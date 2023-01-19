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Сегодня, 08:00

7 полезных соусов, которые сделают любое блюдо лучше

Ната Гончар
Нутрициолог
Фото Jonathan Borba/Unsplash
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Есть рецепты и для сладкоежек, и для любителей майонеза.

О вреде майонеза и готовых соусов говорят ученые, врачи, диетологи и нутрициологи. Магазинные соусы содержат красители и загустители, трансжиры, консерванты, сахар — эти пищевые добавки вредят сердцу и сосудам, нарушают процесс пищеварения, провоцируют набор лишнего веса. Это лишь несколько причин отказаться от употребления подобных продуктов.

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Не майонезом единым можно заправлять салаты. Предлагаю семь соусов, которые подойдут для салатов, горячих блюд, закусок и даже десерта.

Соус «Морне»

Он заменит классический соус бешамель. Отлично дополняет блюда из яиц, макарон, курицы и тушеных овощей.

Ингредиенты:

  • кешью 150 г;

  • цветная капуста 1/4 кочана;

  • кокосовое молоко 100-150 мл;

  • специя асафетида щепотка;

  • черная соль по вкусу;

  • копченая паприка 1/4 ч. л.;

  • дезактивированные дрожжи 2 ст. л.

Соус "Морне". Фото Freepik/KamranAydinov
Freepik/KamranAydinov

Замочить орехи на ночь. Утром хорошо промыть под проточной водой. Цветную капусту приготовить на пару. Капусту и орехи выложить в чашу блендера и хорошо взбить.

Добавить к массе кокосовое молоко, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Затем добавить остальные ингредиенты и хорошо взбить.

Хранить соус в холодильнике.

Зеленая заправка на кокосовом йогурте

Кокосовая основа делает соус нежным и сливочным, а зелень и чеснок придают пикантность и свежесть. Соус подойдет для заправки овощных салатов, блюд из курицы и индейки.

Ингредиенты:

  • кокосовый йогурт 200 г;

  • сухой чеснок — щепотка;

  • листья свежей мяты — 15 г;

  • соль — 5 г;

  • цедра лимона 1/2 шт.

Смешать все ингредиенты в миске и хорошо взбить вилкой. Охладить соус в холодильнике.

Кешью-соус с яблочным уксусом

Это универсальный веганский соус, который подходит для любого блюда и делает его в несколько раз вкуснее.

Ингредиенты:

  • кешью 200 г;

  • вода 180 г;

  • яблочный уксус 9% — 40 г;

  • сироп топинамбура 20 г;

  • оливковое масло 16 г;

  • соль 6 г;

  • карри — щепотка;

  • масала неострая — щепотка.

Орехи кешью. Фото Freepik/jcomp
Freepik/jcomp

Все ингредиенты сложить в миску и хорошо взбить блендером. Охладить соус в течение нескольких часов, чтобы он хорошо настоялся.

Хранить в холодильнике.

«Немайонез»

Полезная, вкусная и низкокалорийная замена майонеза, которая не содержит трансжиров и впечатляет вкусом.

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт 7 ст. л.;

  • горчица 1 ч. л.;

  • оливковое масло 3 ст. л.;

  • чеснок 1 зубчик;

  • соль и специи по вкусу.

Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске. Все хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт. Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.

Яблочное чатни

Соус идеально подходит к блюдам из курицы и утки. Также яблочное чатни можно подавать к сырной тарелке вместо меда.

Ингредиенты:

  • яблоки — 6 шт.;

  • вода 4-5 ст. л.;

  • кокосовый сахар 4 ст. л.;

  • масло гхи 4 ст. л.;

  • имбирь 2 ч. л.;

  • перец чили 2 шт.;

  • корица 2 палочки;

  • анис 1 ч. л.;

  • гвоздика 5 шт.;

  • куркума 1 ч. л.

Апельсиновый мармелад. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Яблоки очистить от кожуры и косточек. Нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с толстым дном. Добавить к яблокам воду и поставить на огонь. Когда фрукты немного сварятся, приготовить специи.

В сковородке нагреть масло, добавить мелко нарезанный имбирь и чили. Оставшиеся специи — корица, анис, гвоздика, куркума — можно добавить в конце. Дать смеси немного пошипеть и добавить к яблокам. Тушить яблоки со специями около 30 минут.

Вынуть цельные специи: корицу и гвоздику. Добавить сахар и измельчить яблоки погружным блендером до рыхлой консистенции.

Поставить соус на огонь и варить еще пять минут. Снять с огня и дать соусу остыть.

Классический соус «Айоли»

Это разновидность полезного майонеза с чесноком. Соус подается к холодным блюдам из рыбы, морепродуктов и овощей, овощным салатам, картофелю.

Ингредиенты:

  • оливковое масло 250 мл;

  • сырой яичный желток — 1 шт.;

  • чеснок 4 зубчика;

  • соль — щепотка;

  • черный перец на кончике ножа;

  • лимонный сок 1 ст. л.;

  • смесь прованских трав 2 ч. л.

В миске взбить желток с солью и перцем. Добавить лимонный сок и слегка перетереть массу вилкой. Добавить зелень и измельченный чеснок.

Начать взбивать соус, одной рукой медленно вливая в него оливковое масло. В итоге должна получиться молочная густая смесь.

Охладить соус в течение 15-20 минут в холодильнике.

Карамельный соус

В завершение темы хочу сделать подарок сладкоежкам и поделиться рецептом карамельного соуса. Нежнейший соус идеально подойдет к блинчикам, сырникам и тофникам.

Ингредиенты:

  • кокосовый сахар 100 г;

  • сироп топинамбура 100 г;

  • кокосовое молоко 200 мл;

  • крахмал тапиоки 2/3 ч. л.;

  • экстракт ванили 0,5-1 ч. л.

Карамельный соус. Фото Unsplash/Theo Crazzolara
Unsplash/Theo Crazzolara

Смешать сироп топинамбура, кокосовый сахар и крахмал тапиоки. Подогреть на медленном огне — кокосовый сахар должен раствориться полностью. Консистенция получается тягучая и густоватая.

В другой миске подогреть кокосовое молоко, но до закипания не доводить. Добавить молоко к сиропу и аккуратно взбить смесь венчиком.

Остудить соус.

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