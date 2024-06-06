Манго: польза и вред для организма

Манго — сочный и сладкий фрукт, который любят и дети, и взрослые. У него масса полезных свойств, но и довольно много противопоказаний.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов и нутрициолог Алена Денисова рассказали, кому можно есть манго, как его правильно выбирать, как чистить и готовить.

Калорийность и БЖУ манго

В пищу используется только мякоть плода, кожуру и косточку обычно выбрасывают. Манго очень сладкое, а потому калорийное: в 100 г около 60 ккал. Больше всего в фрукте воды и клетчатки.

В 100 г манго:

белков — 0,8 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 13,4 г.

Кроме того, в составе манго много витаминов, микро- и макроэлементов.

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Польза манго

Польза манго для мужчин

Манго содержит много калия. Этот микроэлемент помогает регулировать баланс жидкости в организме. Именно поэтому калий может снизить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, которым мужчины подвержены больше, чем женщины.

Также во фрукте есть антиоксиданты, в том числе бета-каротин, кверцетин и мангиферин, витамины А и С.

Кроме того, бета-каротин и витамин Е, а также селен, цинк, медь и марганец улучшают работу мочевой и половой систем.

Польза манго для женщин

Манго улучшает внешний вид. Витамин С, содержащийся во фрукте, необходим в том числе для синтеза коллагена. Поэтому манго положительно влияет на состояние кожи и волос.

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Польза манго для детей

В манго много клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы. Она помогает регулировать работу кишечника и может снизить риск запоров, диареи и других проблем с пищеварением у детей.

Витамин A может улучшить здоровье глаз и укрепить иммунитет.

Вред манго

Манго в умеренных количествах, как правило, безопасно для большинства людей. Но все же есть этот фрукт не всем одинаково полезно.

Аллергия

Людям, у которых проявляется аллергия на кешью и латекс, не стоит есть манго: на него тоже будет реакция. Но и всем остальным пробовать фрукт стоит с осторожностью и в небольших количествах. Аллергия может проявиться кашлем, насморком, также могут начать слезиться глаза и чесаться ладони рук.

Расстройство желудка

Манго может вызвать как диарею, так и запор. Также большое количество клетчатки во фрукте раздражает стенки желудка и может привести к обострению гастрита. Такие проблемы обычно возникают при переедании манго или при употреблении незрелых плодов.

Повышение уровня сахара

При сахарном диабете нужно есть меньше манго или совсем отказаться от него. У этого фрукта высокий гликемический индекс.

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Появление камней в почках

Проблемы могут возникнуть, поскольку в манго большое количество оксалатов — солей, которые способны спровоцировать рост камней в почках.

Применение манго в косметологии

У фрукта приятный аромат, который часто используется при производстве мыла, шампуней и гелей для душа. Но гораздо эффективнее добавлять в домашнюю косметику непосредственно сырое спелое манго.

Увлажняющая маска для лица

Для маски понадобится только мякоть фрукта. Ее нужно растолочь до состояния пюре, затем нанести на чистое лицо и дать немного подсохнуть. Затем смыть теплой водой. Уже после первого применения кожа станет более мягкой на ощупь и приобретет ровный тон.

Маска для волос

Для приготовления маски понадобится кокосовое масло и мякоть манго. Ингредиенты нужно смешать, нанести на волосы по всей длине (но не на корни!) и через полчаса смыть. Волосы становятся более послушными и шелковистыми на ощупь.

Вкусные рецепты с манго

Манго обычно едят просто так: одного плода хватит на полноценный перекус. Также с этим фруктом можно готовить разнообразные десерты, закуски и даже вторые блюда. Множество рецептов с манго можно найти в тайской или паназиатской кухне.

Тушеная курица с манго

Ингредиенты:

куриная грудка (филе) — 1 шт.;

спелое манго — 1 шт.;

кукурузная мука — 3 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

соль, соевый соус, приправы — по вкусу.

Фото istockphoto.com/nata_vkusidey

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать на небольшие куски. Смешать кукурузную муку с солью. Обвалять в кукурузной муке каждый кусок курицы. Измельчить чеснок. Разогреть в кастрюле с толстым дном или вок-сковороде растительное масло. Слегка обжарить в масле чеснок, не допуская горения. Выложить в сковороду курицу, обжарить с каждой стороны до появления корочки. Промыть манго, очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать тонкими длинными полосками или кубиками. Добавить манго к курице, добавить соевый соус. Закрыть сковороду крышкой и тушить мясо до размягчения манго (20-30 минут).

Фруктовый салат с манго

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

бананы — 1-2 шт.;

яблоки — 2 шт.;

киви — 2-3 шт.;

виноград — 10 шт.;

клубника — 10 шт.

Фото istockphoto.com/WS Studio

Способ приготовления:

Манго, бананы, киви и яблоки помыть, очистить от кожуры, из манго и яблок удалить косточки. Клубнику сполоснуть и удалить листья. Виноград промыть. Нарезать манго и яблоко кубиками, банан — не слишком тонкими кружками. Киви и клубнику разрезать на части. Виноград без косточек можно положить целым, виноград с косточками разрезать на половинки. Смешать все фрукты в глубокой миске. В качестве заправки при желании можно использовать сок лайма, греческий йогурт или взбитые сливки.

Как выбрать манго

Прежде всего стоит осмотреть внешний вид плода. Кожица должна быть слегка блестящей и неповрежденной. Если кожура покрыта темными пятнами, это может означать, что плод переспел. Также стоит учитывать, что манго бывает разных сортов, поэтому, например, зеленый цвет не всегда говорит о том, что фрукт незрелый.

На ощупь кожура должна быть упругой. Если она сморщенная или с большим количеством вмятин, то лучше выбрать другой плод. При нажатии фрукт должен слегка пружинить. Если на манго остается большая вмятина, это значит, что он перезрелый.

Также будет нелишним понюхать манго. В идеале оно должно иметь четкий фруктовый запах с легкой ноткой хвои. Плод без запаха незрелый, но его можно довести до кондиции дома. А фрукт, который слегка пахнет спиртом, уже переспел. Его лучше не брать.

Фото istockphoto.com/apomares

Как хранить манго

В холодильнике манго может почернеть. Поэтому свежий фрукт лучше хранить при комнатной температуре.

Процесс созревания фрукта не останавливается, когда его срывают с дерева. Этим свойством можно пользоваться при покупке неспелого манго. Его можно оставить в темном углу на несколько дней, чтобы плод созрел.

Разрезанное манго можно день-два продержать в холодильнике. А если фрукт нужно сохранить на долгое время, лучше заморозить его.