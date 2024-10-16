Как приготовить мак энд чиз: 3 полезных рецепта на любой вкус

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Вместе с нутрициологом Екатериной Гузман рассказываем, как сделать мак энд чиз полезнее и делимся тремя рецептами этого блюда.

Что такое мак энд чиз

Мак энд чиз — это американское национальное блюдо, представляющее собой сочетание макарон с сырным соусом. Оно отлично подходит для перекуса или горячего обеда.

Фото VeselovaElena, iStock

Макароны с сыром запекаются в печи, а в основе сливочного соуса (соус бешамель) должен лежать сыр чеддер.

Как сделать блюдо полезнее

В основе этого блюда не самое полезное сочетание. Все дело в том, что макароны сделаны из рафинированной муки, а сыр может содержать огромное количество жиров. В итоге порция мак энд чиза может содержать до 600 ккал. Но отказываться от блюда совсем необязательно, можно его немного видоизменить.

Чтобы сделать мак энд чиз полезнее и менее калорийным, нутрициолог рекомендует:

Для приготовления блюда выбирать макароны из цельнозерновой муки. Они содержат большое количество клетчатки и сложных углеводов, подарят чувство долгого насыщения даже при минимальном размере порции.

Отдавать предпочтение сырам с низким содержанием жира.

Сливки или молоко также следует выбирать с низким процентом жирности: для сливок — до 20%, молоко — 1,5%.

3 полезных рецепта мак энд чиз

Классический

Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

сыр — 100 г;

молоко — 250 мл;

вода — 800 мл;

масло сливочное — 20 г;

мука пшеничная — 1 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Olga Chzhu, iStock

Способ приготовления:

В кастрюле вскипятить воду, посолить и добавить макароны, варить их до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке). Затем слить воду и оставить макароны в той же кастрюле, где они и варились. В другой кастрюле вскипятить молоко. Сливочное масло растопить в микроволновой печи, после добавить муку и все перемешать.

Смесь из муки и масла влить в кипящее молоко. Варить соус в течении двух минут, постоянно помешивая, до состояния загустения, затем добавить соль, перец и перемешать. Сыр натереть на терке, затем добавить его к соусу и дать одну-две минуты на растворение. Часть сыра оставить для подачи. В кастрюлю с макаронами вылить соус и перемешать, оставить на среднем огне на пару минут до появления пузырьков. Горячее блюдо выложить в форму для запекания, посыпать сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать мак энд чиз до появления золотистой корочки — примерно 5-7 минут.

По-русски

Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

сыр — 150 г;

сливочное масло — 20 г;

сметана 15% - 4 ст.л.;

лук — 1 шт.;

горчица — 1 ч.л.;

смесь перцев и соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

В кастрюле отварить макароны до состояния аль денте (смотреть инструкцию на упаковке). Добавить к ним кусочек сливочного масла. Лук нарезать полукольцами, а сыр натереть на крупной терке. В сметану добавить соль, горчицу и смесь перцев, все перемешать. Форму для запекания смазать маслом, выложить половину макарон и смазать слегка сметаной. Затем выложить слой из лука и добавить сыр. После сверху выложить вторую половину макарон, также слегка смазать сметаной и плотно посыпать сыром. Убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать к столу блюдо горячим.

Веганский

Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы — 150 г;

растительное молоко (не подслащенное) — 600 мл;

крем-чеддер — 250 г;

сырные дрожжи (нуч) — 3 ст.л.;

тапиоковая мука — 2 ч.л.;

кукурузный крахмал — 1 ч.л;

копченая паприка — 1 ч.л.;

куркума — 1/3 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 1,5 ст.л.

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Способ приготовления: