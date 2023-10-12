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Оливковое масло: польза и вред для здоровья

Мария Сальникова
Александра Степаненко
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Бутылка оливкового масла с оливками на светлом фоне
Фото Freepik
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Люди научились делать масло из оливок еще в железном веке. А со времен античности оно стало неотъемлемой составляющей средиземноморской кухни и до сих пор популярно в Италии, Испании, Греции, в странах Ближнего Востока.

Оливковое масло издревле применяли не только в качестве пищи. Его наливали в светильники и лампады, использовали в религиозных культах: например, церковный елей — это оливковое масло. Кроме того, им пользовались в косметических целях: на основе продукта из оливок до сих пор делают знаменитое алеппское мыло.

Калорийность и БЖУ оливкового масла

В 100 г оливкового масла — 898 ккал. Продукт состоит из жира на 99,8%, в нем нет ни белков, ни углеводов, ни воды, ни клетчатки. Зато в оливковом масле содержится множество полезных веществ.

В 100 г:

  • белков — 0 г;
  • жиров — 99,8 г;
  • углеводов — 0 г.

Польза оливкового масла

Оливковое масло полезно для здоровья благодаря большому количеству антиоксидантов и витаминов.

Польза для женщин

В оливковом масле содержатся витамин Е, витамины А и К. Эти вещества благотворно воздействуют на состояние кожи, волос и ногтей. Важно уточнить, что помогает не только употребление масла внутрь, но и его наружное применение.

Оливковое масло в миске
Фото www.istockphoto.com

Помимо этого, употребление оливкового масла полезно для желудочно-кишечного тракта. Оно обладает слабительным эффектом и стимулирует выработку желчи — вещества, которое отвечает за правильное усвоение микроэлементов.

Польза для мужчин

Мужчины чаще, чем женщины, страдают от атеросклероза и вызванных им сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мужчинам важно включать в рацион продукты, уменьшающие риск этих болезней, и оливковое масло относится к их числу. В нем содержатся жирные кислоты Омега-3, которые «растворяют» холестериновые отложения на стенках сосудов.

Польза для детей

В период внутриутробного развития ребенка матери полезно употреблять оливковое масло. Вещества, которые содержатся в нем, «отвечают» за правильное формирование клеток мозга малыша.

Ребенку старше шести месяцев оливковое масло можно добавлять в протертые овощи. Продукт положительно влияет на работу пищеварительной системы и помогает быстрее адаптироваться к взрослой пище.

Фото www.istockphoto.com

Вред оливкового масла

Желчегонный эффект

Оливковое масло — одно из немногих растительных масел, которые вызывают движение желчи. Людям, страдающим желчнокаменной болезнью, употребление продукта может быть противопоказано.

Набор лишнего веса

Оливковое масло считается суперфудом и «продуктом красоты». Но несмотря на все полезные свойства, оно остается очень калорийным. Поэтому слишком обильное употребление оливкового масла может привести к лишнему весу. Особенно если готовить на нем изначально неполезные блюда. В этом случае положительные качества оливкового масла ситуацию не спасут.

Оливковое масло в косметологии

Оливковое масло часто используют в кремах для кожи, масках для волос и других косметических продуктах. Кстати, смешивать продукт с другими ингредиентами необязательно. Даже в чистом виде масло действует эффективно.

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Средство для демакияжа

Оливковое масло можно использовать вместо специального средства для очищения кожи от косметики. Достаточно смочить горячей водой ватный диск, нанести на него немного масла и стереть макияж, двигаясь по массажным линиям. Особенно хорошо применять масло для смывания водостойкой туши.

Маска-реаниматор для секущихся волос

Оливковое масло можно кисточкой (например, от старой туши) нанести на секущиеся кончики волос, подержать 30-60 минут, затем смыть шампунем. Этот способ сделает секущиеся волосы визуально более гладкими.

