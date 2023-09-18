Мелисса: польза и вред рестения

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Мелисса в переводе с греческого (melissophyllon) означает «пчелиный лист». По этой причине ее еще называют медовка, маточник, пчельник, роевник. Относится к роду многолетних травянистых растений семейства яснотковые. Ее выращивают в Средней Азии, США, Европе и Африке. Но популярна она во многих странах, включая Россию.
В состав мелиссы входит эфирное масло, витамины группы B, каротин, флавоноиды, фенольные кислоты, макроэлементы (калий, кальций, магний, железо) и микроэлементы (марганец, медь, цинк, молибден, хром, селен, никель, ванадий).
Богатый состав оказывает положительный эффект на организм человека.
Растение с седативным действием благотворно влияет на эмоциональное состояние благодаря наличию в составе калия и магния. Помогает бороться с перепадами настроения, тревожностью и апатией. Также мелисса улучшает качество сна и избавляет от головной боли и мигрени.
Мелисса помогает снизить побочные эффекты при гормональных изменениях у женщин в периоды беременности, грудного вскармливания и климакса.
Мелисса богата железом, поэтому регулярное употребление растения помогает в борьбе с анемией.
Несмотря на то что данное растение является природным успокоительным, оно не оказывает негативного влияния на потенцию. Это обусловлено тем, что в состав мелиссы входят фитоандрогены — молекулы растительного происхождения, которые по влиянию на организм схожи с мужскими гормонами.
Эта трава рекомендована при вздутии, тяжести и газообразованиях. Это объясняется наличием в составе эфирных масел. Седативное действие помогает избавиться от проблем с пищеварением.
Растение обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, так как в нем есть розмариновая кислота. Регулярное употребление мелиссы помогает поддерживать иммунитет, защищает организм от вирусов и бактерий, повышает сопротивляемость инфекциям.
Так как эта трава оказывает успокаивающий эффект, не рекомендована к употреблению тем, кто планирует сесть за руль. С осторожностью стоит добавлять мелиссу людям, страдающим гипотиреозом (заболевание, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы), потому что вещества в составе еще больше снижают синтез гормонов. Противопоказана мелисса при аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости компонентов.
Чаще всего листья мелиссы употребляют в виде чая. Такой напиток оказывает мочегонное действие. Это позволяет снизить отечность и избавиться от лишней жидкости. Однако с осторожностью стоит употреблять беременным и диабетикам. Также теплый чай из мелиссы помогает расслабить мышцы, что способствует облегчению мочеиспускания при наличии проблем.
Можно пить такой напиток перед сном, чтобы успокоиться и гармонизировать свое состояние. Однако есть одно условие: чай должен быть без добавления дополнительных ингредиентов.
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