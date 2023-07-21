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Сегодня, 17:10

Питание при системной красной волчанке: рекомендации и меню

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Пример блюда на день.
Фото Freepik
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Системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое затрагивает абсолютно разные ткани, органы и системы организма: кожу, сосуды, сердце, легкие, почки, суставы и даже головной мозг. Точные причины ее возникновения до сих пор вызывают вопросы у специалистов.

Однако способы предотвратить заболевание и уменьшить симптомы хорошо известны. Они касаются не только и не столько медикаментозного лечения, сколько образа жизни: при необходимом количестве сна и отдыха, минимуме стрессов, отказе от курения, умеренной физической нагрузке и сбалансированном правильном (с точки зрения диагноза) питании яркие проявления волчанки практически сходят на нет.

Каким должен быть рацион в случае этого аутоиммунного заболевания, рассказала врач-иммунолог Наталья Перова.

Рекомендации и основные принципы питания при системной красной волчанке

Питание при системной красной волчанке нацелено на то, чтобы избежать и предотвратить возможные осложнения на органы, которые поражает заболевание. Поэтому меню включает здоровые натуральные продукты с богатым составом, которые помогают в профилактике остеопороза и атеросклероза и в целом укрепляют организм.

Кроме того, нужно обратить внимание на режим питания: есть лучше всего небольшими порциями, примерно 5-6 раз в день в одно и то же время.

Девушка ест салат
Фото istockphoto.com/semenovp

Касательно питательности рациона, в сутки он должен содержать примерно:

  • белка — 70 г;

  • жиров — до 75 г;

  • углеводов — до 250 г.

Волчанка: симптомы и&nbsp;лечение. Системная красная волчанка: основные симптомы и причины возникновения

Запрещенные продукты при системной красной волчанке

Избегать стоит всех вредных продуктов, которые и человеку с хорошим здоровьем будут нежелательны. В первую очередь, к ним относятся продукты глубокой переработки и полуфабрикаты, с высоким содержанием жира, холестерина, сахара и соли (до 3 г на 100 г). С осторожностью нужно относиться к потенциальным пищевым аллергенам. В рационе стоит сократить до минимума количество:

  • яиц;

  • сладостей (даже меда и натуральных сиропов), кондитерских и мучных изделий;

  • шоколада, какао, кофе;

  • мяса жирных сортов и копченостей;

  • продуктов, в составе которых присутствуют природные аналоги эстрогена (например, соя).

Десяток яиц
Фото istockphoto.com/Михаил Руденко

Отказаться важно от употребления алкоголя — он крайне негативно влияет на печень, состояние кожи и прочее.

Рекомендуемые продукты при системной красной волчанке

Если вам поставили диагноз «системная красная волчанка» или к ней имеется генетическая предрасположенность, стоит сделать свое меню максимально безопасным, чтобы избежать проявления неприятных и болезненных симптомов.

Рацион должен содержать больше:

  • полиненасыщенных жирных кислот;

  • витаминов А и Е;

  • фолиевую кислоту;

  • кальций и витамин Д;

  • калий и магний.

В повседневный рацион нужно включить:

  • растительное масло;

  • нежирные молочные продукты;

  • рыбу и морепродукты;

  • нежирное мясо;

  • хлеб грубого помолa;

  • крупы (гречку, овсянку);

  • разнообразные овощи, зелень, фрукты и сухофрукты.

Тарелка с гречкой
Фото Freepik/@azerbaijan_stockers

Питание должно быть сбалансированным, содержать достаточное количество витаминов и минералов. При необходимости врач может назначить витаминно-минеральные комплексы, но стоит помнить, что самостоятельно начинать их прием, особенно при красной волчанке, довольно опасно.

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