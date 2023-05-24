Один напиток для сияющей кожи и плоского живота от корейского блогера

Все, что мы пьем и едим, непременно отражается на внешнем виде.

Очередная девушка-блогер из Кореи поделилась рецептом «чудо-напитка», который сделает кожу сияющей, а живот плоским. Разумеется, при условии его регулярного употребления.

Насколько это правдиво и полезно для здоровья, узнали у врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Рустема Садыкова.

Что входит в «чудо-напиток»

Состав на удивление не нов. В него входят:

имбирь;

лимон;

вода.

Пить его блогер рекомендует с утра натощак. Себестоимость такого напитка красоты и стройности относительно невелика. Поэтому позволить его себе может практически каждый.

Что будет, если пить «чудо-напиток»

Привычка пить с утра теплую воду с лимоном — непременно полезна для здоровья. Это помогает:

«разбудить» желчный пузырь и ускорить желчеотток;

улучшить пищеварение;

защитить от хеликобактерной инфекции , которая приводит к язве.

Лимон в составе богат витамином С, что благотворно влияет на иммунитет и действительно улучшает кожу, способствуя выработке коллагена.

Имбирь, который добавляют в «чудо-напиток», ускоряет метаболизм. Благодаря гингеролу в его составе оказывается противовоспалительный эффект.

И лимон, и имбирь содержат много антиоксидантов. Они помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление в организме. Антиоксиданты играют решающую роль в поддержании здоровья в целом и в снижении риска хронических заболеваний. Красота после регулярного употребления такого напитка идет приятным бонусом к здоровью.

Кому «чудо-напиток» противопоказан

Несмотря на всю пользу, в некоторых случаях напиток скорее навредит, чем будет полезен. Поэтому следует наблюдать за своим самочувствием, а при появлении любого дискомфорта обращаться к врачу. Употребление напитка с лимоном и имбирем в больших количествах, а также при наличии кислотного рефлюкса или гастрита может негативно сказаться на здоровье.

Также при ежедневном употреблении «чудо-напиток» со временем способен разрушить зубную эмаль из-за высокой концентрации лимонной кислоты. Чтобы свести этот риск к минимуму, рекомендуется пить лимонную воду с имбирем через соломинку, а затем полоскать рот чистой водой.

Лимонная вода с имбирем может взаимодействовать с лекарствами для разжижения крови, против тромбов и от диабета. Кроме того, она способна вызывать аллергические реакции при чувствительности к лимону или имбирю. Поэтому, если появилась кожная сыпь, отек или пищеварительный дискомфорт после употребления «чудо-напитка», нужно немедленно его прекратить и обратиться к врачу.

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