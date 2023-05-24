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Сегодня, 16:00

Один напиток для сияющей кожи и плоского живота от корейского блогера

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Фото Freepik
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Все, что мы пьем и едим, непременно отражается на внешнем виде.

Очередная девушка-блогер из Кореи поделилась рецептом «чудо-напитка», который сделает кожу сияющей, а живот плоским. Разумеется, при условии его регулярного употребления.

Насколько это правдиво и полезно для здоровья, узнали у врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Рустема Садыкова.

Что входит в «чудо-напиток»

Состав на удивление не нов. В него входят:

  • имбирь;
  • лимон;
  • вода.

Пить его блогер рекомендует с утра натощак. Себестоимость такого напитка красоты и стройности относительно невелика. Поэтому позволить его себе может практически каждый.

Что будет, если пить «чудо-напиток»

Привычка пить с утра теплую воду с лимоном — непременно полезна для здоровья. Это помогает:

  • «разбудить» желчный пузырь и ускорить желчеотток;
  • улучшить пищеварение;
  • защитить от хеликобактерной инфекции, которая приводит к язве.

Лимон в составе богат витамином С, что благотворно влияет на иммунитет и действительно улучшает кожу, способствуя выработке коллагена.

Имбирь, который добавляют в «чудо-напиток», ускоряет метаболизм. Благодаря гингеролу в его составе оказывается противовоспалительный эффект.

«Употребление лимонной воды с имбирем способно успокоить расстройство желудка, рвотные позывы, уменьшить вздутие живота и способствовать здоровому пищеварению.»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

И лимон, и имбирь содержат много антиоксидантов. Они помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление в организме. Антиоксиданты играют решающую роль в поддержании здоровья в целом и в снижении риска хронических заболеваний. Красота после регулярного употребления такого напитка идет приятным бонусом к здоровью.

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«Предупреждая культ лимонно-имбирной воды для возвращения молодости, должен отметить, что этот напиток не решит всех проблем с кожей. Он не избавит от морщин, акне и даже не замедлит старение. Для этого корейцы используют множество других средств и методов: от уходовой косметики, увлажнения в течение дня, защиты от солнца до потребления питьевого коллагена, контроля уровня сахара и так далее.»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Кому «чудо-напиток» противопоказан

Несмотря на всю пользу, в некоторых случаях напиток скорее навредит, чем будет полезен. Поэтому следует наблюдать за своим самочувствием, а при появлении любого дискомфорта обращаться к врачу. Употребление напитка с лимоном и имбирем в больших количествах, а также при наличии кислотного рефлюкса или гастрита может негативно сказаться на здоровье.

Также при ежедневном употреблении «чудо-напиток» со временем способен разрушить зубную эмаль из-за высокой концентрации лимонной кислоты. Чтобы свести этот риск к минимуму, рекомендуется пить лимонную воду с имбирем через соломинку, а затем полоскать рот чистой водой.

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Лимонная вода с имбирем может взаимодействовать с лекарствами для разжижения крови, против тромбов и от диабета. Кроме того, она способна вызывать аллергические реакции при чувствительности к лимону или имбирю. Поэтому, если появилась кожная сыпь, отек или пищеварительный дискомфорт после употребления «чудо-напитка», нужно немедленно его прекратить и обратиться к врачу.

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Польза и вред
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