Оливки — секрет долголетия греков, считают ученые. Чем так полезны эти плоды?

Оливки — главный компонент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных. Есть даже исследования, согласно которым средняя продолжительность жизни у греков дольше, чем у многих других европейских народов, потому что они в больших количествах употребляют оливковое масло и оливки.

Разбираем, насколько на самом деле полезен этот продукт, вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой.

В чем польза оливок

Оливки содержат 11-15% жира. Из них 74% составляет олеиновая кислота, тип мононенасыщенной жирной кислоты. Мононенасыщенные жиры — важный компонент в рационе здорового человека. От них зависит усвоение жирорастворимых витаминов.

Входящие в состав оливок витамины группы В помогают лучше справляться со стрессом, витамин Е и жирные кислоты улучшают ток желчи, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем оливки полезны для женщин

Этот продукт для женщины может стать настоящим секретом красоты. Витамины А и В позитивно влияют на кожу, укрепляют волосы, ускоряют их рост и придают им блеск. Кроме того, мононенасыщенные жиры, витамины A и E, содержащиеся в оливках, могут повысить шансы зачатия ребенка, а витамин B6 является профилактикой варикоза и тромбоза при беременности.

Как правильно выбрать оливки

При выборе оливок важно оценить, какого цвета и размера плоды, поэтому лучше покупать их в прозрачной банке.

При изготовлении вакуумных упаковок используются вещества , которые при контакте с окружающей средой могут становиться токсичными и опасными для организма. Самая безопасная упаковка для оливок — это стекло.

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Что касается промышленной консервации, то речь идет чаще всего о добавлении химических консервантов, например, нитратов и нитритов, которые вредны для здоровья.

Подробнее о влиянии консервантов на организм можно узнать из этой статьи.

Чтобы выбрать качественный продукт, надо внимательно читать этикетки и отдавать предпочтение оливкам с наиболее понятным составом.

Чем могут быть опасны оливки

Любой даже очень полезный продукт в большом количестве может принести больше вреда, чем пользы.

Пищевая ценность оливок

Порция Жиры (г) Углеводы (г) Белки (г) Ккал 1 маленькая оливка 0.38 0.18 0.03 4 1 средняя оливка 0.45 0.22 0.004 5 1 большая оливка 0.52 0.25 0.04 5 1 оливка халкидики 0.88 0.42 0.07 9

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