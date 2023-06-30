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Сегодня, 08:00

3 рецепта ПП-бургеров на любой вкус

Алена Денисова
Нутрициолог
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Аппетитные бургеры на деревянной доске
Фото istockphoto.com/vaaseenaa
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Если вы решили снизить вес или просто контролируете качество рациона, то все, что от вас требуется, сделать более полезную версию любимого блюда. Сегодня попробуем приготовить несколько вкусных и полезных бургеров по разным рецептам.

Рецепт ПП-булочки

Любой бургер начинается с булочки. Во многих ресторанах ее готовят из пшеничной муки, поэтому такая выпечка источник быстрых углеводов. Дома можно сделать более питательный и сытный вариант.

Ингредиенты:

  • творог 150 г;
  • мука (кукурузная, овсяная, ржаная, пшеничная цельнозерновая) 60-80 г;
  • сыр 50 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • разрыхлитель 1/2 ч.л.;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • семена кунжута для посыпки.
Румяная булочка с кунжутом и деревянная кисточка
Фото istockphoto.com/Paolo Paradiso

Приготовление:

  1. Творог взбейте погружным блендером, добавьте яйцо, просеянную муку, тертый сыр, специи и перемешайте. Тесто должно хорошо держать форму. Если масса растекается, добавьте еще муки.

  2. Сформируйте булочки, выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

  3. По желанию смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

  4. Выпекайте в течение 40 минут при 180 градусах.

Варианты низкокалорийных соусов

Соусы сильно увеличивают калорийность блюда. Как правило, заправки очень жирные и содержат много соли. Но без них сложно представить вкусный бургер. Поэтому вместо покупных вариантов лучше сделать домашнюю заготовку. Вот несколько идей:

  • натуральный йогурт + горчица + томатная паста + специи + соль;

  • натуральный йогурт + маринованные огурцы + дижонская горчица + чесночный порошок;

  • кефир + авокадо + любая зелень + специи;

  • натуральный йогурт + сыр фета + зелень + специи.

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Бургер с мясной котлетой

Ингредиенты:

для маринованного лука:

  • лук 30 г;

  • вода 40 мл;

  • уксус 6% 2 ч. л.;

  • подсластитель по вкусу;

для бургера:

  • нежирный говяжий фарш 200 г;

  • помидор свежий 1 шт.;

  • соленый огурец 1 шт.;

  • листья салата по вкусу;

  • соль по вкусу;

  • перец по вкусу;

  • соус с томатной пастой или маринованными огурцами из пункта выше.

Красивый бургер с котлетой из говядины
Фото istockphoto.com/Olivia

Приготовление:

  1. Очищенный лук нарежьте тонкими полупрозрачными перьями или полукольцами.
  2. Переложите нарезку в небольшую пиалу, добавьте уксус, подсластитель и воду, перемешайте. Луковая нарезка должна быть полностью погружена в жидкость.
  3. Оставьте заготовку при комнатной температуре на время подготовки начинки.
  4. Фарш посолите и поперчите. Можно отбить массу, чтобы повысить эластичность волокон. Тогда котлеты будут лучше держать форму.
  5. Влажными руками сформируйте котлеты, отмеряя по 80 г мяса на каждую порцию. Важно сделать мясные лепешки чуть больше диаметра булочек.
  6. Смажьте каждую котлету маслом с двух сторон и выложите на разогретую сковороду.
  7. Обжаривайте примерно по 3-5 минут с каждой стороны до готовности.
  8. Смажьте нижнюю часть булочки соусом.
  9. Выложите котлету, сверху тонкий слой соуса и маринованный лук без жидкости.
  10. Затем добавьте кружок помидора и тонкие ломтики соленого огурца.
  11. Верхнюю часть булочки также слегка смажьте соусом.
  12. Накройте бургер второй булочкой и подавайте.
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Бургер с индейкой

Ингредиенты:

  • запеченное филе индейки 100 г;

  • помидор 1 шт.;

  • свежий огурец 1 шт.;

  • листья салата по вкусу;

  • нежирный сыр 2 ломтика;

  • соус с йогуртом и сыром фета из пункта выше.

Бургер с индейкой и картофелем фри
Фото istockphoto.com/Olivia

Приготовление:

  1. Филе индейки заранее запеките в духовке до готовности.

  2. На булочку выложите соус, индейку и лист зеленого салата.

  3. Добавьте свежие овощи и сыр.

  4. Накройте второй половинкой булочки, смазанной соусом, и подавайте.

Овощной бургер с грибами

Ингредиенты:

  • шампиньоны большие 2 шт.;

  • красный лук 1 шт.;

  • помидор 1 шт.;

  • листья салата по вкусу;

  • сыр 4 ломтика;

  • соль по вкусу;

  • перец по вкусу;

  • соус с авокадо из пункта выше.

Красивый бургер с начинкой из грибов и лука
Фото istockphoto.com/Tanya Isaeva

Приготовление:

  1. Шампиньоны нарежьте дольками, лук полукольцами.

  2. Обжарьте нарезку на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец.

  3. На нижнюю часть булочки выложите соус, лист салата, ломтик сыра, немного грибов с луком.

  4. Добавьте кружочки помидора и соус.

  5. Накройте второй частью булочки и подавайте.

Приготовив один из таких бургеров, вы не только получите удовольствие, но и научитесь даже при похудении питаться любимыми блюдами без вреда для фигуры!

Список продуктов на&nbsp;неделю. Список продуктов для полезного меню на неделю

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