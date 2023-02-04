8 продуктов-антидепрессантов, которые поднимут настроение

Они станут отличной заменой сладостям и фастфуду.

Конфеты, булочки, алкоголь — эти продукты не подходят для борьбы с депрессией. Заедание стресса и негативных эмоций лишь ухудшает эмоциональное состояние, провоцирует набор веса и нарушает работу организма.

Если вы часто пребываете в плохом настроении, стали раздражительными и плаксивыми, следует пересмотреть свое питание, возможно, организм недополучает важных нутриентов из пищи.

С очередным приступом грусти помогают справиться продукты-антидепрессанты, которые улучшают настроение, восполняют нехватку питательных веществ и дефицит витаминов.

Куриное мясо

Запеченное, отварное или приготовленное на гриле мясо помогает бороться с бессонницей, уменьшает признаки депрессии (благодаря высокому содержанию витамина В12). В курином мясе содержится тирозин, активизирующий рост дофамина — гормона счастья, который улучшает настроение и помогает успокоиться.

Регулярное употребление курицы укрепляет память и повышает концентрацию.

Бананы

Богаты триптофаном — необходимой аминокислотой для выработки гормона серотонина. Он нормализует сон, улучшает настроение, снижает тревожность и признаки депрессии.

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В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему, помогает бороться с хандрой и хронической усталостью.

Морская капуста

Это хороший источник витаминов группы В, которые необходимы для сохранения крепких нервов и выработки адреналина. Его дефицит может вызвать хроническую усталость, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии.

Регулярное употребление морской капусты улучшает работу надпочечников и синтез гормонов, восполняет запасы витаминов, улучшает настроение.

Свежие фрукты

Запах ярких и сочных фруктов повышает настроение благодаря свойствам эфирных масел, тем самым увеличивает поступление кислорода в головной мозг: организм чувствует себя заметно лучше, настроение поднимается.

Во фруктах содержатся природные антидепрессанты, витамины, минералы, растительная клетчатка. Богатый состав благотворно влияет на иммунитет и настроение.

В цитрусовых, киви и папайе много витамина С, который способствует снижению стресса, нормализует психологическое состояние. К источникам витамина С также относятся ягоды: смородина, облепиха, брусника.

В хурме и мандаринах содержатся биофлавоноиды — эти вещества улучшают кровообращение головного мозга, укрепляют нервную систему, успокаивают, повышают настроение.

Орехи

Это источник полезных жиров и витаминов. В одной порции (не более 40 г) содержатся главные антистрессовые вещества: цинк, магний, витамины В2 и Е. Особенно эффективны при борьбе с хандрой фисташки и миндаль, потому что в них самое большое содержание природных антидепрессантов (триптофан, витамины группы В, аминокислоты).

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Орехи помогают бороться с усталостью и раздражительностью, а рибофлавин, который в них есть, усиливает выработку серотонина. Он улучшает настроение и помогает нам чувствовать себя счастливыми.

Жирная рыба

Рыба жирных сортов — обязательный продукт при хандре. Скумбрия, семга, форель, сельдь, лосось и тунец — главные «борцы» с плохим настроением.

В жирной рыбе есть незаменимая омега-3, которая участвует в выработке серотонина, улучшает работу мозга и повышает настроение. Омега-3 жирные кислоты также снижают выработку гормонов стресса — кортизола и адреналина, защищают организм от развития неврозов, апатии, депрессии, проблем с сердцем и сосудами.

В рыбе также есть витамин В6 и триптофан, которые улучшают настроение и укрепляют иммунитет. Есть жирную рыбу стоит два-три раза в неделю.

Сыры твердых сортов

Содержат необходимые для хорошего настроения аминокислоты — фенилэтиламин, триптамин и тирамин, которые активизируют синтез эндорфинов. Аминокислоты снижают нервное напряжение и нормализуют состояние эмоционального фона.

Фенилэтиламин помогает высвобождать гормон удовольствия дофамин, который отвечает за положительные эмоции, стимулирует сексуальность, пробуждает чувство любви.

Сыры также богаты кальцием, который улучшает умственную деятельность и укрепляет память.

В день рекомендуется съедать не более 40 г сыра, так как этот продукт высококалорийный и может стать причиной лишних килограммов.

Шоколад

Съесть кусочек натурального шоколада без сахара — быстрый и эффективный способ улучшить настроение. В шоколаде много флавоноидов и магния — эти вещества укрепляют нервную систему, защищают от уныния и улучшают настроение. Самый полезный шоколад — без добавления сахара и с содержанием какао-бобов не менее 72% (чем выше, тем полезнее).