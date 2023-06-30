3 рецепта ПП-бургеров на любой вкус

Сегодня, 08:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Если вы решили снизить вес или просто контролируете качество рациона, то все, что от вас требуется, — сделать более полезную версию любимого блюда. Сегодня попробуем приготовить несколько вкусных и полезных бургеров по разным рецептам.
Любой бургер начинается с булочки. Во многих ресторанах ее готовят из пшеничной муки, поэтому такая выпечка — источник быстрых углеводов. Дома можно сделать более питательный и сытный вариант.
Ингредиенты:
Приготовление:
Творог взбейте погружным блендером, добавьте яйцо, просеянную муку, тертый сыр, специи и перемешайте. Тесто должно хорошо держать форму. Если масса растекается, добавьте еще муки.
Сформируйте булочки, выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
По желанию смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в течение 40 минут при 180 градусах.
Соусы сильно увеличивают калорийность блюда. Как правило, заправки очень жирные и содержат много соли. Но без них сложно представить вкусный бургер. Поэтому вместо покупных вариантов лучше сделать домашнюю заготовку. Вот несколько идей:
натуральный йогурт + горчица + томатная паста + специи + соль;
натуральный йогурт + маринованные огурцы + дижонская горчица + чесночный порошок;
кефир + авокадо + любая зелень + специи;
натуральный йогурт + сыр фета + зелень + специи.
Ингредиенты:
для маринованного лука:
лук — 30 г;
вода — 40 мл;
уксус 6% — 2 ч. л.;
подсластитель — по вкусу;
для бургера:
нежирный говяжий фарш — 200 г;
помидор свежий — 1 шт.;
соленый огурец — 1 шт.;
листья салата — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
соус с томатной пастой или маринованными огурцами из пункта выше.
Приготовление:
Ингредиенты:
запеченное филе индейки — 100 г;
помидор — 1 шт.;
свежий огурец — 1 шт.;
листья салата — по вкусу;
нежирный сыр — 2 ломтика;
соус с йогуртом и сыром фета из пункта выше.
Приготовление:
Филе индейки заранее запеките в духовке до готовности.
На булочку выложите соус, индейку и лист зеленого салата.
Добавьте свежие овощи и сыр.
Накройте второй половинкой булочки, смазанной соусом, и подавайте.
Ингредиенты:
шампиньоны большие — 2 шт.;
красный лук — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
листья салата — по вкусу;
сыр — 4 ломтика;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
соус с авокадо из пункта выше.
Приготовление:
Шампиньоны нарежьте дольками, лук — полукольцами.
Обжарьте нарезку на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец.
На нижнюю часть булочки выложите соус, лист салата, ломтик сыра, немного грибов с луком.
Добавьте кружочки помидора и соус.
Накройте второй частью булочки и подавайте.
Приготовив один из таких бургеров, вы не только получите удовольствие, но и научитесь даже при похудении питаться любимыми блюдами без вреда для фигуры!
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!