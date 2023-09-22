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Сегодня, 06:00

Миндаль: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Миндаль на светлом фоне
Фото Freepik/jcomp
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Миндаль обычно называют орехом. На самом деле это съедобные косточки плодов миндального дерева, которые широко используется в кулинарии и косметологии. Миндаль имеет богатую историю, которая прослеживается на протяжении тысячелетий.

Первые упоминания о миндальном дереве относятся к древним цивилизациям, в том числе египетской и ассирийской. Их народы использовали миндаль в кулинарии и медицине. В Европе миндаль стал популярным в Средние века. Он использовался для приготовления различных блюд и сладостей. В Испании, например, миндаль стал ключевым ингредиентом марципана.

Калорийность и БЖУ миндаля

В 100 г миндаля:

  • килокалорий — 576;

  • жиров — 49,42 г;

  • углеводы — 21,67 г;

  • белков — 4,7.

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Польза миндаля

Миндаль полезен прежде всего большим количеством растительного белка, маслами, богатым составом микро- и макроэлементов: витаминами группы В, Е, калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, кобальтом, марганцем, селеном, хромом и цинком.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Богат витамином Е

После ряда исследований ученые пришли к выводу, что регулярное употребление витамина Е, который в большом количестве содержится в миндале, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Однако исследования в этой сфере еще проводятся.

Так как в составе миндаля много антиоксидантов (витамин Е, каротиноиды, стильбены), это делает его прекрасным онкопротектором, защитой от хронических воспалений и помощником иммунной системы в случае простуды или вирусной инфекции.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Снижает уровень сахара

Магний, содержащийся в миндале, контролирует уровень сахара в крови. Например, миндаль может помочь в предотвращении диабета II типа. В исследовании 20 человек с таким заболеванием съедали по 60 г миндаля в день в течение 12 недель, что привело к снижению уровня сахара и липидов.

Миндаль растет на ветке
Фото unsplash.com/@marciacrippsphoto

Снижает уровень холестерина

Фактор риска сердечных заболеваний — высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови, которые являются основными переносчиками холестерина в организме. Исследование, проведенное среди 65 человек с преддиабетом, показало, что диета, содержащая 20% калорий из миндаля, снижает уровень ЛПНП в среднем на 12,4 мг/дл.

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Укрепляет кости

Содержание таких минералов, как кальций, магний, марганец, медь, цинк, помогает обеспечивать прочность костных тканей, что особенно актуально для пожилых людей и женщин в период менопаузы.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Нормализует вес

Орехи могут быть хорошим дополнением к диете для нормализации веса. Кроме этого, некоторые исследования свидетельствуют о том, что употребление орехов, в частности миндаля, может немного повысить обмен веществ.

Вред миндаля

Чрезмерное поедание миндаля может спровоцировать проблемы с пищеварением из-за большого количества белка.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Миндаль — калорийный продукт. Если его употреблять в большом количестве, могут появляться лишние килограммы. От переедания может возникать метеоризм, диарея и головная боль.

Противопоказания для употребления миндаля — индивидуальная непереносимость, ожирение, повышенная частота сердечных сокращений, нарушения работы кишечника (так как он богат белками и клетчаткой, что может вызвать расстройства, такие как тошнота и рвота, вздутие и боли в животе).
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Не стоит использовать в пищу незрелый миндаль, так как можно отравиться из-за высокого содержания в нем цианидов.

Орехи. Нутрициолог объяснила, почему нужно замачивать орехи перед тем, как есть

Миндаль в косметологии

Благодаря богатому составу ядра миндаль и миндальное масло добавляют в крема, лосьоны, шампуни и другие косметические средства. Из миндаля в домашних условиях изготавливают питательные и очищающие скрабы, омолаживающие маски.

Омолаживающий скраб

Для приготовления смешайте две столовых ложки меда, три столовых ложки молотого миндаля (можно с оболочкой), листья мяты, сок четверти апельсина. Нанесите скраб на лицо и массируйте в течение 1-2 минут, а затем смойте водой.

