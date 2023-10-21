Нут: польза и вред для организма

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Родиной нута считается Турция, поэтому его иногда называют турецким горохом. Это одна из древнейших бобовых культур, которые одомашнил человек. Его даже упоминает Гомер в «Илиаде».
В Древнем Риме нут считался пищей бедняков, заменяя мясо и рыбу. А имя великого римского оратора Цицерона переводится как «горох нут»: ученые предполагают, что у кого-то из его предков нос по форме напоминал горошину.
В современности нут есть в рационе многих людей по всему миру. Вместе с экспертом собрали всю самую важную информацию об этой бобовой культуре.
Калорийность нута составляет 309 ккал.
В 100 г:
белков — 20,1 г;
жиров — 4,3 г;
углеводов — 46,2 г.
Нут содержит большое количество растительного белка. Он необходим для роста и для поддержания здоровья мышц и иммунной системы.
В нуте много пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и улучшают общее состояние кишечника. Также они помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови.
Нут содержит важные микроэлементы: железо, цинк, магний и фосфор. Они необходимы для поддержания здоровья костей и энергетического обмена в организме.
В составе нута есть антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток. Эти вещества также имеют противовоспалительные свойства и могут помочь в борьбе с различными заболеваниями.
Нут — низкокалорийный продукт, богатый пищевыми волокнами и белком. Благодаря этому он помогает удовлетворить чувство голода и контролировать аппетит. Полезен для тех, кто хочет снизить вес или поддерживать его на оптимальном уровне.
Нут содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить общее состояние сердца и сосудов. Регулярное употребление нута способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Нут может стать причиной повышенного газообразования. Он содержит высокое количество клетчатки и олигосахаридов, которые часто вызывают дискомфорт в желудке и вздутие. Кроме того, в нуте содержатся оксалаты, которые способствуют образованию камней в почках.
Нут может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Особенно с теми, которые используются для контроля уровня сахара в крови или снижения кровяного давления. Поэтому людям, принимающим такие препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением нута.
В редких случаях может развиться аллергия на нут. Она проявляется в форме зуда, крапивницы и отеков.
Для приготовления маски из нута нужно взять две столовые ложки готового нута и довести его блендером до однородной массы. Нанесите эту пасту на лицо и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.
Маска из нута поможет очистить кожу, уменьшить воспаления и акне, а также улучшить текстуру и цвет. Подходит для жирной и комбинированной кожи.
Из нута можно приготовить шампунь. Сначала необходимо сделать нутовую муку: для этого сухой нут нужно размолоть в кофемолке. Разбавьте муку водой до консистенции жидкой сметаны и дайте настояться около 20 минут. В смесь можно добавить кефир или несколько капель эфирного масла. Такой шампунь хорошо впитывает жир и помогает бороться с перхотью.
Из нута можно приготовить и отшелушивающий скраб. Для этого измельчите в кофемолке сухой нут до состояния муки грубого помола. Добавьте к ней теплую воду и нерафинированное растительное масло по выбору (например, оливковое или масло виноградной косточки). Такой скраб лучше использовать для тела.
Перед использованием любых домашних средств лучше проконсультироваться со специалистом.
Ингредиенты:
нут — 1 ст.;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 2 ст. л.;
овощной или куриный бульон — 1 л;
молотая зира — 1 ч. л.;
соль и перец —по вкусу;
сок половины лимона;
свежая петрушка — по вкусу.
Приготовление:
Промыть нут под холодной водой.
В большой кастрюле разогреть оливковое масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок, обжарить до мягкости.
Добавить нут и зиру в кастрюлю, перемешать и жарить вместе с луком и чесноком в течение 2-3 минут.
Добавить бульон в кастрюлю, накрыть крышкой и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить около часа или до тех пор, пока нут не станет мягким.
С помощью блендера измельчить суп до однородной консистенции. Если суп слишком густой, можно добавить немного воды, бульона или сливок.
Добавить соль, перец и лимонный сок по вкусу. Перемешать и готовить еще 5-10 минут.
Подавать суп горячим, при желании украсив свежей петрушкой.
Ингредиенты:
отварной нут — 1 ст.;
огурец — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
красный лук — 1 шт.;
сладкий перец — 1 шт.;
сок половины лимона;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
свежая мята или петрушка — по желанию.
Приготовление:
Мелко нарезать овощи кубиком (лук — полукольцами).
В большой миске смешать нут, огурец, помидор, лук и перец.
В отдельной миске смешать лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешать.
Полить салат соусом.
Украсить свежей мятой или петрушкой.
Подавать салат как гарнир к основному блюду или в качестве самостоятельного блюда.
У качественного нута горошины имеют одинаковую форму, размер и цвет. Также следует обратить внимание на дату производства и срок годности.
При покупке консервированного нута изучите состояние упаковки. Нельзя покупать консервы в мятых банках, так как в результате повреждения внутреннего защитного покрытия металл напрямую контактирует с пищевой продукцией. Из-за этого вредные вещества из упаковки (ионы железа, олова, цинка, свинца) попадают в продукт.
Нут следует держать в сухом и прохладном месте. Лучше всего хранить его в плотно закрытой стеклянной или пластиковой емкости, чтобы избежать попадания воздуха и влаги. Можно держать бобовую культуру и в бумажных или полиэтиленовых пакетах.
Нут не рекомендуется хранить в местах, где присутствуют высокие влажность и температура. Например, на кухне рядом с плитой или духовкой. При правильном хранении сухой нут не портится до 2-3 лет.
Вареный нут более полезный, чем консервированный, так как он не содержит никаких добавок и сохраняет большую часть питательных веществ.
Однако, если вы не можете приготовить свежий нут, консервированный вариант может быть хорошей альтернативой. Он все еще содержит много белка, витаминов и минералов. Но важно выбирать консервы с низким содержанием соли и без добавления сахара.
Пророщенный нут — настоящий кладезь полезных для организма веществ. Он содержит много ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов: например, витамин С, витамин К, кальций, железо, магний и цинк. Пророщенный нут также содержит белок и клетчатку, что делает его идеальным продуктом для вегетарианцев и веганов. К тому же в нем меньше калорий, чем в обычном.
Нут замачивают, чтобы ускорить процесс приготовления и улучшить усвоение продукта. Замачивание помогает размягчить твердую оболочку бобовой культуры и удалить фитиновую кислоту, которая мешает организму получать определенные питательные вещества.
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