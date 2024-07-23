Когда пить воду становится вредно: ответ нутрициолога

Вода чрезвычайно необходима организму: она помогает всем органам функционировать полноценно. Сколько ее нужно пить ежедневно — вопрос, который волнует каждого, кто заботится о своем здоровье. Рассказали, как соблюдать суточную норму и когда вода может стать опасной.

Почему важно пить достаточно воды

Недостаток воды может привести к замедлению метаболизма. Это, в свою очередь, может спровоцировать набор веса и появление многих заболеваний. В том числе болезней, связанных с пищеварительной, кровеносной и нервной системами.

А еще (как бы удивительно это ни звучало) недостаток воды может вызвать появление отеков. Это связано с тем, что из-за дефицита жидкости организм «задерживает» все имеющиеся запасы в разных тканях.

Когда пить воду становится вредно

Выпить слишком много воды достаточно сложно: обычно человек интуитивно понимает, когда жидкости в организме слишком много. Тем не менее некоторые сильно превышают свою суточную норму, и это имеет определенные негативные последствия.

Чрезмерное количество жидкости оказывает дополнительную нагрузку на почки, которым приходится фильтровать больше. Кроме того, если регулярно превышать норму, вы можете увеличить объем циркулирующей крови, из-за чего сердце начнет работать усиленнее и повысится артериальное давление. Именно поэтому особенно внимательно относиться к количеству выпитой воды стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и почечной недостаточностью, а также с сахарным диабетом.

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Также вода (если ее слишком много в организме) имеет свойство вымывать важные для организма минералы. Об этом также стоит помнить. И особенно тем, кто ведет активный образ жизни: при интенсивной физической активности вы теряете полезные микроэлементы вместе с потом. Кстати, именно поэтому профессиональные спортсмены так ценят напитки с электролитами, которые восстанавливают водно-солевой баланс.

Сколько воды нужно пить ежедневно

Количество жидкости, которое необходимо ежедневно, вычисляется из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Однако больше трех литров пить нежелательно. Важно учитывать, что суточная норма питья напрямую зависит от климатических условий, температурного режима и интенсивности физической активности. Чем больше потоотделение в течение дня, тем больше необходимость в восполнении жидкости в организме.

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Следует помнить, что литр воды, выпитый за один раз, не принесет много пользы. Лучше пополнять водный запас небольшими объемами на протяжении дня. Также возьмите в привычку выпивать стакан утром после пробуждения. Это связано с тем, что ночью организм активно фильтрует и теряет воду.

В течение дня человек получает около половины нормы жидкости из напитков, супов, овощей и фруктов (которых в сутки рекомендуется съедать 400-500 г). И об этом тоже стоит помнить при расчете необходимого количества воды.