Мушмула: польза и вред для здоровья

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Мушмула — экзотическое дерево с кисло-сладкими плодами. Существует около 30 разновидностей этого растения, но основных культивируемых видов два — германская и японская. Германская мушмула была известна уже более 10 веков до нашей эры. Этот вид появился в Юго-Западной Азии или Юго-Восточной Европе. Родиной происхождения японской мушмулы, как ни странно, считается Китай.
Калорийность мушмулы — 47 ккал.
В 100 г:
белков — 0,43 г;
жиров — 0,2 г;
углеводов — 10,44 г.
Мушмула — ценный источник витаминов и минералов. В ней содержится калий, который помогает снизить давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Мужчинам крайне полезно употреблять мушмулу при подагре и камнях в почках. Кроме того, этот экзотический плод способствует быстрому восстановлению организма после физических нагрузок.
Мушмула — источник антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на здоровье женщин.
Мушмула богата витамином C, который помогает улучшить общее состояние кожи. Кроме этого, эти плоды содержат фолиевую кислоту, которая играет важную роль в регуляции менструального цикла и поддержании здоровья репродуктивной системы.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Мушмула содержит витамины и минералы, необходимые для правильного роста и развития детей.
Витамин С помогает укрепить иммунную систему, что особенно важно для детей, которые часто подвержены простудам и инфекциям.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Мушмула способствует улучшению пищеварения и может помочь справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Мочегонные свойства мушмулы помогают очистить организм от токсинов и шлаков, что также важно для здоровья детей.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Однако перед тем как вводить мушмулу в рацион детей, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у ребенка есть аллергия или какие-то проблемы со здоровьем.
Мушмула может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме этого, ее не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Мушмула содержит небольшое количество цианидов. Если употреблять плоды в большом количестве (более 7 штук в день), то эти соединения, накопленные в организме, спровоцируют отравление.
Кроме того, излишнее потребление мушмулы может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта у детей.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Мушмула активно применяется в косметологии. Из ее мякоти и сока делают кремы и лосьоны. Очень популярно масло мушмулы, которое используется как компонент натуральной косметики. Оно способствует удалению омертвевших клеток, стимулирует процесс регенерации. Маски из мушмулы обладают тонизирующим действием, разглаживают морщины, повышают эластичность кожи.
Ингредиенты:
мушмула — 5 кг;
сахар — 1,5 кг;
лимон — 1 шт.;
вода — 1,5 л.
Способ приготовления:
Помыть мушмулу, очистить от шкурки и убрать косточки.
Вскипятить в кастрюле воду. Добавить туда сахар и сок лимона. Помешивать до однородности.
Выложить в сироп мушмулу. Варить на среднем огне 15 минут, затем снять с огня и оставить на 7-8 часов.
Снова довести до кипения, варить 5-7 минут и снова оставить до полного остывания.
Проварить варенье еще раз.
Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Ингредиенты:
мушмула — 400 г;
вишня — 200 г;
вода — 3 л;
сахар — 180 г.
Способ приготовления:
Вишню и мушмулу промыть и удалить хвостики.
Положить мушмулу и вишню в банку.
Вскипятить воду и залить ее в банку. Закрыть крышкой и дать постоять 20-30 минут.
Воду слить обратно в кастрюлю. Добавить в кастрюлю сахар и опять довести до кипения.
Залить горячим сиропом вишню и мушмулу и закатать крышкой.
Следует выбирать мушмулу среднего размера. Ее цвет должен быть равномерным, без темных пятен, а кожура — без повреждений и признаков загнивания. Хранится мушмула всего несколько дней в прохладном месте, поэтому рекомендуется держать ее в холодильнике.