Облепиха: в чем польза и вред для здоровья

Облепиха представляет собой небольшое дерево или кустарник, который покрыт колючками. В период плодоношения его ветки облеплены ягодами, отсюда и такое название «облепиха».

Родиной облепихи считается Восточная Азия. Издревле ягоды широко применялись в медицине, благодаря их полезным свойствам. После XIX века ее выращивали в качестве живой изгороди.

В настоящее время выведены разные сорта облепихи, в том числе и садовые, без колючек. А плоды растения широко применяются в кулинарии, традиционной и народной медицине.

Калорийность и БЖУ облепихи

Полезная суточная норма облепихи составляет 50-100 г в день. При этом на 100 г продукта приходится 82 ккал.

Белки 1,2 г Жиры 5,4 г Углеводы 5,7 г Клетчатка 2 г

Польза облепихи

Содержит витамины и микроэлементы

витамин С — 200 мг;

бета-каротин — 1,5 мг;

витамин Е — 5 мг;

марганец — 0,93 мг;

медь — 240 мкг;

молибден — 70 мкг.

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Оказывает противовоспалительное действие

Облепиха содержит антиоксиданты: кверцетин, изорамнетин, кемпферол и фитонциды. За счет этого ягоды оказывают противовоспалительный эффект, замедляют процессы старения, улучшают регенерацию тканей.

Улучшает состояние волос и ногтей

В состав облепихи входят стерины, жирные кислоты, фенольные вещества, что помогает снижать уровень холестерина в крови, улучшать состояние кожи и волос.

Укрепляет иммунитет

Экстракт облепихи укрепляет иммунную систему и уменьшает действие токсина, который подавляет ответную реакцию организма на болезнетворные вирусы и бактерии.

Улучшает работу пищеварения

Благотворное влияние на здоровье оказывают не только ягоды облепихи. Например, экстракт коры ускоряет восстановление слизистой оболочки желудка.

Полезна для здоровья глаз

Жирные кислоты в семенах облепихи и маслах мякоти уменьшают сухость глаз. При этом масло мякоти оказывает гораздо более сильный эффект.

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Вред облепихи

Облепиха противопоказана при совместном использовании с антикоагулянтами (препараты, которые влияют на вязкость крови, замедляют ее свертываемость) — повышает риск кровотечения.

Облепиха может снизить артериальное давление. Поэтому гипотоникам стоит употреблять плоды с осторожностью.

Также противопоказаниями считаются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.

Облепиха в медицине

Популярный способ использования в современной медицине — применение облепихового масла (как внутреннее, так и наружное).

При заболевания органов пищеварения

Внутрь применяется для заживления слизистых в составе комбинированной терапии при гастрите, хроническом колите, неспецифическом язвенном колите.

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При ожогах

Из масла облепихи изготавливаются кремы. Например, на основе масла выпускается лекарственный препарат, который способствует заживлению ран, ожогов, используется при инфекционных заболеваниях кожи.

Рецепты с облепихой

Чай из облепихи

Ингредиенты:

облепиха — 300 г;

корень имбиря — 10-20 г;

лаи?м — 1/2 шт.;

вода — 1 л;

розмарин — 2-3 веточки.

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Способ приготовления:

Корень имбиря очистите. Измельчите в блендере облепиху и имбирь. Выдавите сок лаи?ма. Залейте водои? (60 °C), добавьте веточки розмарина. Дайте настояться 10-15 минут.

Яблочный уксус с облепихой

Ингредиенты:

яблоки любого сорта — 8-9 шт.;

вода — 3 л;

ягоды облепихи — 150-200 г;

веточки розмарина — 1-2 шт.

Способ приготовления:

Яблоки очистите от червоточин, по возможности сохраняя кожуру, косточки, перегородки. Крупно натрите или пропустите яблоки через соковыжималку, соберите жмых. Выложите полученную смесь в банку (стерилизованную или вымытую с содой). Добавьте ягоды облепихи и розмарин. Залейте смесь кипяченой горячей водой, она должна полностью покрыть яблоки. Поставьте в теплое место. Через две недели процедите жидкость через марлю и перелейте в большие банки для брожения. Уберите в теплое место еще на две недели. Не взбалтывая, готовый уксус перелейте в бутылки. Бутылки закупорьте. Храните в темном месте при температуре 4-20 градусов.?

Салат из спаржи и облепихи

Ингредиенты:

кускус (киноа или просо) — 100 г;

вода — 1 стакан;

стебли спаржи — 5 шт.;

редис — 5 шт.;

свежий зеленый горошек — 100 г;

свежие грибы — 150-200 г;

сок лимона — 30-50 мл;

оливковое масло — 2 ст.л.;

ягоды облепихи — 2 ст.л.;

зеленый лук — по вкусу.

соль, перец, базилик — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите кускус. Вымойте спаржу, нарежьте ее и редис на средние кусочки. Редис положите в небольшую миску, добавьте соль, лимонный сок. Оставьте мариноваться на 10 минут. Разогрейте на сковороде масло, обжарьте зеленый горошек 2-3 минуты. Добавьте нарезанную спаржу, сухой базилик и лимонный сок. Оставьте на сковороде на 3-4 минуты. Обжарьте отдельно грибы. Нарежьте зеленый лук. В миске все смешайте. Добавьте оливковое масло и посыпьте ягодами облепихи.

Как выбрать облепиху

Сезон сбора облепихи приходится на начало сентября. При покупке ягод следует обратить внимание на их внешний вид и запах. Ягоды должны быть мягкие, но при этом упругие. Облепиха обладает ярко выраженным ароматом. Как правило, плоды довольно мелкие.

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Как хранить облепиху

Самый популярный способ хранения облепихи — в замороженном виде.

Совет по заморозке:

Тщательно промойте ягоды. Выложите тонким слоем на полотенце, просушите. Заморозьте на доске или противне. Разложите по пакетам или контеи?нерам для дальнейшего хранения в морозильной камере.

Срок хранения в замороженном виде — один год. В свежем виде облепиха хранится в холодильнике около одного месяца.

Популярные вопросы

Нутрициолог Ника Сергунина ответила на популярные вопросы.

Можно ли пить облепиху на голодный желудок?

Можно ли замороженную облепиху заливать кипятком?

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Можно ли пить чай из облепихи каждый день?

При отсутствии противопоказаний ароматный напиток волне подходит для ежедневного употребления.