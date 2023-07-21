Питание при системной красной волчанке: рекомендации и меню

Системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое затрагивает абсолютно разные ткани, органы и системы организма: кожу, сосуды, сердце, легкие, почки, суставы и даже головной мозг. Точные причины ее возникновения до сих пор вызывают вопросы у специалистов.

Однако способы предотвратить заболевание и уменьшить симптомы хорошо известны. Они касаются не только и не столько медикаментозного лечения, сколько образа жизни: при необходимом количестве сна и отдыха, минимуме стрессов, отказе от курения, умеренной физической нагрузке и сбалансированном правильном (с точки зрения диагноза) питании яркие проявления волчанки практически сходят на нет.

Каким должен быть рацион в случае этого аутоиммунного заболевания, рассказала врач-иммунолог Наталья Перова.

Рекомендации и основные принципы питания при системной красной волчанке

Питание при системной красной волчанке нацелено на то, чтобы избежать и предотвратить возможные осложнения на органы, которые поражает заболевание. Поэтому меню включает здоровые натуральные продукты с богатым составом, которые помогают в профилактике остеопороза и атеросклероза и в целом укрепляют организм.

Кроме того, нужно обратить внимание на режим питания: есть лучше всего небольшими порциями, примерно 5-6 раз в день в одно и то же время.

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Касательно питательности рациона, в сутки он должен содержать примерно:

белка — 70 г;

жиров — до 75 г;

углеводов — до 250 г.

Запрещенные продукты при системной красной волчанке

Избегать стоит всех вредных продуктов, которые и человеку с хорошим здоровьем будут нежелательны. В первую очередь, к ним относятся продукты глубокой переработки и полуфабрикаты, с высоким содержанием жира, холестерина, сахара и соли (до 3 г на 100 г). С осторожностью нужно относиться к потенциальным пищевым аллергенам. В рационе стоит сократить до минимума количество:

яиц;

сладостей (даже меда и натуральных сиропов), кондитерских и мучных изделий;

шоколада, какао, кофе;

мяса жирных сортов и копченостей;

продуктов, в составе которых присутствуют природные аналоги эстрогена (например, соя).

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Отказаться важно от употребления алкоголя — он крайне негативно влияет на печень, состояние кожи и прочее.

Рекомендуемые продукты при системной красной волчанке

Если вам поставили диагноз «системная красная волчанка» или к ней имеется генетическая предрасположенность, стоит сделать свое меню максимально безопасным, чтобы избежать проявления неприятных и болезненных симптомов.

Рацион должен содержать больше:

полиненасыщенных жирных кислот;

витаминов А и Е;

фолиевую кислоту;

кальций и витамин Д;

калий и магний.

В повседневный рацион нужно включить:

растительное масло;

нежирные молочные продукты;

рыбу и морепродукты;

нежирное мясо;

хлеб грубого помолa;

крупы (гречку, овсянку);

разнообразные овощи, зелень, фрукты и сухофрукты.

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Питание должно быть сбалансированным, содержать достаточное количество витаминов и минералов. При необходимости врач может назначить витаминно-минеральные комплексы, но стоит помнить, что самостоятельно начинать их прием, особенно при красной волчанке, довольно опасно.

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