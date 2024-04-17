6 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется

В соцсетях есть множество блогеров, которые рассказывают о ЗОЖ и правильном питании. И то, что они транслируют, часто приводит подписчиков к осуждению собственного образа жизни. Люди видят идеальную картинку, а перенести ее на себя не получается: в завтраках нет авокадо, овсяноблинов и пудинга с семенами чиа. Но не стоит винить себя — хорошо и правильно питаться вполне реально и без этих составляющих.

Вместе с экспертом-нутрициологом разобрались, как понять, что ваш рацион не так плох, как вы думаете.

Вы любите сливочное масло высокой жирности

Многие верят в миф о вреде этого продукта для сердечно-сосудистой системы. На самом деле прямой зависимости между сливочным маслом в рационе и возникновением ишемической болезни сердца нет. Лучше ориентироваться на показатели уровня холестерина: если он в норме, то продукт можно и нужно есть. Это прекрасный источник энергии и легкоусвояемых жирных кислот, которые стимулируют рост волос и ногтей, улучшают иммунитет и замедляют процессы старения.

Важно выбирать сливочное масло от проверенных производителей с жирностью не менее 82,5%. Также не превышайте нормы потребления — 1-2,5 столовые ложки в день.

Вы не отказываетесь от кофе

Кофе не такой уж плохой продукт, как принято о нем думать. Он содержит более 20 аминокислот, витамины РР, В1, В2, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо. Также этот продукт обладает мочегонным и слабительным действием. Если умеренно пить кофе ежедневно, снизится риск сахарного диабета и повысится чувствительность к инсулину при наличии этого заболевания.

Но важно понимать, что речь идет о натуральном зерновом кофе без дополнительных ингредиентов. Проблема в том, что в кофейнях часто продаются напитки с большим количеством добавок в виде сиропов, сливок, подсластителей и усилителей вкусов. Они увеличивают общую калорийность и не несут пользы.

Фото istockphoto.com/Ridofranz

Если же вы выбираете чистый напиток, сваренный из зерна и без добавок, то его спокойно можно оставлять рационе. Но только до трех-четырех чашек в день и лучше — до 16.00.

Вы предпочитаете домашнюю еду

У домашней еды есть ряд преимуществ перед полуфабрикатами, доставкой и общепитом. Самое главное — вы знаете, из чего она приготовлена, и можете сами контролировать состав. Поэтому там точно не будет слишком много сахара, трансжиров и продуктов ненадлежащего качества.

Помимо прочего, занятие любимым делом способствует выработке гормонов удовольствия, благотворно влияющих на здоровье в целом.

Вы пьете мало молока

Во-первых, молоко не лидер по количеству кальция, как это принято считать: оно уступает кунжуту и зеленой листовой зелени.

Во-вторых, исследования 2023 года показали, что почти у каждого второго жителя России есть лактазная недостаточность — другими словами, непереносимость лактозы. Если люди с такой особенностью пьют молоко, то этот напиток вызывает ряд проблем со здоровьем. Например, акне, инсулинорезистентность, синдром раздраженного кишечника.

В-третьих, молоко, которое стоит на прилавках супермаркетов, очень часто не обладает полезными свойствами из-за добавок и обработки.

Фото istockphoto.com/sergeyryzhov

Вы едите изделия с высоким содержанием глютена

Если у вас нет проблем с усвояемостью глютена и после поедания пасты вы не испытываете дискомфорта, то совсем не нужно полностью исключать из рациона продукты, содержащие это вещество. Важно помнить, что зерновые — хороший источник энергии и поставщик витаминов группы В. Также некоторые исследования показывают, что люди, которые едят много продуктов с глютеном, меньше подвержены сердечным заболеваниям.

Выбирать лучше хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой муки с добавлением клетчатки, семян и орехов.

Вы любите бананы или манго

Бананы и манго многие критикуют из-за того, что в них очень много калорий. Но любые фрукты — отличный способ добавить в рацион клетчатку и витамины, поэтому не стоит отказываться от них. Есть бананы и манго лучше всего после основного приема пищи. Также не рекомендуется позволять себе более одного фрукта в сутки.

А если вам постоянно хочется сладкого, лучше найти причину такого желания. Возможно, вы не добираете калорий в основной прием пищи и вам не хватает энергии. Также можно проверить кишечник на наличие патогенных бактерий и паразитов.