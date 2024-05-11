Чем полезен овощной бульон и как вкусно его приготовить

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Овощной бульон — самая популярная основа для постных супов. Но мало кто задумывается о его полезных свойствах и знает, как приготовить его по-настоящему вкусно.
Рассказали, как правильно варить овощной бульон, вместе с диетологом Еленой Доронкиной и врачом Ольгой Шараповой.
Овощной бульон — ключевой ингредиент здорового питания. Богатый витаминами и минералами, он способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. В отличие от мясных, овощной бульон содержит меньше жиров и холестерина.
Овощные бульоны снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. Также блюдо помогает бороться с воспалениями, которые вызывают диабет, артрит и болезни сердца.
Благодаря высокому содержанию клетчатки овощной бульон хорошо насыщает и долго сохраняет чувство сытости. Это позволяет контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемых калорий.
Бульон предотвращает катаракту и идет на пользу зрению. Но важно выбирать правильные овощи. Вареная морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Именно он поддерживает здоровье глаз.Ольга ШараповаЗаслуженный врач РФ
Не следует, не обдумав, полностью отказываться от животной пищи. Так как в ней содержатся необходимые для организма незаменимые аминокислоты.
Помните, что при длительном кипячении овощей часть полезных веществ теряется. Поэтому оптимальное время приготовления — до часа.Елена ДоронкинаHealth-коуч и специалист по питанию
Вода — основная составляющая этого блюда. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную жидкость. Вода из-под крана не предназначена для употребления в пищу.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тщательно промыть всю зелень и корнеплоды, тепловая обработка не является стопроцентной гарантией избавления от всех химикатов, которыми обрабатывают овощи.
Нарезать произвольно стебли сельдерея и лука-порея. Морковь нарезать мелкими кубиками. Луковицу разрезать пополам.
Разогреть сухую сковороду и выложить на нее овощи, лавровый лист и перец и немного поджарить, в течение буквально пары минут. На овощах появятся подпалины, а от перца и лаврового листа пойдет аромат.
Переложить овощи в кастрюлю, залить примерно двумя литрами холодной воды. Довести до кипения, убавить огонь и варить 45 минут.
Из готового бульона убрать лук.
Процедить бульон через сито.
Для сохранения максимума питательных веществ включайте в бульон разнообразные овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Например, томаты или красный перец.Елена ДоронкинаHealth-коуч и специалист по питанию
Если хочется добавить бульону яркости вкуса, можно сначала измельчить овощи и немного обжарить их на масле. Затем немного запеките их в духовке (достаточно десяти минут на 180 градусах). Это усилит вкус.
Используйте этот бульон как основу для супов или соусов. Это обогатит ваш рацион полезными веществами. Помните, что здоровое питание — это не только о выборе качественных продуктов, но и о правильном способе их приготовления.Елена ДоронкинаHealth-коуч и специалист по питанию