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Сегодня, 19:00

Почему некоторые люди едят и не толстеют

Наталия Тананакина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог
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Кадр из фильма «Ешь, молись, люби».
Фото Кадр из фильма «Ешь, молись, люби».
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Средневековье и охота на ведьм давно остались в прошлом, но обвинения в колдовстве всегда будут преследовать тех, кто ест и не толстеет. Но все куда проще — тип телосложения запрограммирован генетически. Существуют эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы. Конечно, образ жизни и питание накладывают значительный отпечаток на физическую форму человека. Но генетика часто берет свое.

Эктоморфы

К этому типу относятся люди, склонные к худобе. У них очень быстрый обмен веществ, узкие плечи, грудь, бедра. Эктоморфы легко худеют, даже если кажется, что они слишком много едят. Таким людям можно употреблять калорийную пищу и не переживать за появление лишних килограммов. Но при этом необходимо соблюдать меру — алкоголь, фастфуд, соленая и жареная пища вредны для любого организма.

Худые девушки в спортивной форме.
freepik.com/prostooleh

За счет ускоренного метаболизма эктоморфам сложно набирать любую массу: и жировую, и мышечную. Не помогают иногда даже специализированное питание и усиленные тренировки.

Знаменитости с таким типом фигуры: Кейт Мосс, Тимоти Шаломе, Зендая, Брэдли Купер.

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Мезоморфы

Это обладатели промежуточного типа фигуры. Такое телосложение зачастую ошибочно считается идеальным. У таких людей плечи шире бедер, а талия узкая, жировая и мышечная масса распределяется равномерно. Они легко набирают и сбрасывают вес, однако правильно питаться в этом случае все равно важно. Высококалорийная пища при отсутствии физических нагрузок может привести к появлению лишних килограммов.

Из известных людей к мезоморфам относят Мадонну, Деми Мур и Арнольда Шварценеггера.

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Эндоморфы

Люди, которые генетически предрасположены к полноте, — эндоморфы. Как правило, бедра и средняя часть тела у них шире, чем плечи, а рост обычно небольшой. Они легко набирают вес и с трудом избавляются от него. Обладателям такого типа телосложения необходимо следить за калорийностью пищи, иначе есть риск быстро поправиться, а избавиться от лишнего веса будет непросто.

Знаменитости-эндоморфы, которые отлично справляются с генетической склонностью к полноте, — Том Харди, Джей Ло и Скала.

Полная девушка.
Freepik

Не стоит сравнивать себя с другими людьми по режиму питания. Вполне возможно, что человек ест часто, но маленькими порциями. Важно и то, какую пищу он употребляет: если это полезные продукты, богатые белком, витаминами и минералами, то риск поправиться снижается. Все индивидуально и зависит от генетической предрасположенности, скорости метаболизма и образа жизни.

Стать человеком, который ест и не толстеет, можно. Важно тратить больше калорий, чем потреблять. И магия случится!

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