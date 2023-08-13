Помогает ли острое похудеть? Отвечаем вместе с нутрициологом

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Если есть острые блюда — можно сбросить несколько лишних килограммов? Разбираемся, так ли это.
Есть некоторые доказательства того, что острая пища может помочь вам похудеть. Соединение капсаицин, которое содержится в перце чили и других острых продуктах, ускоряет метаболизм и помогает сжечь больше калорий.
Кроме того, острое снижает аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.
Однако важно отметить, что острая пища не является волшебным средством для похудения. Вам по-прежнему нужно придерживаться здоровой диеты и регулярно заниматься спортом, чтобы увидеть результаты.
Существуют некоторые противопоказания к употреблению острой пищи, такие как:
Если у вас есть какое-либо из этих состояний, лучше избегать острого или есть его в умеренных количествах. При отсутствии данных заболеваний острая пища может стать полезным и вкусным дополнением к вашему рациону.
Вот несколько советов, как включить острую пищу в свой рацион без вреда для здоровья:
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