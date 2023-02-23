Вода сасси — напиток, который помогает похудеть, или просто красивое содержимое для бутылки? Отвечает нутрициолог

В некоторых случаях напиток может навредить.

Даже если вы никогда не увлекались темой здорового образа жизни, то наверняка натыкались в соцсетях на фото с красивыми бутылочками, в которых аппетитно плавают лимонные дольки, огуречные кружочки и мята. И если вы думали, что напиток этот так и называется «вода с лимоном и огурцами», то ошибались! Название у него куда более изысканное — вода сасси.

Хорош ли он только своим аппетитным видом и освежающим вкусом или действительно обладает «похудательным» эффектом, который ему приписывают? Рассказывает нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.

Что такое вода сасси и откуда она взялась

Имя напиток унаследовал от придумавшей его американки Синтии Сасс, диетолога и автора книг. Изначально рецепт был дополнением к диете «Плоский живот», но потом «пошел в народ», и воду сасси стали пить отдельно.

Благодаря мощной раскрутке и рекламе напиток быстро завоевал популярность у худеющих. Большое количество поклонников этой воды легко объяснить. Достаточно ознакомиться с эффектами от ее приема, которые обещает Синтия:

быстрое избавление от лишнего веса;

ускорение обмена веществ;

очищение и укрепление организма;

улучшение состояния кожи;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта.



Конечно, такие «плюсы» выглядят привлекательно. Но помогает ли вода сасси похудеть на самом деле?

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Как приготовить воду сасси

Список ингредиентов достаточно простой:

вода питьевая;

огурец свежий;

имбирь;

лимон;

мята.

Чем полезна вода сасси

Ожидать чудодейственного эффекта от воды сасси не стоит. Но некоторые полезные свойства у нее все же есть.

Более богатый витаминный и минеральный состав в сравнении с обычной водой благодаря добавленным ингредиентам.

Полезные свойства имбиря. Содержащийся в напитке имбирь способен снижать мышечную боль, вызванную физическими нагрузками. Но такой эффект принесет только ежедневное употребление специи. Кроме того, он борется с тошнотой и облегчает пищеварение.

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Возможное снижение веса. Такая вода и правда может помочь похудеть, но не за счет уникальности своего состава.

Большее количество жидкости в рационе.

Чем может быть опасна вода сасси

Негативные влияния напитка возможны, если:

у вас есть аллергия на любой из его ингредиентов;

вы заменяете водой еду, пытаясь справиться с аппетитом;

пьете в слишком больших количествах, а именно — больше трех литров в день, если для этого нет причин и показаний от специалистов;

имеются заболевания почек (при поражении почек большое количество жидкости может привести к накоплению воды в организме).

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Что на самом деле представляет собой вода сасси

Эта вода скорее обычный коммерческий ход, чем чудо-напиток. Нет никаких исследований, которые подтверждали бы все ее обещанные свойства.

Конечно, витаминов в такой воде больше, чем в простой, но разница эта минимальна. Для получения всех необходимых элементов одной воды будет мало. Старайтесь употреблять цельные фрукты и овощи.

Вода сасси будет хорошим дополнением к рациону, ее внешний вид поможет пить больше воды. Но не стоит приписывать ей какие-то особые свойства. Полноценное питание, режим сна и умеренное употребление жидкости дадут более здоровый и качественный результат.

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