Питахайя: что это такое, как выбрать и какие блюда можно с ней приготовить

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Питахайя — это кактус. Да, вот так просто: фрукт — плод этого колючего растения. У него есть и другие названия: например, драгонфрут (или драконий фрукт), клубничная груша. Вкус у питахайи сладкий, одновременно напоминающий арбуз и инжир.
Родиной фрукта считается Центральная Америка. Употреблять питахайю в пищу начали еще в XIII веке. Индейцы съедали мякоть, а мелкие черные семечки использовали, чтобы варить похлебки. Со временем фрукт стали привозить и на другие материки.
Сегодня питахайю выращивают в тропиках и субтропиках. Например, во Вьетнаме, Таиланде, Мексике, на Шри-Ланке, Филиппинских островах. Плоды могут достигать до килограмма веса.
Свое второе название питахайя получила из-за кожуры, покрытой мелкими шиповидными листьями. Такая поверхность напоминает чешую дракона.
При покупке питахайи обращайте внимание на ее внешний вид. На кожуре не должно быть пятен, а сам плод на ощупь должен быть упругим и плотным. Мягкость означает перезрелость. У фрукта есть несколько сортов:
бланка — имеет красную кожицу и белую мякоть,
роя — обладает красной кожицей и красной мякотью, растет в Коста-Рике,
амарилла — отличается желтой кожицей и белой мякотью, считается самой сладкой,
мексиканская — фрукт с бледно-зеленой или розовой кожицей и нежной белой мякотью. Часто используют при приготовлении десертов,
колумбийская — выделяется желтой кожурой и золотистой мякотью, имеет цитрусовый привкус.
Ингредиенты
сливочный пломбир — 100 г
питахайя — 1 шт.
Способ приготовления
Мякоть фрукта мелко нарезать.
Смешать мороженое с кусочками питахайи.
Разложить смесь по тарелкам и подавать к столу.
Ингредиенты
питахайя — 1 шт.
филе индейки — 200 г
сладкий перец — 1 шт.
зеленый лук — пара стеблей
карри — 0,5 ч.л
мед — 0,5 ч.л
лимонный сок — 1 ст.л
зерновая горчица — 1 ч.л
масло растительное — 4 ст.л
листья салата — 2-3 шт.
соль, перец, паприка — щепотки по желанию.
Способ приготовления
Нарезать филе индейки кубиками.
Засыпать птицу специями (солью, перцем, паприкой) и оставить на полчаса мариноваться.
Обжарить кубики на сковороде и остудить.
Мякоть питахайи нарезать кубиком вместе со сладким перцем.
Порубить зеленый лук.
Соединить нарезанные ингредиенты.
Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу и мед, соль и перец добавить по вкусу. Добавить в салат.
Выложить смесь в тарелку.
Ингредиенты
питахайя — 1 шт.
семена чиа — 3 ст. л.
кокосовое молоко — 200 мл
кокосовая стружка — 2 ст. л.
замороженная клубника — 100 г
Способ приготовления
Смешать кокосовое молоко с семенами чиа и кокосовой стружкой.
Разложить смесь по порциям, закрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь для загустения.
Мякоть питахайи порезать на кусочки и вместе с клубникой измельчить в блендере.
Фруктовую смесь выложить на затвердевший пудинг и украсить по желанию клубникой.