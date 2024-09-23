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Патока: что это и из чего делают — польза и вред
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

Вместо меда: что такое патока, какие виды бывают и для чего используют

Андрей Чернышев
Повар
Алена Соколова
Автор
Блинчики с патокой
Фото istockphoto.com/svariophoto
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Когда хочется вкусного, но на мед аллергия, на помощь приходит патока. Сладкая и насыщенная, еще до нашей эры она заменяла жителям Ближнего Востока подсластители и загустители. В средние века арабы принесли рецепт патоки в Испанию, откуда ее разнес по миру Христофор Колумб. Рассказали о свойствах этой сладости и поделились ее рецептом.

Что такое патока

Патока — это густая, сладкая масса. Она внешне похожа на мед и может заменить его во время приготовления различных блюд. Часто патоку используют в пищевой промышленности как подсластитель, а также при производстве алкоголя и выпечке кондитерских изделий.

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Виды патоки

  • Кукурузная патока производится из крахмала. Она сладкая, но не приторная на вкус и применяется при производстве напитков и кондитерских изделий — например, для глазирования.

  • Сахарная патока вырабатывается из тростника или свеклы. Этот вид более насыщенный по вкусу и темный по цвету: его используют как подсластитель, а также добавляют в выпечку.

  • Ячменная патока создается из солода и отличается карамельным вкусом. Ее любят пивовары и добавляют при производстве алкоголя.

  • Рисовая патока — азиатский вариант, который делается из риса и применяется в рецептах сладких соусов и десертов.

Патока
Фото istockphoto.com/profeta

Для чего используют патоку

У этого продукта есть несколько функций. Он может выступать как альтернатива сахару, загуститель в производстве соусов и даже увлажнитель — чтобы поддержать нужную консистенцию теста и сделать выпечку мягче. Также патоку применяют для ферментации спиртных напитков.

Мясным маринадам и соусам патока придаст сладковатый привкус. С продуктом часто готовят барбекю. Патока пригодится при создании имбирных пряников и глазированных кексов. Ее также можно добавлять в супы для усиления их густоты. Если вы не используете сахар, можно добавить патоку в кофе или смузи.

Блюдо с патокой
Фото istockphoto.com/GMVozd

Польза и вред патоки

Если у вас аллергия на мед, присмотритесь к патоке внимательнее. Это прекрасная альтернатива. Также патока очень полезна: в ней содержатся кальций, фосфор, магний, витамины группы В и другие полезные микронутриенты.

Но если вы болеете сахарным диабетом, то патока для вас противопоказана. Она сильно повышает уровень сахара в крови.

Рецепт домашней патоки

Приготовить патоку дома можно — это просто, но долго. Потребуется всего три ингредиента и примерно два часа вашего времени.

Ингредиенты:

  • сахар — 350 г;

  • вода очищенная — 150 мл;

  • лимонная кислота — 2 г;

  • сода — 1,5 г.

Патока в стакане
Фото istockphoto.com/showcake

Способ приготовления:

  1. Нагреть воду в сотейнике до кипения.

  2. Добавить сахар, перемешать до полного растворения.

  3. После закипания добавить лимонную кислоту, накрыть крышкой и варить на слабом огне 45 минут.

  4. Снять с огня и оставить остывать.

  5. Развести соду в небольшом количестве воды и добавить в остывший сироп.

  6. Перемешать содержимое сотейника: начнется пенообразование. Нужно дождаться его окончания, это займет примерно 15 минут.

  7. Перелить патоку в герметичную емкость и храни вдали от солнечных лучей.

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