Вкусные блюда с оливковым маслом

Есть расхожий стереотип, что на оливковом масле нельзя жарить. На самом деле продукт подходит для всех видов кулинарной обработки. При жарке оно не горит и не окисляется, сохраняет структуру. Задуматься стоит о другом. Жарка — далеко не самый полезный способ готовки.

Оливковое масло добавляют в супы и в выпечку, но прежде всего используют в холодных блюдах.

Заправка для салата

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;

  • чеснок свежий — 1 крупный зубчик.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Очистить и измельчить чеснок.

  2. Залить чеснок оливковым маслом, немного подождать.

  3. Добавить уксус.

  4. Перемешать все ингредиенты.

Такая заправка хорошо подходит к салатам с овощами или зеленью, например норвежскому и греческому.

Канапе

Ингредиенты:

  • хлеб ржаной — 2 ломтика;

  • чеснок свежий — 1 зубчик;

  • оливковое масло — 1 ч. л.;

  • помидоры черри — 4 шт.;

  • маслины или оливки — 4 шт.;

  • моцарелла — 4 маленьких шарика (или 1 большой).

Канапе с моцареллой, помидорами и оливками
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Разрезать каждый ломтик хлеба на четыре части.

  2. Подсушить хлеб в духовке или на открытой сковороде.

  3. Разрезать чеснок на две части, натереть им каждый кусок хлеба с двух сторон.

  4. Сбрызнуть хлеб оливковым маслом.

  5. Разрезать оливки и черри напополам (при желании).

  6. Порезать сыр на маленькие квадратики.

  7. С помощью шпажки или зубочистки скрепить на каждом куске хлеба по одной половине оливки, помидора и моцареллы.

Как выбрать оливковое масло

Даже в Италии оливковое масло регулярно подделывают. Поэтому его приобретение не такая легкая задача, как кажется.

При покупке продукта на разлив (такая опция есть и в России) можно попробовать его и сразу оценить вкус, цвет и запах. Масло должно быть без осадка, однородного цвета, без вкуса и запаха затхлости или посторонних продуктов.

При покупке масла в бутылке нужно ориентироваться на этикетку. Изучите информацию о месте производства масла, дате розлива, а особое внимание обратите на тип масла. Лучшее (и самое дорогое) масло — холодного отжима, нерафинированное, нефильтрованное. На этикетке должна быть примерно такая надпись: Extra Virgin Unfiltered Olive Oil (так эти характеристики выглядят на английском).

Если масло продается в прозрачной пластиковой бутылке, можно оценить его прозрачность и цвет. При этом следует знать, что качественное масло продается в темных бутылках: стеклянных или пластиковых.

Как хранить оливковое масло

Емкость с маслом нужно держать в темном прохладном месте, где нет посторонних запахов. Холодильник для хранения не подходит: в нем масло загустеет.

Оливковое масло нужно использовать за год. Этот срок отсчитывается с даты изготовления, а не первого использования.

Популярные вопросы

Можно ли пить оливковое масло каждый день

Считается, что, если три месяца каждый день выпивать десертную ложку оливкового масла, можно вылечить язву желудка. Научных доказательств этому нет.

Оливковое масло можно употреблять ежедневно, но не больше двух столовых ложек.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Важно при этом не иметь противопоказаний и контролировать количество других потребляемых жиров.

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Можно ли пить оливковое масло натощак

Оливковое масло желательно употреблять с пищей.

При употреблении оливкового масла натощак происходит дополнительная нагрузка на желчный пузырь и поджелудочную.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Помимо прочего, употребление масла натощак может вызвать слабительный эффект, причем неожиданно для принимающего.

При приеме масла натощак возможны обострения заболеваний органов пищеварения, тошнота, аллергия и плохое самочувствие.
Александра Степаненко
Нутрициолог

При желании употреблять оливковое масло натощак рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Почему горчит оливковое масло

Горечь вызвана гликозидом окуропеином, содержащимся в плодах оливы. Степень горечи масла зависит от сорта растения и времени сбора урожая.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Если масло не горчит и не пахнет, то оно рафинированное. Такой продукт менее полезный.

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