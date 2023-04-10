Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 19:00

Почему мы так любим фастфуд? 5 советов, которые помогут устоять перед сочным бургером и картошкой фри

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка ест бургер на улице.
Фото Freepik
Telegram Дзен

Наверняка найдутся те, кто с отвращением отворачивается при виде хотдога, картошки фри, пиццы или сочного бургера. Но большинство из нас не может устоять перед фастфудом, даже осознавая все неприятные последствия, с которыми придется столкнуться после сытного обеда в забегаловке.

В чем секрет продуктов быстрого питания и как найти им вкусную и полезную альтернативу, спросили у врача-диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

Почему фастфуд вызывает привыкание

Фастфуд часто содержит много жиров, соли и сахара, что и делает его вкус привлекательным для наших рецепторов. Эти ингредиенты активируют центры вознаграждения мозга и увеличивают выброс гормона дофамина, связанного с удовольствием и вознаграждением. Со временем мозг может привыкнуть к высокому уровню дофамина, выделяемому при употреблении фастфуда, что приводит к зависимости от подобных продуктов.

Девушка ест бургер на улице.
istockphoto.com

Кроме того, фастфуд — удобное и доступное питание, поэтому мы часто предпочитаем его более здоровым альтернативам.

Как избавиться от зависимости от фастфуда

Чтобы заменить фастфуд, важно сосредоточиться на богатых питательными веществами цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные белки и полезные жиры. Эти элементы обеспечат организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой для улучшения общего состояния здоровья и чувства сытости.

Вот несколько советов, которые помогут избавиться от зависимости от фастфуда и переключиться на здоровую еду.

Планируйте свое питание

Найдите время, чтобы спланировать меню на неделю: составьте список продуктов и убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты.

Разнообразные продукты на столе.
Freepik/rawpixel.com

Готовьте дома

Попробуйте больше готовить, превратив этот процесс в удовольствие. Можно купить красивую кулинарную книгу или подписаться на понравившегося блогера. Так вы сможете выбирать полезные ингредиенты и контролировать процесс приготовления блюд.

Оливки. 3 полезных салата с оливками, которые легко приготовить дома

Берите еду с собой

Возьмите с собой здоровый обед на работу или на учебу, чтобы избежать соблазна на фудкорте. Мотивировать себя можно, купив красивый ланчбокс или вдохновившись рецептами от шеф-поваров из интернета.

Еда в контейнерах.
Freepik

Выбирайте более здоровые варианты фастфуда

Ну а если от фастфуда не получается отказаться полностью, выбирайте более здоровые варианты, например курицу-гриль, салаты и овощи.

Практикуйте умеренность

И снова совет для тех, кто не может устоять перед бургером и колой. Балуйте себя, но в умеренных количествах. А также сочетайте фастфуд с более здоровыми блюдами в течение дня.

Красные яблоки. Какой фрукт «убивает» холестерин? Открытие ученых

Внося даже небольшие изменения в рацион и образ жизни, можно уменьшить зависимость от фастфуда и улучшить общее состояние здоровья.

Каких продуктов не стоит опасаться

Не стоит демонизировать отдельные продукты. Котлета из курицы — все еще неплохой вариант для обеда, если она из натурального мяса, запечена или потушена на пару без использования горящего масла, а в ее составе нет сахара и трансжиров (маргарина, например).

То же можно сказать и о картофеле. Отварной или паровой картофель станет отличной базой для вашего перекуса, если у вас нет сахарного диабета.

Запеченный картофель.
Freepik/dashu83

Когда мы говорим об уличной еде, чаще опасность не только в составе блюда. Быстрое питание — это не только про скорость приготовления, но и про скорость переваривания и «усвоения». Фастфуд не дает чувства длительного насыщения, поэтому спустя небольшое время организм снова захочет есть, несмотря на количество потребленных калорий. А это ведет к перееданию.

Майонез. 5 полезных альтернатив магазинному майонезу, которые можно приготовить дома

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
Обсудить
Читайте также
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

3 полезных салата с оливками, которые легко приготовить дома