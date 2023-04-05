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Сегодня, 13:00

Почему не стоит отказываться от леденцов? 5 полезных свойств

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Проверка фактов
Проверка фактов

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Розовые леденцы-сердечки в банке на розовом фоне
Фото Freepik
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Сладкие ароматные леденцы у многих ассоциируются с детством, когда это лакомство создавало ощущение праздника. А повзрослев мы понимаем — то, что вкусно, не всегда полезно.

Несмотря на страшилки стоматологов про вред для зубов (которые, к слову, справедливы) и на большое количество калорий из-за разного рода сахаров в составе, леденцы в некоторых случаях могут оказать благотворное влияние на организм.

Насколько соотносится польза и вред в таких конфетах, рассказала кандидат медицинских наук, врач, нутрициолог Ирина Юзуп.

Чем полезны леденцы

Полезные свойства конфет напрямую зависят от состава.

Леденцы могут содержать антиоксиданты, которые защищают организм от повреждения свободными радикалами и снижают риск хронических заболеваний.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Вот еще несколько качеств леденцов, которые могут пойти на пользу, если не злоупотреблять этой сладостью.

Смягчают горло

Одно из наиболее известных полезных свойств таких сладостей — они способствуют смягчению горла при простуде, гриппе и прочих заболеваниях верхних дыхательных путей. С этой целью можно использовать как специальные леденцы с лечебными травами (они, конечно, будут полезнее), так и самые обычные. Они повышают слюноотделение, которое смягчает слизистую горла и уменьшает дискомфорт и боль.

Тут речь о самых обычных леденцах, в которых только сахар и вода. Такие конфетки повышают слюноотделение, что может снизить раздражение горла. Хотя сахар сам по себе тот самый продукт, который способен осложнить течение заболевания.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Помогают при гипогликемии

Карамельки также будут полезны при гипогликемии, когда резко снижается уровень глюкозы в крови. Если у вас есть такая проблема, всегда держите под рукой леденцы, чтобы использовать в экстренный момент.

Восполняют энергию

В тех случаях, когда не хватает энергии, именно такие конфеты помогут быстро ее восполнить. Но важно помнить, что чрезмерное употребление сахара может привести к негативным последствиям для здоровья.

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Помогают от укачивания

Если вы страдаете от укачивания в автомобиле или в самолете, то берите с собой в дорогу мятные леденцы. Они сделают поездку и перелет во всех смыслах более приятными.

Улучшают пищеварение

Такие сладости способны естественным образом помочь пищеварительной системе, стимулируя выработку ферментов, и даже могут облегчить расстройство желудка.

Леденцы на палочке
Istockphoto/Jonathan Austin Daniels

Чем можно заменить леденцы

Но не стоит рассматривать лакомство как лекарство. Если есть возможность заменить этот продукт альтернативным (например, на пищеварение благотворно влияют овсяные хлопья и другие полезные продукты), то лучше избегать чрезмерного употребления конфет.

Как врач, я не могу вас заверить в том, что леденцы полезны. Давайте объективно: в стандартный рецепт входит слишком много сахара. В зависимости от него туда могут добавлять сливки или масло — и это также может сделать их скорее вредными, чем полезными. Все зависит от качества продукта. Поэтому вынуждена предупредить об опасности чрезмерного употребления.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Опасность в леденцах могут представлять красители и сахар. Избежать вредных красителей можно, обращая внимание на состав. А с сахаром несколько сложнее, потому что обычно это основной ингредиент. Поэтому злоупотреблять этим лакомством не стоит, особенно людям, страдающим лишним весом или диабетом (последним лучше вовсе отказаться от карамели).

Но есть и хорошие новости: сегодня можно найти леденцы с натуральными заменителями сахара.

Существует немало рецептов здоровых карамелек с использованием сиропа агавы, например, или топинамбура.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Польза и вред
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