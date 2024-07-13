Низкокалорийная окрошка: 3 интересных рецепта от шеф-повара

Сегодня, 10:00
Окрошка — блюдо, которое можно приготовить десятками разных способов. Варьировать можно как заправку (помимо кваса и кефира, заправкой могут быть сыворотка, минеральная вода со сметаной, вода с уксусом и так далее), так и основные ингредиенты.
Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов рассказал, как сделать окрошку низкокалорийной, и поделился авторскими рецептами.
Усредненный набор продуктов для окрошки: картофель, яйца, огурцы, зелень, вареная колбаса, квас или кефир. Некоторые еще добавляют майонезно-горчичную смесь. Яйца и огурцы с зеленью заменять не стоит, зато можно положить в летний суп мясо или рыбу вместо колбасы. Это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу. А еще позволит расширить собственные кулинарные горизонты.
Кроме того, из списка ингредиентов можно исключить картофель. Это поможет снизить калорийность готового блюда без последствий для вкуса.
Для заправки нужно выбирать квас с минимальным содержанием сахара или обезжиренный кефир.Руслан ИталмазовБренд-шеф ресторанного холдинга
Главный секрет этой окрошки — яйца пашот. За счет варки без скорлупы они приобретают более нежную текстуру.
Ингредиенты:
запеченная говядина — 300 г;
яйца — 4 шт.;
зеленый лук — 1 пучок;
укроп — 1 пучок;
петрушка — 0,5 пучка;
свежие огурцы — 5 шт.;
редис — 1 пучок;
мацони — 200 г;
обезжиренный кефир — 800 г;
минеральная вода (несоленая) — 1 л;
соль, черный перец — по вкусу;
горчица, хрен — по вкусу.
Способ приготовления
Тщательно вымыть яйца, аккуратно разбить каждое в отдельные мисочки.
Вскипятить в кастрюле 1,5 литра воды, убавить огонь, чтобы убрать активное бурление, добавить столовую ложку винного уксуса и начать размешивать воду ложкой по кругу для формирования воронки.
Быстрым движением перелить одно сырое яйцо в центр воронки и осторожно перемешать.
Оставить яйцо вариться на 5 минут, чтобы желток дошел до полной готовности.
Достать яйцо шумовкой.
Приготовить таким образом все яйца.
Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.
Яйца пашот также нарезать кубиками.
Зелень промыть, измельчить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.
Мясо нарезать мелкими кубиками.
Смешать все ингредиенты для заправки (мацони, кефир, минеральная вода, соль, черный перец, горчица, хрен) и охладить.
Также заранее охладить посуду, в которой будет подаваться блюдо.
Выложить нарезанные ингредиенты в порционные тарелки (по разным частям тарелки, как в боуле).
Залить заправкой так, чтобы верхний слой ингредиентов оставался слегка виден. Украсить по желанию.
Ингредиенты:
слабосоленый лосось — 200 г;
отварные креветки — 100 г;
яйца — 4 шт.;
зеленый лук — 1 пучок;
укроп — 1 пучок;
свежие огурцы — 5 шт.;
сыворотка или белый квас — 1,5 л;
сметана — 100 мл;
соль, черный перец — по вкусу;
редис — по вкусу;
горчица, хрен — по вкусу;
лимон — 0,5 шт.
Способ приготовления
Удалить из филе лосося все кости, нарезать мелкими кубиками.
Очистить креветки.
Два огурца натереть на терке, а три — нарезать мелкими кубиками.
Яйца отварить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кубиками, желтки протереть сквозь сито.
Лук и укроп мелко нарубить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.
Мясо нарезать мелкими кубиками.
Смешать охлажденную сыворотку или квас со сметаной, добавить измельченные желтки, хорошо размешать, затем приправить горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу.
Выложить в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, сверху украсить по вкусу.
Залить заправкой, приправить парой капель сока лимона.
Ингредиенты:
подкопченая куриная грудка — 300 г;
яйца — 4 шт.;
зеленый лук — 1 пучок;
молодая свекла с ботвой — 2 шт.;
укроп — 1 пучок;
фиолетовый базилик — 0,5 пучка;
свежие огурцы — 5 шт.;
редис — 1 пучок;
белый квас — 1 л;
огуречный рассол (от бочковых огурцов) — 100 г;
сметана — 100 г;
соль, черный перец — по вкусу;
горчица, хрен — по вкусу.
Способ приготовления
Яйца отварить и натереть на терке.
Свеклу вымыть, отделить ботву.
Разогреть духовку до 190 градусов.
Завернуть в фольгу свеклу (корнеплод) и запекать в духовке час-полтора (готовность проверять зубочисткой).
Запеченную свеклу охладить, очистить, нарезать мелкими кубиками.
Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками.
Куриную грудку также нарезать мелкими кубиками.
Измельчить предварительно подготовленные укроп, зеленый лук, свекольную ботву без стеблей и базилик. Посыпать их солью и немного размять руками до выделения сока.
Смешать все нарезанные ингредиенты в супнице и убрать ее в холодильник.
Соединить квас и рассол, приправить солью, горчицей, хреном и черным свежемолотым перцем, охладить.
Для подачи залить нарезанные ингредиенты заправкой и украсить по желанию.