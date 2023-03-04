Как проснуться без кофе? 7 напитков, которые помогут взбодриться даже самым ранним утром

Среди них есть довольно неожиданные варианты.

Будильник звенит уже не первый раз, но кровать не отпускает — знакомая история? Вставать по утрам бывает непросто, особенно если надо проснуться и взбодриться пораньше. Вместе с диетологом собрали десять напитков, которые помогут выбраться из-под одеяла и перестать чувствовать себя зомби. Кофе среди них нет.

Зеленый чай

В чашке кофе может содержаться до 160 мг кофеина, а в зеленом чае — не больше 45 г. Но благодаря танину, который «включается», когда чай заварен, высвобождение кофеина из организма замедляется. Поэтому, хотя кофе бодрит быстрее, эффект от зеленого чая длится дольше. Кроме того, он содержит множество антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые защищают организм от различных заболеваний.

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Также зеленый чай улучшает работу мозга и повышает концентрацию. А еще он содержит вещества, которые могут помочь бороться с бактериями во рту и предотвращать развитие кариеса и зубного налета.

Но даже у этого целебного напитка есть противопоказания. О том, кому нельзя пить зеленый чай, читайте в другом нашем материале.

Кокосовая вода

Этот напиток — естественный источник электролитов, которые дают заряд энергии и играют важную роль в поддержании баланса воды и солей в организме.

Кокосовая вода также содержит множество витаминов, включая витамин С, который помогает укреплять иммунную систему и поддерживать здоровье кожи. А также витамины группы В, которые необходимы для здоровья нервной системы, образования красных кровяных клеток и метаболизма.

Матча

Этот молотый порошок зеленого чая из Японии — отличная идея для начала дня. В одной порции матча содержится примерно 60 мг кофеина, что делает его отличным источником бодрости и энергии. Этот чай также снижает уровень стресса и тревожности, благодаря высокому содержанию аминокислоты L-теанина.

Матча полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку снижает уровень холестерина в крови и улучшает функцию сосудов.

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Яблочный уксус

Пить воду с яблочным уксусом утром — отличная идея для тех, у кого нет повышенной кислотности желудка. Он содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение, а также снизить уровень сахара в крови.

Вода с яблочным уксусом также полезна для снижения уровня сахара в крови. А еще он уменьшает чувство голода, что актуально для тех, кто придерживается диеты.

Горячий шоколад

Горячий шоколад содержит теобромин — мягкий стимулятор, который способствует концентрации внимания и бодрствованию. Конечно же, шоколад должен быть натуральным, лучше пить его без добавления сахара.

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Горячий шоколад улучшает настроение. А еще он содержит магний, который снижает уровень артериального давления и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Комбуча

Этот напиток получают путем брожения сладкого чая при помощи специального гриба — комбучи. Благодаря содержанию витаминов группы В и железа комбуча улучшает уровень энергии и снижает усталость.

Такой напиток содержит множество пробиотиков, которые способствуют здоровой микрофлоре в кишечнике и пищеварению.

С осторожностью комбучу надо употреблять людям с повышенной кислотностью желудка.

Свекольный сок

В свекольном соке много нитратов, что помогает улучшить кровообращение и повысить уровень энергии. Он также богат антиоксидантами, такими как бета-каротин и витамин С. Этот сок содержит множество витаминов и минералов, например железо и фолиевую кислоту. Но людям с повышенной кислотностью желудка свекольный сок употреблять не стоит.

Важно помнить об индивидуальных особенностях организма и учитывать их при выборе утреннего напитка.

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