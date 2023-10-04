Перепелиные яйца: польза и вред для здоровья

Перепелиные яйца, в отличие от индюшиных, страусиных и гусиных, в последнее время перестали быть экзотикой и продаются во многих городах России. Многочисленные исследования о пользе и вреде яиц, в том числе перепелиных, содержат противоречивую информацию.

О свойствах этого продукта рассказываем вместе с наставником по здоровью Георгием Суреняном.

Яйца перепелок были в ходу еще в Древнем Египте и Древнем Китае. Их не только ели, но и использовали для создания косметики. В Новое время перепелиные яйца стали одним из деликатесных блюд, которые появлялись на столе у французских королей и других высокопоставленных особ. А Николаю II на торжественном обеде в честь 200-летия Санкт-Петербурга подавали запеченные в золе перепелиные яйца в соусе из шампанского.

В СССР разведением перепелов и цесарок занимались в основном, чтобы получить яйца более длительного хранения. В конце 1960-х перепелов стали разводить ударными темпами. Интересно, что в то время повышенная (по сравнению с яйцами кур) лечебная ценность перепелиных яиц отрицалась, но это привело лишь к повышенному спросу на перепелиные яйца и их удорожанию.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Сегодня перепелиные яйца в России относятся к диетическим продуктам, но из-за их относительной дорогивизны не используются в лечебном питании массово.

Калорийность и БЖУ перепелиных яиц

В 100 г перепелиных яиц — 164 ккал. Также в 100 г содержатся:

белки — 12,3 г;

жиры — 12,8 г;

углеводы — 0,4 г.

Стоит знать, что 100 г перепелиных яиц — это около 10 штук. Есть за один раз все 10 яиц не рекомендуется.

Польза перепелиных яиц

Пользу перепелиных яиц зачастую преувеличивают. Продукту приписывают уникальные свойства, которых в действительности нет. Например, часто встречается мнение, что яйца перепелок не подвержены заражению сальмонеллой, из-за чего они якобы более полезны. Это не более чем миф. Но народное мифотворчество никак не влияет на то, что перепелиные яйца действительно полезны.

Для женщин

Перепелиные яйца содержат железо и фолат — важнейшие питательные вещества для женщин в периоды менструации и беременности.

Кроме того, яйца поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, поскольку содержат витамины и минералы, в том числе: витамины А, В1, В2 и В12, фосфор, калий, медь и кобальт.

Для мужчин

Перепелиные яйца, как и куриные, относятся к источникам холестерина, поступающим в организм извне. При этом в желтке содержится лецитин, который препятствует отложению холестерина на стенках сосудов. Поэтому употребление перепелиных яиц (разумеется, в меру) положительно сказывается на здоровье сосудов и сердца.

Также перепелиные яйца известны как природный афродизиак.

Для детей

Некоторые педиатры советуют вводить прикорм младенцам с перепелиных яиц, поскольку они более безопасны. Однако достоверных доказательств повышенной безопасности нет.

Вред перепелиных яиц

При умеренном потреблении перепелиные яйца в целом безопасны для большинства людей. Но в ряде случаев они могут оказаться вредными.

Сальмонеллез

Заблуждение о том, что перепела не переносят сальмонеллу, настолько живуче, что его можно встретить на вроде бы заслуживающих доверие ресурсах.

Важно помнить, что сальмонелла гибнет при температуре свыше +60°C, и перепела вполне могут быть ее переносчиками. Поэтому не стоит пренебрегать правилами гигиены, в частности, мыть яйца перед готовкой и не есть их без термообработки.

Аллергия

Еще одно популярное заблуждение — гипоаллергенность перепелиных яиц. На самом деле аллергическая реакция вполне может возникнуть.

Обострение заболеваний печени

В связи с тем, что в перепелиных яйцах даже больше холестерина, чем в куриных, людям с заболеваниями печени употреблять перепелиные яйца стоит с осторожностью.

Перепелиные яйца в косметологии

По одной из легенд, перепелиные яйца первой догадалась использовать Клеопатра. Документальных доказательств этому нет, но в целом, учитывая состав перепелиных яиц, их применение египетской красавицей не кажется чем-то удивительным.

В наше время на основе перепелиных яиц готовят как промышленные, так и домашние маски и кремы для лица, шампуни и другие косметические продукты.

Маска для проблемной кожи

Такая маска помогает справиться с избытком жира, выравнивает тон кожи и служит профилактикой образования акне и прыщей.

Для изготовления маски понадобится белок перепелиных яиц и мелко натертый свежий огурец. Компоненты нужно смешать, нанести на лицо и оставить до появления чувства легкой стянутости кожи, затем смыть маску теплой водой.

