6 опасных пищевых добавок, которые часто встречаются на этикетках

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Сегодня сложно отыскать продукты с полностью натуральным составом. Большинство товаров, произведенных промышленным способом, содержат искусственные добавки. Они играют немаленькую роль: продлевают срок годности, повышают калорийность, улучшают текстуру, цвет и прочее. Некоторые добавки не причиняют организму вреда, но есть и те, что плохо сказываются на здоровье.
О том, как разобраться, где таится настоящая опасность, рассказали нутрициологи Дарья Тягний и Ольга Деккер.
Пищевыми добавками называют особые вещества, придающие продуктам новые свойства. Обычно они вводятся в процессе обработки и производства.
Пищевые добавки бывают натуральными (имеют минеральное, животное или растительное происхождение), искусственными (есть в природе, но их получают производственным способом) и синтетическими (производятся только искусственным способом). Одно из главных преимуществ синтетических добавок — они помогают продуктам дольше храниться, но при этом считаются не самыми безопасными для здоровья. И даже натуральные добавки могут причинить вред, если употреблять их в большом количестве.
В международном масштабе безопасностью пищевых добавок занимается комитет JECFA. А в России подобные вопросы находятся в ведении Роспотребнадзора. Существует регламентирующий искусственные добавки документ: вошедшие в него элементы признаны безопасными в нашей стране (таковых около 250). К запрещенным добавкам в России относятся:
красители алканит (Е103), цитрусовый красный (Е121), красный амарант (Е123), красный 2G (Е128);
консерванты E216, E217, формальдегид E240 и др.
Попадая в организм, пищевые добавки контактируют с другими веществами. При этом их неблагоприятное воздействие может проявиться в виде острого или хронического отравления. На это может повлиять частота или длительность, с которой пищевые добавки поступают в организм.
В некоторых случаях малые дозы вещества оказываются более опасными, если повторяются часто. Хроническое отравление происходит, когда химическое вещество обладает способностью накапливаться в организме по мере поступления.Дарья ТягнийНутрициолог
Среди негативных последствий опасных пищевых добавок:
Пищевые добавки в составе продуктов обозначаются латинской буквой E. К опасным могут относиться разного рода красители, консерванты, загустители, подсластители, усилители вкуса и трансжиры.
Желтые красители, которыми окрашивают апельсиновую воду и джемы, могут вызывать кожные высыпания, одышку и псевдоаллергию, а также повлиять на активность и внимание детей. К ним относятся: Е102, Е104 и Е110.
Красные красители используются в мясе и рыбе, соусах, конфетах и джемах. К ним относятся: E122, E123 (повреждает почки и может вызывать рак), E124, E127 (кроме псевдоаллергических реакций и повышенной возбудимости, вызывает заболевания щитовидной железы) и E129.
Коричневые красители используют в газировке, пирожных и соусах. К ним относятся: E150 (его связывают с риском развития онкологии), E154 и E155.
Азо-красители используются для придания яркости продуктам, таким как конфеты, снеки и напитки. Они могут вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей.Ольга ДеккерНутрициолог
Среди консервантов широко известен диоксид серы — E220. Он применяется при хранении сухофруктов и готовых блюд. Результатом его употребления могут стать головные боли, тошнота и диарея.
Нитрит калия (Е249) и нитрит натрия (Е250) используются для придания цвета и сохранения мяса. Они расширяют кровеносные сосуды и снижают артериальное давление, а также могут превращаться в канцерогенные соединения, которые увеличивают вероятность развития рака.
Чтобы продлить срок годности вина, сухофруктов, сиропов и других продуктов, применяют сульфиты. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием у некоторых людей.
Из загустителей особо неприятную славу имеют каррагинан (E407) и конжак (Е425). Они входят в состав соусов и кетчупов и препятствуют всасыванию питательных веществ.
Это искусственные жиры, которые получают в процессе гидрогенизации жиров. Они способствуют повышению холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры содержатся во многих продуктах, включая быстрые перекусы, печенье и кексы.
Это глутаматы E620-E625. Они используются в картофельных чипсах, соусах, сладостях и моогут вызывать привыкание. Также способны провоцировать мигрени, боль в животе, тошноту и гипертонию.
К подсластителям относится аспартам E951. Он используется во многих безалкогольных напитках и продуктах для похудения, может вызывать головные боли, потерю памяти, депрессию, рак и другие побочные эффекты.
Чтобы снизить до минимума вред от пищевых добавок, возьмите за правило эти принципы:
отдавайте предпочтение необработанным или малообработанным продуктам;
ограничьте употребление обработанных продуктов для детей до пяти лет;
внимательно изучайте состав продуктов — чем он короче, тем меньше добавок;
не стоит употреблять в пищу продукты слишком ярких цветов, овощи и фрукты не по сезону.
Конечно, мы не можем на сто процентов обезопасить себя от Е-добавок. И уж точно не стоит доводить себя до нервного срыва в поиске продуктов без «ешек». Но важно научиться выбирать максимально необработанные продукты, внимательно изучая их состав перед покупкой.Дарья ТягнийНутрициолог
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