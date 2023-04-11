3 «вредных» продукта, которые нужно включить в свой рацион

Существует много мнений по поводу того, какие продукты не идут на пользу организму. Но некоторые популярные представления о том, что вредно для фигуры и здоровья, на самом деле мифы и заблуждения, которые иногда напрасно заставляют строго корректировать диету.

Мы попросили врача-диетолога Альбину Комиссарову прокомментировать топ продуктов, которые незаслуженно пользуются дурной славой среди приверженцев здорового питания.

Молочные продукты

Молочные продукты входят в рацион многих с самого детства. Но сегодня некоторые задаются вопросом: действительно ли они необходимы и не лучше ли от них отказаться?

Эксперт отмечает, что отказ от молочных продуктов должен быть обоснован. Причиной может стать подтвержденная аллергия на белок коровьего молока или непереносимость лактозы.

Диетолог подчеркнула, что есть и откровенно ложные представления о молоке, например мифы о наличии в нем антибиотиков.

Сахар

Многие слышали выражение «сахар — белая смерть». Известно, что избыточное потребление сахара повышает риск возникновения диабета, кариеса, а также приводит к набору веса. Не вызывает сомнения, что увлекаться сладким вредно для здоровья, но сахар содержится в составе многих продуктов, а не только в приготовленных блюдах и десертах. Сколько же сахара можно оставить в рационе без вреда для организма?

Молоко (лактоза) и цельные фрукты (фруктоза) не относятся к добавленному сахару.

Хлеб

Хлеб часто входит в популярные списки продуктов, которые стоит первым делом исключить из рациона для снижения веса. Так ли это на самом деле?

Рассмотрим три вида хлеба: обычный белый батон, бородинский хлеб и ржаной цельнозерновой:

батон белый содержит 265 ккал на 100 г;

бородинский хлеб содержит 200 ккал на 100 г;

ржаной цельнозерновой содержит 190 ккал на 100 грамм.

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Конечно, калорийность меняется в зависимости от состава и производителя. Но в целом один ломтик хлеба весит около 30 г и содержит около 60 ккал. Меньше, чем в одном среднем яблоке.

Эксперт подчеркивает, что вредят здоровью не продукты как таковые, а неграмотное их потребление. Если при составлении рациона подробно изучить тему и посоветоваться со специалистом, может оказаться, что нет необходимости полностью отказываться от любимых блюд.

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