Фото Istockphoto.com/seb_ra

Маска для блеска и укрепления волос

Перепелиные яйца можно использовать во всех традиционных масках для волос. Одной из наиболее популярных (и эффективных) масок стала маска из желтка и коньяка. Компоненты смешивают, наносят на кожу головы и на длину волос, укрывают полиэтиленом и теплой шапкой, через час смывают шампунем.

Вкусные рецепты с перепелиными яйцами

Перепелиные яйца используют для приготовления салатов и других закусок, добавляют в супы, кладут в тесто для выпечки. Есть даже аналог гоголя-моголя из яиц перепелок. Не так давно стали популярны копченые перепелиные яйца.

Наиболее полезны вареные и запеченные яйца.

Тосты с перепелиным яйцом

Ингредиенты:

ржаной хлеб или цельнозерновые хлебцы-сухарики — 2 шт.;

перепелиные яйца — 4 шт.;

салат айсберг — 2 листа;

творожный сыр — 50 г.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Отварить, остудить и очистить от скорлупы перепелиные яйца. Разрезать каждое яйцо пополам. Промыть салатные листья, разрезать их пополам. Разрезать пополам куски хлеба (сухарики разломить на одинаковые половинки). Намазать каждый кусок хлеба творожным сыром. Сверху на сыр положить салатные листья. Выложить поверх по четыре половинки яиц.

При желании можно добавить помидоры черри, оливки, креветки, соленую рыбу или другие продукты.

Запеченные перепелиные яйца в авокадо

Ингредиенты:

перепелиные яйца — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок или уксус — 1/2 ч. л.;

приправы (молотый укроп, соль, перец и др.) — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Вымытое и просушенное авокадо разрезать на половинки, удалить косточку. Сбрызнуть авокадо соком лимона (этот шаг можно опустить, но тогда авокадо потемнеет и будет выглядеть не столь привлекательно). Промыть перепелиные яйца. Аккуратно срезать верхушки, вылить содержимое в лунки, оставшиеся в авокадо после удаления косточки. При необходимости добавить приправы. Запекать авокадо с яйцами 10-15 минут (в зависимости от мощности духовки).

Как выбрать перепелиные яйца

Прежде всего стоит разобраться, какие яйца требуется купить. Яйца, срок хранения которых не превышает 11 суток, относятся к диетическим. А те, срок хранения которых не превышает 30 суток, относятся к столовым. У столовых перепелиных яиц, в отличие от куриных, нет категорий.

Перепелиные яйца при длительном хранении высыхают изнутри, а не портятся в привычном понимании. Поэтому важно при покупке обращать внимание на срок годности. Также рекомендуется выбирать яйца из наиболее близкого или «домашнего» региона: это послужит дополнительной гарантией свежести.

Кроме проверки срока годности, нужно визуально оценить состояние яиц.

В соответствии с ГОСТом скорлупа перепелиных яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета и неповрежденной. На скорлупе диетических яиц допускается наличие единичных загрязнений в виде точек или полосок. На скорлупе столовых яиц загрязнения в виде пятен, точек и полосок должны занимать не более 1/8 ее поверхности.

Как хранить перепелиные яйца

Перепелиные яйца в теории можно хранить при комнатной температуре. Однако если окажется, что на поверхности скорлупы были микротрещины, яйца высохнут. Поэтому желательно использовать традиционные способы хранения.

Популярные вопросы

Можно ли заменить перепелиные яйца куриными

Ранее считалось, что перепелиные яйца ничем не лучше куриных, разве что дороже. Сейчас мнение изменилось на противоположное. Выявлено, что состав куриных и перепелиных яиц несколько отличается. Однако эти отличия не столь существенны, чтобы ими нельзя было пренебречь. Поэтому при отсутствии противопоказаний к употреблению того или иного вида яиц куриные можно заменять перепелиными, а перепелиные — куриными.

Сколько и как варить перепелиные яйца

За счет того, что перепелиные яйца намного меньше куриных, варить их тоже стоит меньше.

Если вы готовите яйца для ребенка, время варки можно увеличить еще на пару минут.

Можно ли каждый день есть перепелиные яйца

ВОЗ не рекомендует есть больше 2-3 яиц в неделю. Правда, в рекомендациях речь о куриных яйцах. С учетом того, что каждое куриное яйцо весит столько же, сколько 3-4 перепелиных, может показаться, что перепелиные точно можно есть каждый день. Но поскольку они содержат больше холестерина, чем куриные (а именно от нормы холестерина отталкивались в ВОЗ, формулируя рекомендации), разумнее обсудить допустимое количество перепелиных яиц с врачом в индивидуальном порядке.

Фото unsplash.com/@foodistika

Можно ли есть сырые перепелиные яйца

На скорлупе яиц может обитать сальмонелла и другие опасные для человека бактерии. Поэтому небезопасно употреблять сырые яйца, в том числе варить их всмятку или жарить в виде глазуньи.

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