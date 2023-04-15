Что будет с организмом, если съесть плесень? Объясняет врач

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Некоторые уверены, что отрезав кусочек продукта с образовавшимся налетом, смогут уберечь себя от попадания плесени в организм. Чем может быть чревата такая «экономия», узнали у врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук и специалиста по антивозрастной медицине Инны Кононенко.
Употребление продуктов с плесенью может иметь серьезные последствия для здоровья. Появившиеся на пище микроскопические грибы в процессе своего роста выделяют особый вид токсинов — микотоксины.
Некоторые виды микотоксинов могут стать причиной тошноты, рвоты и диареи. Другие — задерживаются в организме, имеют накопительный эффект и могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем:
· повреждению печени;
· проблемам с дыханием;
· онкологическим заболеваниям.
Токсины могут распространяться по всему продукту, даже если плесень заметна только в одном месте. Кроме того, некоторые виды плесени создают невидимую человеческому глазу сеть — мицелий. То есть отрезав заплесневелый кусок продукта, вы убираете лишь часть вредных веществ.
Даже если имеющаяся на продукте плесень не опасна, ее присутствие указывает на то, что пища начала портиться. Это значит, что она может содержать другие вредные бактерии или вирусы, которые способны вызвать пищевое отравление или заболевания.Ирина КононенкоВрач-диетолог
Чтобы не навредить себе, важно соблюдать меры предосторожности:
· Следует хранить продукты питания при надлежащей температуре (указана на упаковке).
· Важно предотвращать перекрестное загрязнение от зараженных грибком продуктов к «чистым» (соблюдать целостность упаковки, вовремя убирать испортившуюся еду).
· Избегать длительного хранения продуктов до их употребления.
· Отказаться от употребления любых продуктов, которые имеют признаки порчи или истекший срок годности.
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