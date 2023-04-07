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Сегодня, 06:30

Чем может быть опасно мясо с кровью? Отвечают врач и нутрициолог

Мария Сальникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Стейк с кровью
Фото Istockphoto/Vladimir Mironov
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Стейк средней прожарки, пожалуй, такая же классика, как яичница с беконом и тост с джемом. Но при несоблюдении технологии хранения и приготовления мясо с кровью может быть опасно. Обсудили эту тему с гастроэнтерологом Эльвирой Комковой и нутрициологом Ольгой Деккер.

Что готовят из сырого мяса

Помимо всем известных стейков, которые могут быть слабой и средней прожарки, можно вспомнить тар-тар и строганину.

Строганина в данном случае — тонкие до прозрачности ломтики сырого замороженного мяса оленя или лося. Попробовать строганину можно, например, на Чукотке.

Тар-тар — это сырая говядина, нарезанная кубиками, смешанная с сырым яичным желтком и зеленью. Блюдо относится к французской кухне, но популярно и в России.

При этом в этих блюдах нет крови в строгом смысле. Мясные туши после забоя подвешивают и оставляют для стекания крови. Иначе мясо было бы невозможно разделывать и хранить.

Сок в мясе прожарки rare — миоглобин. Это протеин, который доставляет кислород к мышцам животного. Он краснеет, когда мясо разрезают или оставляют на воздухе. Чем выше температура обработки, тем темнее оттенок.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

Для приготовления мяса с кровью подходят говядина, баранина, конина, мясо диких животных. Свинину и мясо птицы, в том числе диких птиц, нужно подвергать полноценной кулинарной обработке.

Чем полезно мясо с кровью

В таком мясе немало полезных веществ и элементов.

Белок

Свежее мясо с кровью содержит белок высокого качества, который легко усваивается организмом.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Железо

Оно необходимо для поддержания иммунной системы и для создания гемоглобина в крови, который отвечает за перенос кислорода по всему организму.

Цинк и витамины группы В

Цинк принимает активное участие в метаболизме, повышая иммунные силы. А витамины группы В отвечают за качество кожи и волос и нервную систему. Эти элементы также делают вкус сырого мяса более интенсивным.

У мяса с кровью более насыщенный вкус благодаря железу, меди, цинку и карнозину.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Чем может быть опасно мясо с кровью

Сырое мясо, если мы говорим о тар-таре и строганине, может быть откровенно опасным. Вот несколько причин.

Риск заражения бактериями

В сыром мясе могут обитать бактерии, вирусы, грибы, простейшие, ленточные и круглые черви. Риск их попадания в организм очень велик, даже если мясо правильно обработано.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

В сыром мясе животных содержатся такие опасные бактерии, как:

  • кампилобактер;
  • стафилококк;
  • сальмонелла;
  • листерии;
  • бруцелла.
Микроорганизмы могут вызывать бессонницу, боль в мышцах и суставах, головную боль, снижение аппетита, повышение температуры, озноб, слабость, чрезмерное потоотделение. Возможны также психические расстройства.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

Отравление — не самое страшное, что может случиться. Остаточные явления после острой формы заболевания могут привести к инвалидности. У беременных женщин инфекция может вызвать выкидыш.

Сырое мясо категорически нельзя употреблять детям и беременным женщинам, поскольку их иммунитет снижен.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

Риск заражения паразитами

Глисты становятся причиной разнообразных заболеваний, в том числе смертельно опасных.

В сыром мясе можно встретить:

  • личинок трихинеллы (круглого червя);
  • эхинококки;
  • личинок бычьего и свиного цепня (ленточных червей).
Шоковая заморозка, то есть быстрая заморозка до минус 30-40 градусов за минимальное время, избавит от микроорганизмов. Но сложно проконтролировать, была ли заморозка проведена по всем правилам.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

Стейки, карпаччо или вяленое мясо чуть менее опасны, поскольку микроорганизмы погибают при термической обработке.

Стейк средней прожарки не опасен для здоровья, так как он готовится при температуре 60 градусов в течение пяти минут.
Эльвира Комкова
Гастроэнтеролог

Риск нарушения пищеварения

Мясо с кровью труднее переваривается, так как содержащиеся в нем белок и железо могут вызвать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Могут возникать чувство тяжести в желудке, тошнота, понос или запоры. Тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше избегать такого мяса.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Риск повышения холестерина

Мясо, особенно красное, содержит насыщенные жиры, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Мясо от надежного поставщика, правильно приготовленное, безопасно для здоровья, если нет аллергии и индивидуальной непереносимости.

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