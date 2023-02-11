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Сегодня, 16:00

Чем полезны финики и можно ли заменить ими конфеты? Отвечает врач

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Фото Freepik/azerbaijan_stockers
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Даже фрукты хороши в меру.

Финики — богатый источник антиоксидантов, которые способствуют укреплению общего здоровья и хорошему самочувствию. Это универсальный и питательный фрукт, который обладает рядом полезных свойств для здоровья. Рассказываем о пяти причинах, чтобы добавить финики в рацион.

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Чем полезны финики

Богаты витаминами и минералами

Это отличный источник витаминов и минералов, таких как калий, железо, магний, витамины А, С и группы В. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Финики улучшают самочувствие. Фото Unsplash/Mona Mok
Unsplash/Mona Mok

Являются натуральным источником энергии

Финики содержат натуральные сахара, такие как глюкоза и фруктоза, что делает их отличным перекусом для спортсменов и всех, кому нужен быстрый прилив энергии.

Содержат клетчатку

Финики также хороший источник клетчатки. Она важна для здоровья пищеварительной системы и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Обладают антиоксидантными свойствами

Эти фрукты содержат антиоксиданты, которые в том числе защищают организм от повреждения свободными радикалами (клетки, которые разрушают другие клетки) и снижают риск хронических заболеваний (например, онкологических и болезней сердца).

Свежие финики. Фото Unsplash/Evie Fjord
Unsplash/Evie Fjord

Могут заменить сахар

Финики можно использовать в качестве натурального подсластителя во многих рецептах. Их можно добавлять в коктейли, овсянку или йогурт. Также можно использовать, чтобы добавить сладости хлебобулочным изделиям и десертам.

Можно ли заменить финиками конфеты

Это вполне возможно. Финики можно использовать в качестве натурального подсластителя к основному блюду или подавать в качестве самостоятельной закуски.

Фрукты. Какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом?

Поскольку финики содержат натуральный сахар, они могут быть более здоровой альтернативой обработанным сладостям, в составе которых зачастую есть добавленный сахар и искусственные ингредиенты.

Однако важно иметь в виду, что в финиках по-прежнему много сахара, поэтому их следует есть в умеренных количествах. Кроме того, люди с диабетом и другими заболеваниями, требующими строгого контроля за потреблением сахара, должны проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем добавлять финики в свой рацион.

Финики могут заменить сахар. Фото Istockphoto/PeopleImages
Istockphoto/PeopleImages

Кроме того, обычный сахар можно заменить финиковым. Изготавливают его из высушенных фиников, размалывая плоды при минимальной термообработке. Выглядит готовый продукт как немного влажный сахар с крупными гранулами и имеет карамельно-финиковый привкус.

Калорийность такого сахара — 327 ккал на 100 г (не сильно отличается от обычного — 387 ккал на 100 г).

Плюсы финикового сахара:

  • состоит из натуральных волокон, дубильных веществ, флавоноидов;

  • содержит кальций, медь, железо, магний, фосфор, цинк, марганец, селен;

  • благодаря высокому содержанию фтора укрепляет зубную эмаль;

  • полезен беременным, укрепляет женский организм и насыщает молоко микроэлементами;

  • помогает в борьбе с депрессией.


Минусы финикового сахара:

  • повышенное содержание фруктозы;

  • при термической обработке теряет структуру, образовывает комки и пригорает.

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Как часто можно есть финики

В целом финики — отличная альтернатива сахару, но при условии их нечастого употребления (один раз в неделю или реже). Так как фрукт богат фруктозой, в больших количествах он может привести к гипергликемии (повышенный уровень сахара в крови) и инсулинорезистентности. А также — увеличить риск ожирения печени и сахарного диабета.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
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