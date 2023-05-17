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17 мая, 13:45

Обязательно ли чистить фрукты и овощи?

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Фото Freepik
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Рассказываем, в каких случаях лучше отказаться от этой идеи.

В процессе готовки овощи и фрукты часто очищаются от кожуры. Иногда этого требует рецепт приготовления блюда, а иногда это скорее привычка. И только в некоторых случаях очищать плоды растений необходимо.

Польза неочищенных фруктов и овощей

Фрукты и овощи, которые употребляются вместе со съедобной кожурой, богаты витаминами, минералами, клетчаткой. Полезных веществ в них больше, нежели в очищенных плодах.

Freepik

Помимо этого, в кожуре есть такие вещества, как флавоноиды и полифенолы. Они имеют антиоксидантные и противомикробные свойства. Недостаточное потребление продуктов, богатых этими веществами, ведет к хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям и воспалительным процессам в организме.

Около 3,9 млн смертей, по данным Всемирной организации здравоохранения, связаны с недостаточным употреблением фруктов и овощей. При этом нормой принято считать порядка 400 г фруктов и овощей в день.

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Нужно ли чистить фрукты и овощи

Неочищенные овощи и фрукты могут внести существенный вклад в обогащение организма полезными веществами. Например, витамин С, железо, цинк содержатся в кожуре свеклы, моркови, картофеля, редиса, имбиря.

istockphoto.com

Неочищенные яблоки несут больше пользы для здоровья. В них на 15% больше витамина С, на 267% больше витамина К, на 20% - кальция, на 19% - калия и на 85% больше клетчатки.

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Экологический фактор — еще одна причина отказаться от чистки фруктов и овощей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, несъеденные продукты питания, включая кожуру, при гниении выделяют метан. Это составляет 8-10% мировых выбросов парниковых газов.

В каких случаях нужно чистить овощи и фрукты

Несмотря на всю пользу кожуры плодов растений, есть и очевидные минусы.

  • Кожура может быть невкусной и даже несъедобной. И при попадании в организм способна нанести вред здоровью. Это касается банана, ананаса, папайи, манго, личи, лука, чеснока и других овощей и фруктов.
  • Чистка овощей может быть частью рецепта приготовления, например картофельного пюре. Хотя кожура корнеплода считается съедобной.
  • Пестициды остаются на поверхности плодов и могут причинить вред здоровью. Но их можно удалить, если тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.
Freepik/gpointstudio

Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами рекомендует тщательно мыть продукты водой с использованием щетки, чтобы удалить грязь и химикаты.

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Польза и вред
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