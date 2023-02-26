Обязательно ли пить протеин после тренировок? Разбираемся с фитнес-тренером

Протеин необходим для набора мышечной массы, но принимать его нужно правильно.

Протеин — это белок, который получают из натуральных продуктов. Например, из молока, сыворотки, яиц, мяса или сои. Добавление протеина в рацион — отличный способ увеличить мышечную массу, к которому прибегают многие спортсмены.

Когда нужно пить протеин

Для того чтобы ответить на вопрос, стоит разобраться в основных видах протеина. Прежде всего, существует казеиновый протеин. Его второе название — медленный. Такой протеин расщепляется в течение многих часов после приема и обеспечивает энергией на весь день. Эксперты советуют пить казеиновый протеин перед сном, так как пока вы спите, он будет «подпитывать» ваши мышцы.

Второй основной вид протеина — сывороточный, или быстрый. В отличие от казеинового он быстро усваивается. Такой протеин лучше пить сразу после тренировки, поскольку он стремительно запускает мышечный метаболизм и стимулирует рост, а также восстановление мышц.

Сколько протеина нужно пить

Доказано, что в день спортсмену нужно потреблять 2-2,5 г белка на 1 кг массы тела. Для физически активных людей Международное общество спортивного питания рекомендует 1,4-2 г белка на 1 кг массы тела в день.

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Норма белка, которую необходимо потреблять человеку ежедневно, зависит от роста и веса, поэтому это очень индивидуальный критерий. Вы можете рассчитать количество необходимого вам в день белка по таблице расчета онлайн самостоятельно или, что наиболее предпочтительно, проконсультироваться с врачом или тренером.

В целом, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, белки должны составлять 12% общей калорийности рациона в день, что соответствует 80-90 г белков ежедневно. Повторим, что это усредненные значения и число может значительно меняться в зависимости от роста, веса человека, а также от уровня его физической активности.

Соответственно, если вы не набираете нужное количество белка в день, можете добавить в свой рацион порошковый протеин.

Как меняется организм после приема протеина

Одно из последствий приема протеина — жиросжигание. Аминокислоты, которые содержатся в протеине, будут использоваться вашим организмом как источник энергии во время тренировок. Кроме того, дополнительный протеин защищает мышцы от разрушения в процессе похудения.

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Однако все же главная цель, с которой спортсмены и любители фитнеса принимают протеин, — это набор мышечной массы. В этом случае протеин будет «строительным материалом» для мышц, а также источником энергии для более интенсивных тренировок.

Кому нельзя пить протеин

Выше мы упомянули множество плюсов от применения протеина. Однако перед приемом этого вида спортивного питания стоит учитывать, что в некоторых ситуациях он противопоказан.

Основные противопоказания:

· Аллергия на вкусовые добавки

· Индивидуальная непереносимость компонентов

· Заболевания почек

· Пониженное давление

· Заболевания сердечно-сосудистой системы

Какие есть альтернативы

Протеин можно заменить продуктами, которые содержат большое количество белка:

· куриные яйца

· мясо курицы, индейки или утки

· телятина, говядина, кролик

· рыба и морепродукты

· молочные продукты (особенно творог и сыр)

· бобовые, чечевица, соя

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Изменения в рационе, тренировках или режиме дня в лучшую сторону — важный этап работы над собой. Однако не стоит забывать о цели этой работы — более счастливой, комфортной и продуктивной жизни для вас.