Почему мы так любим фастфуд? 5 советов, которые помогут устоять перед сочным бургером и картошкой фри

Наверняка найдутся те, кто с отвращением отворачивается при виде хотдога, картошки фри, пиццы или сочного бургера. Но большинство из нас не может устоять перед фастфудом, даже осознавая все неприятные последствия, с которыми придется столкнуться после сытного обеда в забегаловке.

В чем секрет продуктов быстрого питания и как найти им вкусную и полезную альтернативу, спросили у врача-диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

Почему фастфуд вызывает привыкание

Фастфуд часто содержит много жиров, соли и сахара, что и делает его вкус привлекательным для наших рецепторов. Эти ингредиенты активируют центры вознаграждения мозга и увеличивают выброс гормона дофамина, связанного с удовольствием и вознаграждением. Со временем мозг может привыкнуть к высокому уровню дофамина, выделяемому при употреблении фастфуда, что приводит к зависимости от подобных продуктов.

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Кроме того, фастфуд — удобное и доступное питание, поэтому мы часто предпочитаем его более здоровым альтернативам.

Как избавиться от зависимости от фастфуда

Чтобы заменить фастфуд, важно сосредоточиться на богатых питательными веществами цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные белки и полезные жиры. Эти элементы обеспечат организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой для улучшения общего состояния здоровья и чувства сытости.

Вот несколько советов, которые помогут избавиться от зависимости от фастфуда и переключиться на здоровую еду.

Планируйте свое питание

Найдите время, чтобы спланировать меню на неделю: составьте список продуктов и убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты.

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Готовьте дома

Попробуйте больше готовить, превратив этот процесс в удовольствие. Можно купить красивую кулинарную книгу или подписаться на понравившегося блогера. Так вы сможете выбирать полезные ингредиенты и контролировать процесс приготовления блюд.

Берите еду с собой

Возьмите с собой здоровый обед на работу или на учебу, чтобы избежать соблазна на фудкорте. Мотивировать себя можно, купив красивый ланчбокс или вдохновившись рецептами от шеф-поваров из интернета.

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Выбирайте более здоровые варианты фастфуда

Ну а если от фастфуда не получается отказаться полностью, выбирайте более здоровые варианты, например курицу-гриль, салаты и овощи.

Практикуйте умеренность

И снова совет для тех, кто не может устоять перед бургером и колой. Балуйте себя, но в умеренных количествах. А также сочетайте фастфуд с более здоровыми блюдами в течение дня.

Внося даже небольшие изменения в рацион и образ жизни, можно уменьшить зависимость от фастфуда и улучшить общее состояние здоровья.

Каких продуктов не стоит опасаться

Не стоит демонизировать отдельные продукты. Котлета из курицы — все еще неплохой вариант для обеда, если она из натурального мяса, запечена или потушена на пару без использования горящего масла, а в ее составе нет сахара и трансжиров (маргарина, например).

То же можно сказать и о картофеле. Отварной или паровой картофель станет отличной базой для вашего перекуса, если у вас нет сахарного диабета.

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Когда мы говорим об уличной еде, чаще опасность не только в составе блюда. Быстрое питание — это не только про скорость приготовления, но и про скорость переваривания и «усвоения». Фастфуд не дает чувства длительного насыщения, поэтому спустя небольшое время организм снова захочет есть, несмотря на количество потребленных калорий. А это ведет к перееданию.

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