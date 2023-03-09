Можно ли пить минеральную воду каждый день? Отвечает эксперт

Питьевая вода — один из важнейших элементов рациона. Но не вся вода одинаково полезна. Важно обращать внимание на ее состав и тип.

Вместе с доктором натуропатии Екатериной Александровой разбираемся, как выбрать минеральную воду и можно ли пить ее каждый день.

Какой бывает минеральная вода

Минеральная вода делится на несколько видов. Она бывает столовой, лечебно-столовой и лечебной. По минеральному составу ее можно разделить на хлоридную, сульфатную и воду смешанного типа. Содержащиеся в ней наборы минеральных веществ могут быть полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с желчным пузырем, нарушениями электролитного баланса.

Фото Freepik/pvproductions

Информация о наименовании воды, ее составе, источнике, степени минерализации и показаниям к применению должна быть указана на упаковке. Обязательно ознакомьтесь с ней перед употреблением.

Как часто можно пить минеральную воду

При отсутствии противопоказаний столовую газированную минеральную воду можно пить каждый день.

Это сочетание поможет поддерживать оптимальный уровень pH (водородный показатель) в крови и восполнить дефицит минеральных веществ, а также наладить пищеварение и работу желчного пузыря.

Тем не менее людям, имеющим повышенную кислотность крови, острые заболевания желудочно-кишечного тракта или склонность к алкалозу (смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону низкой кислотности), необходимо соблюдать осторожность.

Какую минеральную воду выбрать

Для ежедневного употребления можно использовать такие минеральные столовые воды, как «Ессентуки», «Боржоми», «Нарзан», «Пролом вода», «Полюстровская», «Оболонская» и Sairme.

Перед применением лечебных минеральных вод необходимо проконсультироваться со специалистом. Курс их приема обычно длится 2-3 недели. При проблемах со стулом, мышечных спазмах, нарушениях желчеоттока, хронической усталости подойдут лечебные воды с высоким содержанием магния, например, «Зайечитская Горькая» или «Донат Mg».

При изжоге, отравлениях и расстройствах стула, для нормализации кислотно-щелочного баланса можно применять лечебную воду «Винцентка» или лечебно-столовую Bilinska Kyselka.

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