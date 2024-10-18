5 признаков, что у вас пищевая зависимость: мнение психолога

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«Я просто люблю поесть», «не могу остановиться» — за этими фразами может скрываться пищевая зависимость. Существуют несколько распространенных признаков, которые должны насторожить. Рассказали о нескольких из них.
Статья носит исключительно ознакомительный характер. Точный диагноз может поставить только врач.
Пищевая зависимость — это состояние, при котором вы испытываете непреодолимое желание есть. И игнорируете все негативные последствия для здоровья. При этом вы едите не потому что голодны, а потому что так легче справиться с плохими эмоциями.
Это связано с тем, что потребление очень вкусной пищи или пищи с высоким содержанием углеводов, жиров, соли, сахара активизирует центры удовольствия мозга и высвобождает такие вещества, такие как дофамин и серотонин.
Нередко тяга к еде (или другими словами аппетит) возникает даже после полноценного приема пищи. Если у вас часто такое происходит и игнорировать это желание становится сложно, это может быть признаком пищевой зависимости.
Один из главных признаков пищевой зависимости — потеря контроля над собой и переедание. Сильное желание поесть, даже когда нет голода, может возникать в ответ на стресс. Вы продолжаете есть, пока не достигнете состояния физического дискомфорта: расстройства пищеварения, тошноты. При этом удовольствие приносит не столько вкус пищи, сколько сам процесс поглощения.
За употреблением пищи всегда есть эмоция. У вас может быть блюдо, с которым связаны какие-то приятные воспоминания. Когда вы едите его, чувствуете себя хорошо.Наталья БезгинаПсихолог
Эта эмоция будет в центре всей жизни человека, у которого есть пищевая зависимость. Он эту эмоцию будет слушать.
Если у вас есть пищевая зависимость, то контролировать питание становится сложно. Вы пытаетесь ограничить себя, но затем все равно сдаетесь и продолжаете переедать. Такое поведение может привести к сильному чувству вины. А стресс, вызванный им, опять же, к перееданию. Получается замкнутый круг.
Если у вас есть пищевая зависимость, вы будете искать способ обойти все правила и поддаться желанию. Многие, например, ищут оправдания для срывов или находят множество аргументов, почему съеденное было необходимо организму. Это похоже на мышление человека, который пытается бросить курить. Простой пример: девушка считает, что если она сама не покупает пачку сигарет, то она не курит. Тем не менее, она каждый день берет табачные изделия у коллег или переходит на аналоги вроде вейпа.
Люди с пищевой зависимостью стараются скрыть от окружающих свои нездоровые отношения с едой. Поэтому они предпочитают есть в одиночестве, когда никого нет дома, в машине или поздно вечером, когда все уже легли спать.
Избавление от пищевой зависимости потребует усилий. Это длительный процесс, который может занять недели или месяцы. Вот несколько советов, с которых можно начать:
Придерживаться режима питания
Важно подобрать комфортный режим питания и не пропускать приемы пищи, чтобы избежать колебаний уровня сахара в крови и неконтролируемых всплесков аппетита. Можно также вести дневник питания.
Питаться осознанно
Цель — избегать употребления нездоровой пищи и тяги к еде без реального голода.
Регулярно заниматься спортом
Хороший способ борьбы со стрессом — это не его заедание, а спорт. Во время физической активности происходит выработка гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение.
Высыпаться
При недосыпе в организме снижается уровень лептина. Этот гормон отвечает за регуляцию аппетита и чувство насыщения.
Обратиться к врачу
Может помочь нутрициолог, который составит карту здоровья. Он посмотрит, какие дефициты есть в организме, возможно назначит БАДы, чтобы быстро компенсировать дефициты.Наталья БезгинаПсихолог
Обязательна также психологическая работа. Специалист поможет понять и устранить причину пищевого расстройства.