Овощные стейки на ужин: 3 интересных рецепта от шефа

Диетологи советуют делать ужин легким, чтобы желудок не был перегружен. Но это не значит, что нужно ограничиться только стаканом кефира и листиком салата. Бренд-шеф Сергей Носов рассказал, как приготовить на ужин вкусные стейки из овощей.

Стейк из грибов эринги с миндальным айлладе и песто

Стейк из грибов эринги с миндальным айлладе и песто

Ингредиенты:

грибы эринги (королевская вешенка) — 1 шт. или 250 г;

Способ приготовления:

Выложить на сервировочную тарелку: песто, сверху обжаренные грибы. Полить миндальным айлладе и украсить цедрой лимона.

Затем на среднем огне обжарить грибы под гнетом с двух сторон до готовности (минуты по 3-4 с каждой стороны).

Смешать соль, перец и оливковое масло, полить этим миринадом грибы и оставить примерно на десять минут.

Приготовить песто: все ингредиенты соединить и измельчить до однородного состояния с помощью блендера.

Короткими импульсами измельчить ингредиенты до средней густоты, затем переложить в чистую посуду и добавить остаток оливкового масла, соль и перец.

Начать с приготовления айлладе: запечь миндаль при температуре 160 до румяного состояния (приблизительно десять минут), остудить.

Карамелизированные тыквенные стейки с чесночным йогуртом и медом

Карамелизированные тыквенные стейки с чесночным йогуртом и медом

Ингредиенты:

тыква гитара — 1 шт или 500 г;

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 градусов.

Пока разогревается духовка, подготовить тыкву: промыть, обсушить, очистить от кожицы и нарезать кольцами толщиной 1,5 см.

Соединить три столовые ложки масла с сахаром, тмином, чесночным порошком, солью, кориандром, корицей и перцем.

Полученным маринадом смазать тыквенные кольца с двух сторон и запекать на решетке в духовке минут 15 до состояния альденте.

Приготовить чесночный соус: соединить все ингредиенты в миске и приправить солью и перцем по вкусу.

Нагреть оставшееся масло в антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока масло не задымится. Осторожно поместить тыкву на сковороду и готовить стейки, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими с одной стороны (около трех минут).

Перевернуть стейки и готовить, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими на второй стороне.

Переложить стейки на блюдо для сервировки, посыпать фисташками.

В микроволновой печи растопить мед до жидкого состояния (около десяти секунд), равномерно полить им стейки.