Мята: польза и вред для организма

Мята получила свое название в честь древнегреческой нимфы Менте, по легенде рожденной Деметрой и в последствии ставшей наложницей повелителя царства мертвых Аида. Но, как известно, у Аида уже была жена — Персефона. Поэтому очаровательной нимфе была уготована судьба превратиться в хрупкое растеньице, источающее невероятный аромат, которое сегодня мы и зовем мятой.

Мята обладает не только приятным запахом, но и массой полезных свойств. Подробнее об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Польза мяты для здоровья

У мяты богатый состав. В ее листьях содержатся:

витамины группы B, D, E, PP, каротин;

минералы кальций, фосфор, марганец, железо, магний, медь.

Кроме того, в мяте присутствуют аминокислоты (глицин, аргинин, бетаин), фитостерин, органические кислоты, флавоноиды, дубильные и прочие биологически активные вещества. Особую ценность представляет эфирное масло и содержащийся в нем ментол, широко применяемый в парфюмерии, косметологии, пищевой и лекарственной промышленности (в валидоле, корвалоле, валокордине).

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Листья мяты добавляют в различные травяные сборы:

желчегонные;

желудочные;

успокоительные;

при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Мята помогает от тошноты, рвоты, метеоризма, расстройств пищеварения, головных и зубных болей, при ожогах, воспалениях и грибках, при кашле и потере голоса. Аромат мяты и отвары улучшают когнитивные функции (особенно у пожилых), помогают сосредоточиться, снять стресс и наладить сон.

Польза мяты для женщин

Женщинам мята поможет:

убрать отеки;

нормализовать менструальный цикл, уменьшить симптомы ПМС и избавиться от болей во время менструации;

смягчить симптомы климакса;

при лечении женских заболеваний.

Примочки из мяты используют для профилактики мастита. Настои из мяты применяют в различных масках для лица и для ополаскивания волос, что гарантирует блеск, свежесть, укрепляет их и избавляет от перхоти.

Польза мяты для мужчин

Мята однозначно полезна для мужчин. И речь не только об улучшении кровообращения, благодаря которому улучшается и эрекция. Дело в том, что из-за гормонального фона мужчины более склонны к заболеваниям сердца (инфарктам): до момента наступления климакса здоровье женщин «защищают» эстрогены, вырабатываемые в достаточном объеме, мужчины такой защиты лишены. Но, благодаря аскорбиновой, урсоловой, хлорогеновой, олеаноловой, кофейным кислотам, содержащимся в мяте, расширяются сосуды сердца и снижается количество глюкозы в крови. Кроме того, снижается атрофия скелетных мышц и улучшается пищеварение.

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Но стоит учесть, что урсоловая кислота, фитостерины и фитоэстрогены, снижают выработку тестостерона. Поэтому употреблять мяту нужно умеренно, а при наличии проблем с зачатием лучше вовсе от нее отказаться.

Польза мяты для детей

На детей мята оказывает успокаивающее действие, помогает при повышенных умственных нагрузках и нервозности. Также мята помогает при тошноте и головных болях.

Детям давать мяту можно не раньше 3-5 лет. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Возможны аллергические реакции!

Вред мяты

В некоторых случаях употреблять мяту нужно умеренно, а при негативных реакциях лучше вовсе отказаться.

Аллергия

Если у вас есть аллергия на мятные травы (розмарин, душицу, лаванду, шалфей), будьте осторожны, отслеживайте реакцию. Возможно, придется отказаться как от употребления внутрь, так и от использования косметических средств и лекарств с мятой.

Беременность

В период беременности и лактации употреблять мяту врачи не рекомендуют.

При хронических заболеваниях

Осторожность стоит соблюдать при пониженном давлении, заболеваниях почек и печени. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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Несочетаемость с лекарствами

Некоторые лекарства могут плохо сочетаться с мятой. Это относится к определенным седативным и антигистаминным препаратам, парацетамолу и флуконазолу.

Мята в медицине

В медицине мята включается в состав желудочных, ветрогонных (от метеоризма), успокоительных и желчегонных чаев, а также средств от тошноты и желудочных спазмов.

Вкусные и освежающие напитки с мятой

Из мяты можно приготовить вкусные освежающие и полезные напитки.

Безалкогольный мохито

Если вам нравится мохито, но вы не пьете алкоголь (и правильно делаете!), предлагаем приготовить безалкогольный вариант этого тонизирующего напитка.

Ингредиенты:

газировка с лимонным вкусом — 500 мл;

свежая мята — 15 г;

лайм — 1 шт.;

лимон — 1/2 шт.;

тростниковый сахар — 3 ч. л.;

лед — 1 стакан.

Фото Freepik/8photo

Способ приготовления:

Лайм, лимон и мяту тщательно вымыть и просушить бумажными полотенцами. Лайм и лимон нарезать тонкими кружочками, их разрезать еще пополам и сложить в емкость. Добавить сахар, растертые в ступке листья мяты, размять все еще раз и разложить по бокалам или переложить в сочник. Залить содержимое газированной водой. Лед перебить в блендере и добавить в напиток.

Вода Сасси

Этот напиток не только освежает, но и ускоряет метаболизм, улучшает работу ЖКТ, помогает организму очиститься от токсинов и нормализует питьевой режим.

Ингредиенты:

вода — 1 л;

лимон — 2 шт.;

огурец средних размеров — 1 шт.;

листья мяты — 20 шт.

Фото Istockphoto.com/simarik

Способ приготовления:

Лимон, листья мяты и огурец тщательно вымыть и просушить бумажными полотенцами. В банке соединить часть воды и сок одного лимона, перемешать. Огурец и второй лимон нарезать тонкими кольцами (первый, выжатый лимон можно тоже порезать на части) и вместе с растертыми листиками мяты добавить в лимонную воду. Долить оставшуюся воду, перемешать, закрыть крышкой и оставить в холодильнике на ночь настаиваться.

Как выбрать мяту

Выбирайте мяту со свежими сочными листьями и стеблями, без черных пятен и засохших частей. Растение должно иметь яркий насыщенный аромат.

Как хранить мяту

Хранить свежую мяту можно в виде букетика в банке с чистой водой.

В высушенном виде мяту необходимо держать в темном сухом месте в «дышащей» упаковке (например, льняном мешочке).

Популярные вопросы

Можно ли использовать мяту для приготовления салатов

Мята отлично подходит для фруктовых, овощных и даже теплых салатов с мясом, рыбой и морепродуктами.

Влияет ли мята на аллергические реакции

Дубильные вещества, которые имеются в мяте, способствуют образованию гистамина, поэтому при аллергических реакциях ее употреблять не стоит.

Можно ли употреблять мятные продукты беременным

Беременным женщинам не рекомендуется пить мятный чай из-за веществ, которые расширяют сосуды и провоцируют тонус матки.

В чем разница между свежей и сушеной мятой

Сушеную мяту можно дольше хранить. В ней остаются все полезные свойства свежей мяты, включая вкус и аромат.

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