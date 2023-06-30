3 рецепта ПП-бургеров на любой вкус

Если вы решили снизить вес или просто контролируете качество рациона, то все, что от вас требуется, — сделать более полезную версию любимого блюда. Сегодня попробуем приготовить несколько вкусных и полезных бургеров по разным рецептам.

Рецепт ПП-булочки

Любой бургер начинается с булочки. Во многих ресторанах ее готовят из пшеничной муки, поэтому такая выпечка — источник быстрых углеводов. Дома можно сделать более питательный и сытный вариант.

Ингредиенты:

творог — 150 г;

150 г; мука (кукурузная, овсяная, ржаная, пшеничная цельнозерновая) — 60-80 г;

60-80 г; сыр — 50 г;

50 г; яйцо — 1 шт.;

1 шт.; разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

1/2 ч.л.; соль — по вкусу;

по вкусу; перец — по вкусу;

по вкусу; семена кунжута — для посыпки.

Фото istockphoto.com/Paolo Paradiso

Приготовление:

Творог взбейте погружным блендером, добавьте яйцо, просеянную муку, тертый сыр, специи и перемешайте. Тесто должно хорошо держать форму. Если масса растекается, добавьте еще муки. Сформируйте булочки, выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. По желанию смажьте булочки взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в течение 40 минут при 180 градусах.

Варианты низкокалорийных соусов

Соусы сильно увеличивают калорийность блюда. Как правило, заправки очень жирные и содержат много соли. Но без них сложно представить вкусный бургер. Поэтому вместо покупных вариантов лучше сделать домашнюю заготовку. Вот несколько идей:

натуральный йогурт + горчица + томатная паста + специи + соль;

натуральный йогурт + маринованные огурцы + дижонская горчица + чесночный порошок;

кефир + авокадо + любая зелень + специи;

натуральный йогурт + сыр фета + зелень + специи.

Бургер с мясной котлетой

Ингредиенты:

для маринованного лука:

лук — 30 г;

вода — 40 мл;

уксус 6% — 2 ч. л.;

подсластитель — по вкусу;

для бургера:

нежирный говяжий фарш — 200 г;

помидор свежий — 1 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

листья салата — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

соус с томатной пастой или маринованными огурцами из пункта выше.

Фото istockphoto.com/Olivia

Приготовление:

Очищенный лук нарежьте тонкими полупрозрачными перьями или полукольцами. Переложите нарезку в небольшую пиалу, добавьте уксус, подсластитель и воду, перемешайте. Луковая нарезка должна быть полностью погружена в жидкость. Оставьте заготовку при комнатной температуре на время подготовки начинки. Фарш посолите и поперчите. Можно отбить массу, чтобы повысить эластичность волокон. Тогда котлеты будут лучше держать форму. Влажными руками сформируйте котлеты, отмеряя по 80 г мяса на каждую порцию. Важно сделать мясные лепешки чуть больше диаметра булочек. Смажьте каждую котлету маслом с двух сторон и выложите на разогретую сковороду. Обжаривайте примерно по 3-5 минут с каждой стороны до готовности. Смажьте нижнюю часть булочки соусом. Выложите котлету, сверху — тонкий слой соуса и маринованный лук без жидкости. Затем добавьте кружок помидора и тонкие ломтики соленого огурца. Верхнюю часть булочки также слегка смажьте соусом. Накройте бургер второй булочкой и подавайте.

Бургер с индейкой

Ингредиенты:

запеченное филе индейки — 100 г;

помидор — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

листья салата — по вкусу;

нежирный сыр — 2 ломтика;

соус с йогуртом и сыром фета из пункта выше.

Фото istockphoto.com/Olivia

Приготовление:

Филе индейки заранее запеките в духовке до готовности. На булочку выложите соус, индейку и лист зеленого салата. Добавьте свежие овощи и сыр. Накройте второй половинкой булочки, смазанной соусом, и подавайте.

Овощной бургер с грибами

Ингредиенты:

шампиньоны большие — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

листья салата — по вкусу;

сыр — 4 ломтика;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

соус с авокадо из пункта выше.

Фото istockphoto.com/Tanya Isaeva

Приготовление:

Шампиньоны нарежьте дольками, лук — полукольцами. Обжарьте нарезку на сковороде до мягкости, добавьте соль и перец. На нижнюю часть булочки выложите соус, лист салата, ломтик сыра, немного грибов с луком. Добавьте кружочки помидора и соус. Накройте второй частью булочки и подавайте.

Приготовив один из таких бургеров, вы не только получите удовольствие, но и научитесь даже при похудении питаться любимыми блюдами без вреда для фигуры!

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!