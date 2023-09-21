В каких продуктах содержится цинк

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Цинк — жизненно важный микроэлемент, который играет решающую роль в организме. Он влияет на многочисленные физиологические процессы: от функционирования иммунной системы до деления клеток. Цинк имеет важное значение для общего состояния здоровья и самочувствия.
В каких продуктах он содержится и почему он важен? Разбираемся с врачом.
Цинк действует как катализатор для более чем 300 ферментов и таким образом помогает выполнять различные функции.
Играет ключевую роль в синтезе ДНК и белка, необходимых для роста и развития организма, особенно в периоды быстрого деления клеток, например, во младенчестве и подростковом возрасте.
Поддерживает здоровье иммунной системы, регулируя выработку и функцию иммунных клеток.
Участвует в заживлении ран, поддержании целостности кожного покрова и вкусового и обонятельного рецепторов.
Дефицит цинка может иметь отрицательные последствия для умственных способностей и психического здоровья.
Рекомендуемая суточная норма цинка для человека различается в зависимости от возраста, пола и образа жизни:
Важно: это общие рекомендации, индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от состояния здоровья, режима питания и образа жизни. Если у вас есть сомнения или вопросы по поводу употребления добавок с цинком, лучше проконсультироваться с врачом или дипломированным нутрициолгом.
Бобовые: нут, чечевица, черная фасоль.
Семена: семечки тыквы.
Орехи: кешью, миндаль.
Цельнозерновые: киноа, овес, зародыши пшеницы.
Обогащенные каши: хлопья с отрубями, овсянка.
Устрицы: считаются одним из лучших источников цинка.
Говядина: особенно говядина травяного откорма.
Птица: красное мясо, такое как куриные бедра или ножки индейки.
Свинина: особенно свиные отбивные.
Ягненок: включая голяшку ягненка или ногу ягненка.
Морепродукты: крабы, омары, креветки.
Определение уровня цинка предполагает лабораторные исследования. Обычно проводятся анализы крови, в частности на содержание цинка в сыворотке. Также можно измерить концентрацию цинка в волосах, моче или ногтях. Тем не менее, важно проконсультироваться с медицинским работником, который сможет точно интерпретировать результаты и дать соответствующие рекомендации.
Определенные факторы могут препятствовать усвоению цинка в организме. Высокое потребление пищевых волокон (клетчатки), чрезмерное количество кальция, железа или фитатов, содержащихся в цельнозерновых и бобовых, могут препятствовать усвоению цинка. Употребление алкоголя и некоторые лекарства, такие как диуретики или антациды, также могут влиять на уровень цинка.
Признаки дефицита цинка могут включать нарушение роста у детей, замедленное заживление ран, выпадение волос, проблемы с кожей, повышенную восприимчивость к инфекциям, потерю аппетита и ухудшение чувства вкуса или запаха. Однако эти симптомы могут также указывать на другие состояния здоровья, поэтому важна профессиональная оценка.
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