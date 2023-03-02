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Сегодня, 08:00

Сколько воды нужно выпивать за день? Рассказывают эксперты

Виктория Ливада
,
Ольга Стрельникова
Юлия Воистинных
Нутрициолог
Фото Freepik/garetsvisual
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Для тех, кто следит за здоровьем, этот вопрос актуален и в жару, и в холод.

Вода — один из важнейших элементов. Но исследователи и люди, ведущие здоровый образ жизни, долгое время не могут разобраться, сколько же литров воды необходимо выпивать за день. И отдельный вопрос: воды или все-таки жидкости?

Своими рекомендациями поделились нутрициолог Юлия Воистинных и специалист по немедикаментозному оздоровлению Виктория Ливада.

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Что происходит с организмом при нехватке воды

По разным оценкам, организм состоит на 50-80% из воды, а ее дефицит однозначно приводит к неблагоприятным последствиям и нарушает все процессы жизнедеятельности. При нехватки воды:

  • сгущается кровь, из-за чего резко возрастает риск тромбообразования и замедляется скорость переноса кислорода, витаминов и минералов;

  • теряется ясность ума, возникают головные боли;

  • появляются проблемы с пищеварением и стулом;

  • возможны боли в суставах и мышцах;

  • ухудшается состояние кожи;

  • появляется слабость, быстрая утомляемость.

Вода. Фото Freepik
Фото Freepik

Правда ли нужно выпивать два литра воды в день

Информация о том, что необходимо выпивать два литра воды в день, довольно распространена и считается общепринятой. Но ее источник — не научное исследование, а рекомендация, опубликованная в 1945 году американской комиссией по питанию. В публикации говорилось, что в среднем человеку необходимо употреблять 2,5 л воды в день, включая воду, содержащуюся в пище. Однако эту цифру округлили до 2 л, а про замечание о пище и вовсе забыли.

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Согласно некоторым медицинским рекомендациям, человек должен употреблять в сутки в среднем 30 мл жидкости на 1 кг веса. Но и эту рекомендацию нельзя считать универсальной.

Потребность в жидкости может сильно меняться в зависимости от состояния человека, его физической активности, температуры воздуха и влажности, поэтому цифра 30 мл на 1 кг веса довольно ориентировочная.
Юлия Воистинных
Нутрициолог

Человек, интенсивно занимающийся спортом на жаре, может выпивать и более 3 л воды в день. А человек со сниженной активностью, проводящий время в прохладном влажном климате, не будет нуждаться в таком объеме жидкости.

При употреблении напитков следует ориентироваться на:

  • чувство жажды;

  • цвет мочи (она должна быть светло-соломенного цвета).

Мужчина пьет воду. Фото Freepik
Фото Freepik

При повышенном потоотделении, физических нагрузках, жаркой погоде и в бане следует увеличить объем выпиваемой воды за счет минералки или воды с электролитами, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

Если вы худеете, необходимо увеличить потребление воды на 1/3 от суточного объема. Это поможет уменьшить аппетит. Зачастую люди путают жажду и голод, что приводит к набору веса.
Виктория Ливада
Специалист в области здоровья

Что будет, если пить слишком много воды

Важно помнить, что употребление слишком большого количества воды может быть опасным. Поэтому следует слушать свое тело и употреблять жидкость в достаточном, но не избыточном количестве. Чрезмерное потребление воды, более 4-5 литров, может:

  • увеличить нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему;

  • вызвать отеки;

  • нарушить электролитный баланс;

  • привести к повышенному распаду белка.

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Есть ли разница между водой и другими напитками

Потребность человека в жидкости складывается не только из воды, но и из других напитков. Это могут быть:

  • любые безалкогольные напитки;

  • жидкость, содержащаяся в пище.

Жидкость есть во фруктах, овощах, супе. И даже сваренные макароны впитывают некоторый объем воды. Эту жидкость тоже можно и нужно учитывать.
Юлия Воистинных
Нутрициолог

Чистая вода, разумеется, предпочтительнее по сравнению с другими напитками, содержащими добавленный сахар или иные добавки.

Такие напитки содержат дополнительные калории, которые нужно учитывать в общей энергетической ценности питания. Однако если не превышать норму добавленного сахара и общей калорийности рациона, сладкий чай или сок вполне могут быть частью здорового меню и, конечно, тоже должны учитываться как жидкость.
Юлия Воистинных
Нутрициолог

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