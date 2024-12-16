Голод и похудение: почему отказ от пищи не решает проблему лишнего веса

В последние годы голодание стало популярным трендом среди тех, кто стремится быстро сбросить лишний вес. Существует множество видов такой «диеты»: от полного отказа от пищи на несколько дней до более мягких форм. Например, есть интервальное голодание, где пища потребляется в ограниченные временные промежутки. Многие считают, что отказ от пищи — быстрый и эффективный способ похудеть. Однако, прежде чем следовать этому тренду, стоит разобраться, действительно ли отказ от пищи помогает избавиться от лишнего веса.

Почему не стоит худеть с помощью голодания

Голодание может ослабить иммунную систему, увеличить риск инфекций и заболеваний. Также такое питание способно привести к головокружениям, тошноте, головным болям, раздражительности и ряду серьезных болезней. И при всех этих негативных последствиях нет никаких гарантий того, что отказ от пищи поможет вам добиться фигуры мечты.

Еда снабжает организм глюкозой — ключевым источником энергии. Ее запас, получаемый с пищей, расходуется примерно за 20 часов. Учитывая замедление метаболизма во время сна, глюкозы хватает на 24 часа. Поэтому однодневный отказ от пищи может пройти без последствий.

Если вы начнете голодать на постоянной основе, вы действительно сможете сбросить несколько килограммов. Но вы похудеете не за счет потери жира (жир уходит в последнюю очередь), а за счет того, что организм начинает разлагать мышцы и ткани для получения энергии. Это приведет к повышенной утомляемости, общей физической усталости и, что особенно важно для худеющих, сильно замедлит обмен веществ.

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Если говорить проще, то при длительном голодании потребность организма в калориях резко снижается. И в дальнейшем избавиться от жира в тканях будет гораздо сложнее, потому что мышцы уже потеряны. Также при таком способе похудения фигура получится далекой от идеальной. Часто это называют состоянием «скинни фэт» (можно перевести как «толстые худышки»). Так говорят о людях с низким весом, но с высоким процентом жира в организме. Их фигура зачастую выглядит достаточно дрябло.

Любая еда — энергия для организма, как топливо для автомобиля. Чтобы похудеть, необходимо есть. Главное, запомнить простой закон энергетического баланса: «Если вы потребляете больше калорий, чем вы тратите, — вес увеличивается, если меньше — уменьшается». Ухудшать метаболизм не стоит, это помешает добиться фигуры мечты.

Подведем итоги: голодание или частичный отказ от еды не решает вопрос голодания. Врачи также не советуют оставаться голодными продолжительное время. Рекомендуется есть раз в 3-4 часа, так как с пищей вы получаете полезные микроэлементы, витамины и минералы. Они необходимы для нормальной работы организма и хорошего самочувствия.

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Насколько эффективно интервальное голодание

Интервальное голодание — щадящий вариант, при котором вы не едите по 12-13 часов в сутки. Этот метод может быть эффективным, если прибегнуть к нему после консультации с врачом и соблюдать главный закон энергетического баланса: есть меньше, чем тратите.

При интервальном голодании крайне важно оставаться в калорийном дефиците. Например, если в восьмичасовой период, когда разрешено есть, вы едите больше, чем тратите, то похудеть не получится. Интервальное голодание помогает сбросить вес только при условии, что вы находитесь в дефиците калорий.

По сути, абсолютно такого же эффекта можно добиться, если правильно питаться и не превышать свою норму. Поэтому особого смысла прибегать к интервальному голоданию нет.