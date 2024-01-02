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Полезный завтрак в новогодние праздники, как позавтракать в новогодние праздники
Питание и еда

Сегодня, 10:00

3 мин.

Самый полезный завтрак в новогодние праздники

Анна Архипенко
Автор
Валентина Торшина
Нутрициолог
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Новогодние праздники это время веселья, семейных посиделок и, конечно же, вкусной еды. Однако, несмотря на все искушения (сладости и жирную пищу), важно помнить о здоровом питании. Самый полезный завтрак в новогодние праздники может стать отличным началом дня, зарядив энергией.

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Чем не стоит завтракать

Не стоит начинать завтрак в новогодние праздники с алкоголя.

Дайте организму переработать и вывести употребленное в новогоднюю ночь.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Не стоит есть вчерашние салаты, заправленные майонезом.

Заправленный салат хранится 2-3 часа, потом в нем начинают размножаться вредоносные бактерии. В холодильнике заправленный оливье или крабовый салат безопасно хранятся 12 часов, незаправленные — 18 часов.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Чтобы есть салаты несколько дней, лучше всего нарезать все ингредиенты и хранить в отдельных контейнерах, смешивая и заправляя соусом непосредственно перед употреблением. В категорию продуктов, которыми можно отравиться, входят также забытые на ночь на столе кремовые торты и пирожные.

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Какой завтрак самый полезный

Алкоголь сильно обезвоживает организм, чему сопутствует потеря минералов. Начать день рекомендуется со стакана воды, обычной или минеральной.

Можно добавить в воду имбирь (помогает справится с тошнотой, повышает моторику ЖКТ), мяту (уменьшает спазмы желудка, помогает пищеварению), ягоды, лимон или другие цитрусовые (источники витамина С, которые помогут организму справиться с окислительным стрессом).
Валентина Торшина
Нутрициолог

Можно приготовить также свежевыжатый сок или смузи.

Завтракать рекомендуется сбалансировано, не нужно ограничивать себя из-за чувства вины, но не стоит и переедать из принципа «надо доесть, а то испортится».
Валентина Торшина
Нутрициолог

Такой подход поможет скорее вернутся к привычному режиму питания и не набрать за праздники лишние килограммы.

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Не дайте завтраку плавно перейти в следующий прием пищи. Постарайтесь выйти на прогулку, заняться другими активными бытовыми делами, например, уборкой после праздника. Возвращайтесь в привычный ритм.

Яичница с бутербродами.
Фото istockphoto.com

Каша с фруктами, яйцо всмятку, тост с сыром и чай составляют хороший завтрак. Вы можете чередовать продукты или менять их. Например, кашу с фруктами можно заменить на салат из свежих овощей, яйцо — на небольшой кусок отварного куриного мяса.

Завтрак должен содержать белки и углеводы примерно в равных пропорциях и немного жиров, обязательно нужно включать в рацион овощи и фрукты.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Примеры полезных завтраков

  • Два яйца всмятку, бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной нежирной рыбой, чай.

  • Омлет с овощами, орехи, кусочек отварного куриного мяса, чай.

  • Гречневая каша, тост с нежирным творогом или сыром, посыпанный зеленью, свежевыжатый сок.

  • Каша с сухофруктами, отварное яйцо, нежирный йогурт, чай.

  • Яичница с помидорами, мягкий сыр, виноград, смузи из свежих фруктов с молоком или йогуртом.

  • Гречневая каша с грибами, салат из свежих овощей, яблоки, чай.

  • Кусочек отварного куриного мяса, тост с медом, салат из помидоров и огурцов, чай.

  • Яичница со шпинатом, тост с джемом, фруктово-молочный коктейль.

  • Омлет с беконом и сыром; фруктовый салат, чай.

Даже такой завтрак, как хлеб, холодец, квашеная капуста с ароматным маслом, будет вполне сбалансированным.
Валентина Торшина
Нутрициолог
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Советы и рекомендации
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