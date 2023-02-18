0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 08:00

Чем полезна курага и можно ли есть ее вместо сладостей? Рассказывает нутрициолог

Мария Сальникова
Наталья Шульга
Нутрициолог
Курага.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен
В некоторых случаях от сухофрукта лучше и вовсе отказаться.

Часто можно встретить рекомендацию заменить покупные сладости фруктами или сухофруктами. В списке наиболее популярных альтернатив изюм, чернослив и курага. Нутрициолог Наталья Шульга рассказала, можно ли есть курагу вместо сладостей и чем полезен этот сухофрукт.

Фрукты. Что будет, если полностью отказаться от фруктов? Разбираемся вместе с экспертами

Чем полезна курага

В кураге содержатся:

  • витамины А, С, Е, К, РР, витамины группы В;

  • минералы и микроэлементы: калий, магний, железо, сера, фосфор, цинк, йод, селен и многие другие;

  • фитостеролы.

При систематическом употреблении курага:

  • помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина за счет содержания клетчатки и фитостеролов;

  • снижает давление и нормализует состояние сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию калия;

  • приводит в норму гемоглобин и уменьшает риск анемии, поскольку содержит железо;

  • улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладая мягким послабляющим эффектом.

Курага. Фото Unsplash/Elena Mozhvilo
Unsplash/Elena Mozhvilo

Кроме того, курага полезна беременным, так как содержит вещества, необходимые как будущей маме, так и ребенку: фолиевую кислоту, кальций, железо.

Кому нельзя есть курагу

Такой сухофрукт противопоказан:

  • при заболеваниях ЖКТ, поскольку сухофрукт может спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка;

  • при заболеваниях щитовидной железы;

  • при диабете, потому что в кураге содержится много сахара.

Стоит помнить о том, что даже полностью здоровым людям курагу нужно есть в меру. Иначе можно столкнуться с такими неприятностями, как диарея, вздутие живота, изжога.

Фрукты. Какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом?

Сколько калорий в кураге

В 100 г кураги около 250 ккал. Но нежелательно есть ее именно в таком количестве, особенно каждый день. Дело в том, что многие вещества, содержащиеся в кураге, «закрывают» суточную потребность в них на 15-100%. Поэтому есть риск перенасытить ими организм.

Кроме того, при систематическом употреблении сухофрукта есть риск получить проблемы со стороны ЖКТ, о которых говорилось выше. Чтобы избежать нежелательных последствий, следует ограничиться 30 г кураги в день. Это в среднем пять штук, если мы говорим именно о кураге. Кайса (то есть сушеные половинки абрикосов) весят меньше, а урюк (сушеный абрикос с косточкой) — больше.

Можно ли заменить сладости курагой

Если цель замены — похудение, курагу можно есть вместо сладостей. Но важно учитывать несколько факторов.

Курага. Фото Freepik/stockking
Freepik/stockking

Нельзя резко менять пищевые привычки

Если одномоментно отказаться от любимого печенья, перейдя на сухофрукты, это принесет только вред. Лучше вводить новые продукты постепенно, меняя пропорции.

Как только вы убираете из рациона один или несколько нутриентов, ограничения дают о себе знать, из-за чего вы начинаете переедать. Лучше съесть одну шоколадку, чем килограмм сухофруктов.
Наталья Шульга
Нутрициолог

Не стоит использовать курагу в качестве перекуса

Курага часто входит в орехово-фруктовые смеси. Иногда можно встретить советы, что есть орехи, фрукты и сухофрукты между основными приемами пищи полезно, но это не так.

Перекусы вредят метаболизму. Поступившая пища повышает уровень глюкозы и инсулина в крови. Это приостанавливает процесс сжигания жира.
Наталья Шульга
Нутрициолог

Не стоит есть курагу вместо ужина

Даже если запить курагу кефиром, после такого ужина захочется есть. Поэтому есть риск срыва. Кроме того, неполноценный ужин и ночной голод обязательно приведут к перееданию утром.

Фруктоза поднимает уровень сахара в крови, это провоцирует жуткий голод. Организм начинает искать аминокислоты, которые не получил, что приводит к перееданию и набору веса.
Наталья Шульга
Нутрициолог
Сушеные финики. Чем полезны финики и можно ли заменить ими конфеты? Отвечает врач

Даже самые полезные продукты хороши в меру. Чтобы похудеть, не стоит полностью отказываться от любимых блюд (даже если это бургер или пирожное). Главное — не злоупотреблять ими и сбалансированно и полноценно питаться.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной
В США оценили необходимость нового выделения средств для помощи Украине
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
В Херсонской области предупредили о провокациях Киева в Снигиревке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горячие напитки могут спровоцировать рак. На что обратить внимание, рассказывает онколог