Чем полезен цикорий? Его можно употреблять не только как чай

Но важно не переборщить с количеством.

Цикорий — растение, обладающее многими лечебными свойствами. Исследования показали, что цикорий полезен при лечении различных заболеваний, включая проблемы с пищеварением, диабет, высокое кровяное давление и ожирение.

В чем польза цикория

Корень цикория — хороший источник пищевых волокон, которые важны для пищеварения и могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. А еще это источник пребиотиков, которые способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.

Было обнаружено, что корень цикория помогает снизить уровень глюкозы в крови, что может быть полезно для людей с диабетом. Это также может помочь снизить кровяное давление, уменьшить воспаление.

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Как употреблять цикорий

Это растение — источник пищевых волокон и необходимых витаминов и минералов. Его можно употреблять как в свежем виде, так и в сушеном (измельченный порошок). В свежем виде цикорий можно варить, жарить или есть сырым. В виде порошка цикорий смешивают с водой для приготовления чая или добавляют в другие напитки и продукты для аромата. Кроме того, цикорий можно использовать для приготовления сиропа, который будет отличным дополнением к кофе, чаю или другим напиткам. У него низкий гликемический индекс (0-10) и невысокая калорийность (около 167 ккал на 100 г.).

Рекомендуется употреблять до одной чайной ложки порошка цикория в день.

Когда цикорий лучше исключить из рациона

Людям с камнями в почках не следует принимать цикорий. Он может ухудшить ситуацию и в целом увеличить риск появления камней из-за высокого содержания оксалатов.

Цикорий может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, может влиять на усвояемость препаратов от кровяного давления и антацидов.

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Другие лекарства, на которые цикорий может оказывать негативное влияние: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), блокаторы кальциевых каналов, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и некоторые антибиотики.

Цикорий может быть противопоказан при камнях в желчном (так как обладает желчегонным эффектом), при песке в мочевом пузыре, при обострениях гастрита, язвы, при аллергии на витамин С и при непереносимости самого цикория.