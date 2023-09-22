Миндаль: польза и вред для здоровья

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Миндаль обычно называют орехом. На самом деле это съедобные косточки плодов миндального дерева, которые широко используется в кулинарии и косметологии. Миндаль имеет богатую историю, которая прослеживается на протяжении тысячелетий.
Первые упоминания о миндальном дереве относятся к древним цивилизациям, в том числе египетской и ассирийской. Их народы использовали миндаль в кулинарии и медицине. В Европе миндаль стал популярным в Средние века. Он использовался для приготовления различных блюд и сладостей. В Испании, например, миндаль стал ключевым ингредиентом марципана.
В 100 г миндаля:
килокалорий — 576;
жиров — 49,42 г;
углеводы — 21,67 г;
белков — 4,7.
После ряда исследований ученые пришли к выводу, что регулярное употребление витамина Е, который в большом количестве содержится в миндале, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Однако исследования в этой сфере еще проводятся.
Так как в составе миндаля много антиоксидантов (витамин Е, каротиноиды, стильбены), это делает его прекрасным онкопротектором, защитой от хронических воспалений и помощником иммунной системы в случае простуды или вирусной инфекции.Лидия КвашнинаНутрициолог
Магний, содержащийся в миндале, контролирует уровень сахара в крови. Например, миндаль может помочь в предотвращении диабета II типа. В исследовании 20 человек с таким заболеванием съедали по 60 г миндаля в день в течение 12 недель, что привело к снижению уровня сахара и липидов.
Фактор риска сердечных заболеваний — высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови, которые являются основными переносчиками холестерина в организме. Исследование, проведенное среди 65 человек с преддиабетом, показало, что диета, содержащая 20% калорий из миндаля, снижает уровень ЛПНП в среднем на 12,4 мг/дл.
Содержание таких минералов, как кальций, магний, марганец, медь, цинк, помогает обеспечивать прочность костных тканей, что особенно актуально для пожилых людей и женщин в период менопаузы.Лидия КвашнинаНутрициолог
Орехи могут быть хорошим дополнением к диете для нормализации веса. Кроме этого, некоторые исследования свидетельствуют о том, что употребление орехов, в частности миндаля, может немного повысить обмен веществ.
Чрезмерное поедание миндаля может спровоцировать проблемы с пищеварением из-за большого количества белка.Лидия КвашнинаНутрициолог
Миндаль — калорийный продукт. Если его употреблять в большом количестве, могут появляться лишние килограммы. От переедания может возникать метеоризм, диарея и головная боль.
Противопоказания для употребления миндаля — индивидуальная непереносимость, ожирение, повышенная частота сердечных сокращений, нарушения работы кишечника (так как он богат белками и клетчаткой, что может вызвать расстройства, такие как тошнота и рвота, вздутие и боли в животе).Лидия КвашнинаНутрициолог
Не стоит использовать в пищу незрелый миндаль, так как можно отравиться из-за высокого содержания в нем цианидов.
Благодаря богатому составу ядра миндаль и миндальное масло добавляют в крема, лосьоны, шампуни и другие косметические средства. Из миндаля в домашних условиях изготавливают питательные и очищающие скрабы, омолаживающие маски.
Для приготовления смешайте две столовых ложки меда, три столовых ложки молотого миндаля (можно с оболочкой), листья мяты, сок четверти апельсина. Нанесите скраб на лицо и массируйте в течение 1-2 минут, а затем смойте водой.
Для приготовления пенки для умывания выложите 50 г мыльной основы в небольшую миску и растопите на водяной бане. Далее влейте четыре столовых ложки дистиллированной воды, добавьте одну столовую ложку масла зародышей пшеницы, одну чайную ложку меда, а также одну ампулу витамина Е. Взбейте ингредиенты венчиком до однородного состояния, охладите до комнатной температуры.
Готовую пенку для умывания налейте в бутылочку или банку. Небольшое количество средства вспеньте в руках и аккуратно нанесите на лицо массирующими движениями.
Ингредиенты:
миндаль — 210 г;
яйца (белки) — 3 шт.;
сахар — 250 г.
Способ приготовления:
Замочите миндаль в теплой воде и измельчите в блендере.
На разогретый до 170 градусов противень выстелите бумагу для запекания.
Взбейте яичный белок и сахар, добавьте молотый миндаль, все перемешайте. Массу выложите на противень.
Выпекайте около 20 минут. Остудите печенье и переложите в жестяную коробку.
Ингредиенты:
миндаль — 200 г;
сахар — 125 г;
шоколад — по вкусу;
вода — 1 стакан.
Способ приготовления:
Обжарьте миндаль в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.
Переложите его в сотейник, добавьте сахар и воду.
Варите орехи на среднем огне до тех пор, пока масса не загустеет.
Карамелизированный миндаль выложите на пергамент и полейте растопленным шоколадом.
Массу перемешайте, чтобы каждый орех покрылся шоколадом.
Остудите конфеты.
При выборе нужно обращать внимание на внешний вид ореха. У свежего миндаля ровная и бархатная поверхность. Плесень или признаки «ржавчины» — показатель испорченных орехов. Цвет ядер должен быть равномерным. Кроме того, можно понюхать миндаль. Он должен иметь сладковатый запах. Если чувствуется горечь — миндаль испорчен.
Если миндаль продается в скорлупе, стоит обратить внимание на ее целостность. Не должно быть сколов, трещин и других повреждений.
Миндаль следует хранить в герметично закрытом контейнере в прохладном и сухом месте. Средний срок годности миндаля — шесть месяцев.
Рекомендуется употреблять около 30 г миндаля в день, что составляет примерно 20-25 орехов. Это количество обеспечивает организм полезными веществами и не приводит к избыточному потреблению калорий.
Сладкий миндаль едят в свежем виде, а также используют для изготовления кондитерских изделий. Из этого сорта добывают миндальное масло. Горький миндаль в кулинарии используется в крайне малых количествах (до 1%) — его добавляют к сладкому, чтобы придать более яркий вкус изделию. В самостоятельном виде горький миндаль в пищу употреблять нельзя.
Горький миндаль содержит гликозид, разлагающийся на сахар, бензальдегид и ядовитый цианистый водород. Поэтому есть его в необработанном виде нельзя, особенно детям. Считается, что смертельная доза для них — 10 штук, для взрослых — 50.Лидия КвашнинаНутрициолог
Миндаль замачивают перед употреблением, чтобы уменьшить содержание фитиновой кислоты. Она может затруднять усвоение некоторых питательных веществ. Замачивание разрушает ее структуру и делает миндаль более питательным, мягким и приятным на вкус.
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