Сыворотка для лица с миндалем
Фото Istockphoto.com/Alexandr Vorontsov

Пенка для умывания

Для приготовления пенки для умывания выложите 50 г мыльной основы в небольшую миску и растопите на водяной бане. Далее влейте четыре столовых ложки дистиллированной воды, добавьте одну столовую ложку масла зародышей пшеницы, одну чайную ложку меда, а также одну ампулу витамина Е. Взбейте ингредиенты венчиком до однородного состояния, охладите до комнатной температуры.

Готовую пенку для умывания налейте в бутылочку или банку. Небольшое количество средства вспеньте в руках и аккуратно нанесите на лицо массирующими движениями.

Фундук. Названы орехи, снижающие уровень сахара в крови

Вкусные блюда с миндалем

Миндальное печенье без муки

Ингредиенты:

  • миндаль — 210 г;

  • яйца (белки) — 3 шт.;

  • сахар — 250 г.

Домашнее миндальное печенье без муки
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Замочите миндаль в теплой воде и измельчите в блендере.

  2. На разогретый до 170 градусов противень выстелите бумагу для запекания.

  3. Взбейте яичный белок и сахар, добавьте молотый миндаль, все перемешайте. Массу выложите на противень.

  4. Выпекайте около 20 минут. Остудите печенье и переложите в жестяную коробку.

Миндальные конфеты

Ингредиенты:

  • миндаль — 200 г;

  • сахар — 125 г;

  • шоколад — по вкусу;

  • вода — 1 стакан.

Домашние миндальные конфеты в шоколаде
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Обжарьте миндаль в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.

  2. Переложите его в сотейник, добавьте сахар и воду.

  3. Варите орехи на среднем огне до тех пор, пока масса не загустеет.

  4. Карамелизированный миндаль выложите на пергамент и полейте растопленным шоколадом.

  5. Массу перемешайте, чтобы каждый орех покрылся шоколадом.

  6. Остудите конфеты.

Как выбрать миндаль

При выборе нужно обращать внимание на внешний вид ореха. У свежего миндаля ровная и бархатная поверхность. Плесень или признаки «ржавчины» — показатель испорченных орехов. Цвет ядер должен быть равномерным. Кроме того, можно понюхать миндаль. Он должен иметь сладковатый запах. Если чувствуется горечь — миндаль испорчен.

Если миндаль продается в скорлупе, стоит обратить внимание на ее целостность. Не должно быть сколов, трещин и других повреждений.

Как хранить миндаль

Миндаль следует хранить в герметично закрытом контейнере в прохладном и сухом месте. Средний срок годности миндаля — шесть месяцев.

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Популярные вопросы

Сколько в день нужно съедать миндаля

Рекомендуется употреблять около 30 г миндаля в день, что составляет примерно 20-25 орехов. Это количество обеспечивает организм полезными веществами и не приводит к избыточному потреблению калорий.

Чем горький миндаль отличается от сладкого

Сладкий миндаль едят в свежем виде, а также используют для изготовления кондитерских изделий. Из этого сорта добывают миндальное масло. Горький миндаль в кулинарии используется в крайне малых количествах (до 1%) — его добавляют к сладкому, чтобы придать более яркий вкус изделию. В самостоятельном виде горький миндаль в пищу употреблять нельзя.

Горький миндаль содержит гликозид, разлагающийся на сахар, бензальдегид и ядовитый цианистый водород. Поэтому есть его в необработанном виде нельзя, особенно детям. Считается, что смертельная доза для них — 10 штук, для взрослых — 50.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Для чего замачивают миндаль

Миндаль замачивают перед употреблением, чтобы уменьшить содержание фитиновой кислоты. Она может затруднять усвоение некоторых питательных веществ. Замачивание разрушает ее структуру и делает миндаль более питательным, мягким и приятным на вкус.

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