Зачем китайцы едят камни? Разобрались вместе с нутрициологом

Удивительно, но делают это в основном ради удовольствия.

Один из популярных в Китае продуктов, который легко можно встретить на рынке среди специй и приправ, — камни, известковые и похожие на речную гальку. Член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения нутрициолог Ольга Деккер рассказала, с чем их едят и для чего.

Как готовят камни

Суп на речной гальке

Камни со дна пресноводного, густо населенного рыбой и моллюсками водоема собирают и как можно быстрее, «свежими», обжаривают на растительном масле или животном жире.

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Затем к ним добавляют овощи, специи и воду. Если верить почитателям этого блюда (называется оно «суодиу»), в результате получается суп с очень отчетливым рыбным вкусом. Сами камни, конечно, не едят, а только обсасывают. Что отличает суодиу от следующего блюда.

Паста из известняка

Купленный в продуктовом отделе или просто собранный где-нибудь на карьере ломаный известняк, как правило, «жарят» — долго обжигают при высокой температуре, а затем обливают холодной водой, в результате чего камни рассыпаются и превращаются в белую муку. А из нее делают пасту, которую добавляют в тофу, выпечку и многие другие блюда.

Чем полезна и вредна еда с камнями

Если вы окажетесь в Китае, бояться того, что вам в еду добавят известняк, не стоит. Для организма он, по мнению специалиста, совершенно безопасен.

Считается, что известняк обогащает организм кальцием, однако на самом деле вместе с булочками и другой жареной углеводной пищей усваивается этот полезный макронутриент так себе.

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И, скорее всего, секрет любви к поеданию блюд с камнями заключается в другом.

Какими продуктами можно заменить камни

Не стоит тратить много времени и денег на добычу или покупку заморских известковых камней, в то время как источники кальция можно найти в ближайшем продуктовом, считает эксперт. И это:

молоко;

сыры;

орехи и сухофрукты;

овощи и зелень;

рыбные консервы;

бобовые и фасоль;

молочные продукты;

семена.

Поэтому если вы решили обогатить свой рацион с помощью минеральных добавок, для начала следует позаботиться о том, чтобы содержание этого компонента в нем было достаточным. Иначе ваши старания не принесут результата.