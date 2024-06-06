Манго: польза и вред для организма

Манго — сочный и сладкий фрукт, который любят и дети, и взрослые. У него масса полезных свойств, но и довольно много противопоказаний.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов и нутрициолог Алена Денисова рассказали, кому можно есть манго, как его правильно выбирать, как чистить и готовить.
В пищу используется только мякоть плода, кожуру и косточку обычно выбрасывают. Манго очень сладкое, а потому калорийное: в 100 г около 60 ккал. Больше всего в фрукте воды и клетчатки.
В 100 г манго:
белков — 0,8 г;
жиров — 0,4 г;
углеводов — 13,4 г.
Кроме того, в составе манго много витаминов, микро- и макроэлементов.
Манго содержит много калия. Этот микроэлемент помогает регулировать баланс жидкости в организме. Именно поэтому калий может снизить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, которым мужчины подвержены больше, чем женщины.
Также во фрукте есть антиоксиданты, в том числе бета-каротин, кверцетин и мангиферин, витамины А и С.
Антиоксиданты предотвращают появление различных хронических заболеваний, в том числе рака.
Кроме того, бета-каротин и витамин Е, а также селен, цинк, медь и марганец улучшают работу мочевой и половой систем.
Манго улучшает внешний вид. Витамин С, содержащийся во фрукте, необходим в том числе для синтеза коллагена. Поэтому манго положительно влияет на состояние кожи и волос.
В манго много клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы. Она помогает регулировать работу кишечника и может снизить риск запоров, диареи и других проблем с пищеварением у детей.
Витамин A может улучшить здоровье глаз и укрепить иммунитет.
Манго полезно, но его свойства могут меняться в зависимости от сезона, сорта фрукта, способа обработки до и после сбора урожая и других факторов.
Манго в умеренных количествах, как правило, безопасно для большинства людей. Но все же есть этот фрукт не всем одинаково полезно.
Людям, у которых проявляется аллергия на кешью и латекс, не стоит есть манго: на него тоже будет реакция. Но и всем остальным пробовать фрукт стоит с осторожностью и в небольших количествах. Аллергия может проявиться кашлем, насморком, также могут начать слезиться глаза и чесаться ладони рук.
Манго может вызвать как диарею, так и запор. Также большое количество клетчатки во фрукте раздражает стенки желудка и может привести к обострению гастрита. Такие проблемы обычно возникают при переедании манго или при употреблении незрелых плодов.
При сахарном диабете нужно есть меньше манго или совсем отказаться от него. У этого фрукта высокий гликемический индекс.
Проблемы могут возникнуть, поскольку в манго большое количество оксалатов — солей, которые способны спровоцировать рост камней в почках.
У фрукта приятный аромат, который часто используется при производстве мыла, шампуней и гелей для душа. Но гораздо эффективнее добавлять в домашнюю косметику непосредственно сырое спелое манго.
Фрукт применим в средствах по уходу за кожей: для увлажнения, питания и защиты от повреждений. Также манго можно использовать в средствах по уходу за волосами для придания им блеска и мягкости.
Для маски понадобится только мякоть фрукта. Ее нужно растолочь до состояния пюре, затем нанести на чистое лицо и дать немного подсохнуть. Затем смыть теплой водой. Уже после первого применения кожа станет более мягкой на ощупь и приобретет ровный тон.
Для приготовления маски понадобится кокосовое масло и мякоть манго. Ингредиенты нужно смешать, нанести на волосы по всей длине (но не на корни!) и через полчаса смыть. Волосы становятся более послушными и шелковистыми на ощупь.
Манго обычно едят просто так: одного плода хватит на полноценный перекус. Также с этим фруктом можно готовить разнообразные десерты, закуски и даже вторые блюда. Множество рецептов с манго можно найти в тайской или паназиатской кухне.
Ингредиенты:
куриная грудка (филе) — 1 шт.;
спелое манго — 1 шт.;
кукурузная мука — 3 ст. л.;
чеснок — 2-3 зубчика;
растительное масло — 2-3 ст. л.;
соль, соевый соус, приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе нарезать на небольшие куски.
Смешать кукурузную муку с солью.
Обвалять в кукурузной муке каждый кусок курицы.
Измельчить чеснок.
Разогреть в кастрюле с толстым дном или вок-сковороде растительное масло.
Слегка обжарить в масле чеснок, не допуская горения.
Выложить в сковороду курицу, обжарить с каждой стороны до появления корочки.
Промыть манго, очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать тонкими длинными полосками или кубиками.
Добавить манго к курице, добавить соевый соус.
Закрыть сковороду крышкой и тушить мясо до размягчения манго (20-30 минут).
Ингредиенты:
манго — 1 шт.;
бананы — 1-2 шт.;
яблоки — 2 шт.;
киви — 2-3 шт.;
виноград — 10 шт.;
клубника — 10 шт.
Способ приготовления:
Манго, бананы, киви и яблоки помыть, очистить от кожуры, из манго и яблок удалить косточки.
Клубнику сполоснуть и удалить листья.
Виноград промыть.
Нарезать манго и яблоко кубиками, банан — не слишком тонкими кружками.
Киви и клубнику разрезать на части.
Виноград без косточек можно положить целым, виноград с косточками разрезать на половинки.
Смешать все фрукты в глубокой миске.
В качестве заправки при желании можно использовать сок лайма, греческий йогурт или взбитые сливки.
Прежде всего стоит осмотреть внешний вид плода. Кожица должна быть слегка блестящей и неповрежденной. Если кожура покрыта темными пятнами, это может означать, что плод переспел. Также стоит учитывать, что манго бывает разных сортов, поэтому, например, зеленый цвет не всегда говорит о том, что фрукт незрелый.
На ощупь кожура должна быть упругой. Если она сморщенная или с большим количеством вмятин, то лучше выбрать другой плод. При нажатии фрукт должен слегка пружинить. Если на манго остается большая вмятина, это значит, что он перезрелый.
Также будет нелишним понюхать манго. В идеале оно должно иметь четкий фруктовый запах с легкой ноткой хвои. Плод без запаха незрелый, но его можно довести до кондиции дома. А фрукт, который слегка пахнет спиртом, уже переспел. Его лучше не брать.
В холодильнике манго может почернеть. Поэтому свежий фрукт лучше хранить при комнатной температуре.
Процесс созревания фрукта не останавливается, когда его срывают с дерева. Этим свойством можно пользоваться при покупке неспелого манго. Его можно оставить в темном углу на несколько дней, чтобы плод созрел.
Разрезанное манго можно день-два продержать в холодильнике. А если фрукт нужно сохранить на долгое время, лучше заморозить его.
Замороженное манго можно хранить в морозильной камере до шести месяцев.