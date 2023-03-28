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Сегодня, 12:45

Оливки — секрет долголетия греков, считают ученые. Чем так полезны эти плоды?

Анастасия Серебренникова
Автор
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог
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Фото Istockphoto/luigi giordano
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Оливки — главный компонент средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных. Есть даже исследования, согласно которым средняя продолжительность жизни у греков дольше, чем у многих других европейских народов, потому что они в больших количествах употребляют оливковое масло и оливки.

Разбираем, насколько на самом деле полезен этот продукт, вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой.

В чем польза оливок

Оливки содержат 11-15% жира. Из них 74% составляет олеиновая кислота, тип мононенасыщенной жирной кислоты. Мононенасыщенные жиры — важный компонент в рационе здорового человека. От них зависит усвоение жирорастворимых витаминов.

Антиоксиданты (витамин Е, С, селен), входящие в состав оливок, замедляют старение и уменьшают риск образования раковых клеток. Клетчатка, пищевые волокна очищают организм от токсинов, нормализуют микрофлору и налаживают стул.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Входящие в состав оливок витамины группы В помогают лучше справляться со стрессом, витамин Е и жирные кислоты улучшают ток желчи, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем оливки полезны для женщин

Этот продукт для женщины может стать настоящим секретом красоты. Витамины А и В позитивно влияют на кожу, укрепляют волосы, ускоряют их рост и придают им блеск. Кроме того, мононенасыщенные жиры, витамины A и E, содержащиеся в оливках, могут повысить шансы зачатия ребенка, а витамин B6 является профилактикой варикоза и тромбоза при беременности.

Оливки содержат фолиевую кислоту, которая необходима всем женщинам, планирующим беременность, а также фитоэстрогены, которые очень полезны в фолликулярную фазу цикла (две недели, начиная с первого дня менструации).
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог
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Как правильно выбрать оливки

При выборе оливок важно оценить, какого цвета и размера плоды, поэтому лучше покупать их в прозрачной банке.

При изготовлении вакуумных упаковок используются вещества , которые при контакте с окружающей средой могут становиться токсичными и опасными для организма. Самая безопасная упаковка для оливок — это стекло.

Istockphoto/fcafotodigital

Что касается промышленной консервации, то речь идет чаще всего о добавлении химических консервантов, например, нитратов и нитритов, которые вредны для здоровья.

Подробнее о влиянии консервантов на организм можно узнать из этой статьи.

Часто производители добавляют в консервированные оливки синтетические антиокислители, регуляторы кислотности и усилители вкуса, которые дают нагрузку на печень, повышают риск гормональных дисбалансов и эндокринных заболеваний.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Чтобы выбрать качественный продукт, надо внимательно читать этикетки и отдавать предпочтение оливкам с наиболее понятным составом.

Чем могут быть опасны оливки

Любой даже очень полезный продукт в большом количестве может принести больше вреда, чем пользы.

Большинство производителей добавляют в баночки с оливками соль, которая в большом количестве нарушает водно-солевой баланс организма. Осторожными с оливками стоит быть также людям с желчекаменной болезнью, так как оливки улучшают текучесть желчи, что может заставить камни двигаться.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Пищевая ценность оливок

Порция

Жиры (г)

Углеводы (г)

Белки (г)

Ккал

1 маленькая оливка

0.38

0.18

0.03

4

1 средняя оливка

0.45

0.22

0.004

5

1 большая оливка

0.52

0.25

0.04

5

1 оливка халкидики

0.88

0.42

0.07

9
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Польза и вред
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