Почему мы так любим фастфуд? 5 советов, которые помогут устоять перед сочным бургером и картошкой фри

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Наверняка найдутся те, кто с отвращением отворачивается при виде хотдога, картошки фри, пиццы или сочного бургера. Но большинство из нас не может устоять перед фастфудом, даже осознавая все неприятные последствия, с которыми придется столкнуться после сытного обеда в забегаловке.
В чем секрет продуктов быстрого питания и как найти им вкусную и полезную альтернативу, спросили у врача-диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова.
Фастфуд часто содержит много жиров, соли и сахара, что и делает его вкус привлекательным для наших рецепторов. Эти ингредиенты активируют центры вознаграждения мозга и увеличивают выброс гормона дофамина, связанного с удовольствием и вознаграждением. Со временем мозг может привыкнуть к высокому уровню дофамина, выделяемому при употреблении фастфуда, что приводит к зависимости от подобных продуктов.
Кроме того, фастфуд — удобное и доступное питание, поэтому мы часто предпочитаем его более здоровым альтернативам.
Чтобы заменить фастфуд, важно сосредоточиться на богатых питательными веществами цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные белки и полезные жиры. Эти элементы обеспечат организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой для улучшения общего состояния здоровья и чувства сытости.
Вот несколько советов, которые помогут избавиться от зависимости от фастфуда и переключиться на здоровую еду.
Найдите время, чтобы спланировать меню на неделю: составьте список продуктов и убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты.
Попробуйте больше готовить, превратив этот процесс в удовольствие. Можно купить красивую кулинарную книгу или подписаться на понравившегося блогера. Так вы сможете выбирать полезные ингредиенты и контролировать процесс приготовления блюд.
Возьмите с собой здоровый обед на работу или на учебу, чтобы избежать соблазна на фудкорте. Мотивировать себя можно, купив красивый ланчбокс или вдохновившись рецептами от шеф-поваров из интернета.
Ну а если от фастфуда не получается отказаться полностью, выбирайте более здоровые варианты, например курицу-гриль, салаты и овощи.
И снова совет для тех, кто не может устоять перед бургером и колой. Балуйте себя, но в умеренных количествах. А также сочетайте фастфуд с более здоровыми блюдами в течение дня.
Внося даже небольшие изменения в рацион и образ жизни, можно уменьшить зависимость от фастфуда и улучшить общее состояние здоровья.
Не стоит демонизировать отдельные продукты. Котлета из курицы — все еще неплохой вариант для обеда, если она из натурального мяса, запечена или потушена на пару без использования горящего масла, а в ее составе нет сахара и трансжиров (маргарина, например).
То же можно сказать и о картофеле. Отварной или паровой картофель станет отличной базой для вашего перекуса, если у вас нет сахарного диабета.
Когда мы говорим об уличной еде, чаще опасность не только в составе блюда. Быстрое питание — это не только про скорость приготовления, но и про скорость переваривания и «усвоения». Фастфуд не дает чувства длительного насыщения, поэтому спустя небольшое время организм снова захочет есть, несмотря на количество потребленных калорий. А это ведет к перееданию.
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