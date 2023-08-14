Польза и вред дыни для детей: с какого возраста можно дыню

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Во второй половине августа на прилавках в изобилии появляется урожай бахчевых. Обтекаемые «торпеды» и скромные «колхозницы» — частый десерт в это время, но полезен ли он для детей?
В разгар дынного сезона разбираемся вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой, как ввести лакомство в детский рацион и не навредить здоровью.
В плодах содержатся калий, кальций, натрий и фосфор. Калий отвечает за передачу нервных импульсов и поддержание водно-солевого обмена, натрий — за поддержку кислотно-щелочного баланса и усваивание кальция, необходимого для роста костных тканей. Фосфор необходим для умственного и физического развития, укрепления нервной системы и иммунитета.
Витамин С важен для процесса роста, укрепления иммунитета, синтеза коллагена. Витамин В9 положительно влияет на психоэмоциональное состояние, способствует правильному делению клеток, регулирует мозговую деятельность.
Дыня относится к высокоаллергенным продуктам. У ребенка могут появиться покраснения на коже, высыпания, зуд. Если родители заметили такие проявления, употребление фрукта следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Дыня может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей, склонных к аллергии на пыльцу трав.Марина ТамароваНутрициолог
Сладкий фрукт обладает достаточно высоким гликемическим индексом и приводит к скачкам глюкозы в крови. Такие перепады могут привести к состоянию слабости, плохому настроению, несварению желудка и более серьезным проблемам со здоровьем.
Наряду с большим количеством витаминов в дыне содержится много сахара. Поэтому к этому фрукту стоит относиться, как к десерту, и употреблять его в малых количествах и не каждый день.Марина ТамароваНутрициолог
Негативные проявления могут выражаться болью в животе и расстройством желудка. Кроме того, дыню нельзя давать детям с сахарным диабетом и болезнями почек.
Большое количество клетчатки в составе фрукта — серьезная нагрузка для неокрепшего желудочно-кишечного тракта ребенка. Поэтому включать в рацион дыню следует с осторожностью, наблюдая за реакциями организма. Оптимальный возраст для начала употребления дыни — начиная с двух лет.
Плод следует выбирать однородного яркого цвета, без пятен на кожуре. Зрелый фрукт можно определить по глухому звуку при постукивании и небольшой мягкости при сжатии. Оптимальная частота приема — не более одного раза в день, суточная норма — не более 50 г.
До года ферментативная система ребенка недостаточно хорошо сформирована, а дыня — тяжелый продукт для переваривания. После года можно пробовать вводить ее в рацион, начиная с половины чайной ложки. Если нет аллергии, расстройства стула или боли в животе, то разовое количество увеличиваем максимум до одного небольшого кусочка. После двух лет можно есть дыню чаще и больше.Марина ТамароваНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Чтобы ускорить созревание, фермеры обогащают почву нитратными удобрениями. Попадая в организм, вещество может вызвать отравление. Причем для негативных последствий детям достаточно даже небольшой дозы. Повышенная концентрация нитратов находится возле кожуры, поэтому не стоит экономить мякоть при ее удалении.
Покупать дыню стоит только в сезон, не раньше середины августа. Плоды на прилавках в средней полосе России в июне-июле содержат большое количество нитратов, опасных для здоровья ребенка. Дыня впитывает вещества из окружающей среды, поэтому не покупайте фрукт на трассе, он будет содержать токсины из выхлопных газов.Марина ТамароваНутрициолог
Дыня содержит большое количество сахара. После съеденного кусочка уровень глюкозы в крови повышается, как результат, происходят частые позывы к посещению туалета. Это мешает здоровому непрерывному сну.
Детям с плохим сном дыню после 17:00 лучше не употреблять. Это связано с тем, что она очень сладкая и приводит к скачкам глюкозы.Марина ТамароваНутрициолог
Мякоть фрукта быстро переваривается, поэтому не стоит сочетать его с другой пищей. Чтобы избежать вздутия, есть дыню лучше за пару часов до основного приема еды.
Есть дыню рекомендую отдельно от других продуктов, не запивая водой. Так она усвоится лучше всего.Марина ТамароваНутрициолог
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