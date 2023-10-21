Нут: польза и вред для организма

Родиной нута считается Турция, поэтому его иногда называют турецким горохом. Это одна из древнейших бобовых культур, которые одомашнил человек. Его даже упоминает Гомер в «Илиаде».

В Древнем Риме нут считался пищей бедняков, заменяя мясо и рыбу. А имя великого римского оратора Цицерона переводится как «горох нут»: ученые предполагают, что у кого-то из его предков нос по форме напоминал горошину.

В современности нут есть в рационе многих людей по всему миру. Вместе с экспертом собрали всю самую важную информацию об этой бобовой культуре.

Калорийность и БЖУ нута

Калорийность нута составляет 309 ккал.

В 100 г:

белков — 20,1 г;

жиров — 4,3 г;

углеводов — 46,2 г.

Польза нута

Содержит белок

Нут содержит большое количество растительного белка. Он необходим для роста и для поддержания здоровья мышц и иммунной системы.

Содержит пищевые волокна

В нуте много пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и улучшают общее состояние кишечника. Также они помогают контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

Содержит микроэлементы

Нут содержит важные микроэлементы: железо, цинк, магний и фосфор. Они необходимы для поддержания здоровья костей и энергетического обмена в организме.

Содержит антиоксиданты

В составе нута есть антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток. Эти вещества также имеют противовоспалительные свойства и могут помочь в борьбе с различными заболеваниями.

Помогает контролировать вес

Нут — низкокалорийный продукт, богатый пищевыми волокнами и белком. Благодаря этому он помогает удовлетворить чувство голода и контролировать аппетит. Полезен для тех, кто хочет снизить вес или поддерживать его на оптимальном уровне.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Нут содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить общее состояние сердца и сосудов. Регулярное употребление нута способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото istockphoto.com/temmuzcan

Вред нута

Нут может стать причиной повышенного газообразования. Он содержит высокое количество клетчатки и олигосахаридов, которые часто вызывают дискомфорт в желудке и вздутие. Кроме того, в нуте содержатся оксалаты, которые способствуют образованию камней в почках.

Нут может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Особенно с теми, которые используются для контроля уровня сахара в крови или снижения кровяного давления. Поэтому людям, принимающим такие препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением нута.

В редких случаях может развиться аллергия на нут. Она проявляется в форме зуда, крапивницы и отеков.

Нут в косметологии

Маска для лица из нута

Для приготовления маски из нута нужно взять две столовые ложки готового нута и довести его блендером до однородной массы. Нанесите эту пасту на лицо и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.

Маска из нута поможет очистить кожу, уменьшить воспаления и акне, а также улучшить текстуру и цвет. Подходит для жирной и комбинированной кожи.

Шампунь из нута

Из нута можно приготовить шампунь. Сначала необходимо сделать нутовую муку: для этого сухой нут нужно размолоть в кофемолке. Разбавьте муку водой до консистенции жидкой сметаны и дайте настояться около 20 минут. В смесь можно добавить кефир или несколько капель эфирного масла. Такой шампунь хорошо впитывает жир и помогает бороться с перхотью.

Скраб для кожи из нута

Из нута можно приготовить и отшелушивающий скраб. Для этого измельчите в кофемолке сухой нут до состояния муки грубого помола. Добавьте к ней теплую воду и нерафинированное растительное масло по выбору (например, оливковое или масло виноградной косточки). Такой скраб лучше использовать для тела.

Перед использованием любых домашних средств лучше проконсультироваться со специалистом.

Вкусные блюда из нута

Нутовый суп

Ингредиенты:

нут — 1 ст.;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

овощной или куриный бульон — 1 л;

молотая зира — 1 ч. л.;

соль и перец —по вкусу;

сок половины лимона;

свежая петрушка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/elena_hramowa

Приготовление:

Промыть нут под холодной водой. В большой кастрюле разогреть оливковое масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок, обжарить до мягкости. Добавить нут и зиру в кастрюлю, перемешать и жарить вместе с луком и чесноком в течение 2-3 минут. Добавить бульон в кастрюлю, накрыть крышкой и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и готовить около часа или до тех пор, пока нут не станет мягким. С помощью блендера измельчить суп до однородной консистенции. Если суп слишком густой, можно добавить немного воды, бульона или сливок. Добавить соль, перец и лимонный сок по вкусу. Перемешать и готовить еще 5-10 минут. Подавать суп горячим, при желании украсив свежей петрушкой.

Нутовый салат

Ингредиенты:

отварной нут — 1 ст.;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

сок половины лимона;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежая мята или петрушка — по желанию.

Фото istockphoto.com/zia_shusha

Приготовление:

Мелко нарезать овощи кубиком (лук — полукольцами). В большой миске смешать нут, огурец, помидор, лук и перец. В отдельной миске смешать лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешать. Полить салат соусом. Украсить свежей мятой или петрушкой. Подавать салат как гарнир к основному блюду или в качестве самостоятельного блюда.

Как выбрать нут

У качественного нута горошины имеют одинаковую форму, размер и цвет. Также следует обратить внимание на дату производства и срок годности.

При покупке консервированного нута изучите состояние упаковки. Нельзя покупать консервы в мятых банках, так как в результате повреждения внутреннего защитного покрытия металл напрямую контактирует с пищевой продукцией. Из-за этого вредные вещества из упаковки (ионы железа, олова, цинка, свинца) попадают в продукт.

Как хранить нут

Нут следует держать в сухом и прохладном месте. Лучше всего хранить его в плотно закрытой стеклянной или пластиковой емкости, чтобы избежать попадания воздуха и влаги. Можно держать бобовую культуру и в бумажных или полиэтиленовых пакетах.

Нут не рекомендуется хранить в местах, где присутствуют высокие влажность и температура. Например, на кухне рядом с плитой или духовкой. При правильном хранении сухой нут не портится до 2-3 лет.

Популярные вопросы

В каком виде полезен нут

Вареный нут более полезный, чем консервированный, так как он не содержит никаких добавок и сохраняет большую часть питательных веществ.

Однако, если вы не можете приготовить свежий нут, консервированный вариант может быть хорошей альтернативой. Он все еще содержит много белка, витаминов и минералов. Но важно выбирать консервы с низким содержанием соли и без добавления сахара.

Зачем проращивать нут

Пророщенный нут — настоящий кладезь полезных для организма веществ. Он содержит много ферментов, витаминов, минералов и антиоксидантов: например, витамин С, витамин К, кальций, железо, магний и цинк. Пророщенный нут также содержит белок и клетчатку, что делает его идеальным продуктом для вегетарианцев и веганов. К тому же в нем меньше калорий, чем в обычном.

Для чего замачивают нут

Нут замачивают, чтобы ускорить процесс приготовления и улучшить усвоение продукта. Замачивание помогает размягчить твердую оболочку бобовой культуры и удалить фитиновую кислоту, которая мешает организму получать определенные питательные вещества.

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