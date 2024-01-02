Самый полезный завтрак в новогодние праздники

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Новогодние праздники — это время веселья, семейных посиделок и, конечно же, вкусной еды. Однако, несмотря на все искушения (сладости и жирную пищу), важно помнить о здоровом питании. Самый полезный завтрак в новогодние праздники может стать отличным началом дня, зарядив энергией.

Чем не стоит завтракать

Не стоит начинать завтрак в новогодние праздники с алкоголя.

Не стоит есть вчерашние салаты, заправленные майонезом.

Чтобы есть салаты несколько дней, лучше всего нарезать все ингредиенты и хранить в отдельных контейнерах, смешивая и заправляя соусом непосредственно перед употреблением. В категорию продуктов, которыми можно отравиться, входят также забытые на ночь на столе кремовые торты и пирожные.

Какой завтрак самый полезный

Алкоголь сильно обезвоживает организм, чему сопутствует потеря минералов. Начать день рекомендуется со стакана воды, обычной или минеральной.

Можно приготовить также свежевыжатый сок или смузи.

Такой подход поможет скорее вернутся к привычному режиму питания и не набрать за праздники лишние килограммы.

Не дайте завтраку плавно перейти в следующий прием пищи. Постарайтесь выйти на прогулку, заняться другими активными бытовыми делами, например, уборкой после праздника. Возвращайтесь в привычный ритм.

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Каша с фруктами, яйцо всмятку, тост с сыром и чай составляют хороший завтрак. Вы можете чередовать продукты или менять их. Например, кашу с фруктами можно заменить на салат из свежих овощей, яйцо — на небольшой кусок отварного куриного мяса.

Примеры полезных завтраков