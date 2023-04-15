Что будет с организмом, если съесть плесень? Объясняет врач

Некоторые уверены, что отрезав кусочек продукта с образовавшимся налетом, смогут уберечь себя от попадания плесени в организм. Чем может быть чревата такая «экономия», узнали у врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук и специалиста по антивозрастной медицине Инны Кононенко.

Чем опасна плесень

Употребление продуктов с плесенью может иметь серьезные последствия для здоровья. Появившиеся на пище микроскопические грибы в процессе своего роста выделяют особый вид токсинов — микотоксины.

Некоторые виды микотоксинов могут стать причиной тошноты, рвоты и диареи. Другие — задерживаются в организме, имеют накопительный эффект и могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем:

· повреждению печени;

· проблемам с дыханием;

· онкологическим заболеваниям.

Можно ли срезать плесень

Токсины могут распространяться по всему продукту, даже если плесень заметна только в одном месте. Кроме того, некоторые виды плесени создают невидимую человеческому глазу сеть — мицелий. То есть отрезав заплесневелый кусок продукта, вы убираете лишь часть вредных веществ.

istockphoto.com

Как предотвратить появление плесени

Чтобы не навредить себе, важно соблюдать меры предосторожности:

· Следует хранить продукты питания при надлежащей температуре (указана на упаковке).

· Важно предотвращать перекрестное загрязнение от зараженных грибком продуктов к «чистым» (соблюдать целостность упаковки, вовремя убирать испортившуюся еду).

· Избегать длительного хранения продуктов до их употребления.

· Отказаться от употребления любых продуктов, которые имеют признаки порчи или истекший срок годности.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!