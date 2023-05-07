4 группы продуктов, богатых витамином D

Сегодня, 19:00
Для здоровья необходимы все витамины без исключения, но существуют те, которые большинство людей не получают в достаточном количестве, поэтому их важность возрастает. Именно к ним и относится витамин D.
Связана такая ситуация бывает как с высокой стоимостью соответствующих продуктов, так и с тем, что не все знают, из каких источников какие витамины получать.
Чем важен витамин D и в каких продуктах он содержится, разберем в этой статье.
Этот витамин выполняет множество важных функций:
улучшает усвоение макроэлементов;
положительно влияет на иммунитет;
способствует здоровью костей;
способен оказывать влияние на настроение.
Получать витамин D лучше всего из продуктов животного происхождения, вот некоторые из них.
Это может быть как лосось, сельдь, так и мелкая морская рыба. Кроме витамина D они еще являются хорошими источниками ненасыщенных жирных кислот, очень важных для организма.
Важно отметить, что для получения всех полезных свойств продукта яйцо необходимо есть целиком. Например, можно сделать омлет с зеленью или приготовить яичницу с помидорами и сыром. Это поможет повысить питательную ценность блюда.
Молоко — это богатый источник необходимых питательных веществ, включая белок, кальций, фосфор, витамин D и витамины группы В. Кроме самого молока, включайте в рацион творог, сыры и другие продукты не только для получения нормы кальция и витаминов, но еще и порции белка.
Многие не знают, как употреблять этот продукт, и отказываются от него. На самом деле, существует множество вариантов: например, бутерброды. Достаточно отварить яйца, мелко нарезать их вместе с зеленью, размять печень трески вилкой, перемешать ингредиенты и выложить на ржаной хлеб. Так вы получите витамин D как из печени, так и из яиц, а вдобавок — порцию сложных углеводов из хлеба. По желанию можно сверху посыпать бутерброд рубленым зеленым луком или тертым сыром.
Когда мы говорим о пользе определенных продуктов, то затрагиваем важность общей полноценности питания. В рационе всегда должны присутствовать как перечисленные выше продукты, так и овощи, фрукты, мясо и другие. Именно в этом случае вы будете получать все необходимые витамины и минералы. А рекомендации по количеству их употребления уже зависят от ваших индивидуальных энергетических затрат и необходимой калорийности питания.
Если сравнивать с добавками, от которых есть вероятность получить избыток витамина D, то с продуктами подобной ситуации не возникнет. Поэтому предпочтение стоит отдавать пищевым источникам витаминов: именно они принесут пользу и порадуют вкусом.
Но есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание.
Старайтесь приобретать молочные продукты умеренной жирности.
Сыр, кроме всех своих полезных свойств, содержит еще и много соли, о чем тоже необходимо помнить.
Одной из причин, по которой лучше отказаться от употребления конкретного продукта, является его непереносимость.
Не оставляйте без внимания свои ощущения при употреблении определенного продукта: если вам не нравится вкус, не надо его есть только из-за пользы. Лучше найдите более вкусную замену.
Конечно, важно уметь составлять полноценный рацион, но у витамина D есть одна особенность, отличающая его от остальных: он способен вырабатываться от воздействия солнечного света. Поэтому так важно стараться больше гулять на свежем воздухе в светлое время.
Начать полноценно питаться — лучший способ позаботиться о норме витаминов в организме. Если вы хотите начать принимать добавки, обязательно обратитесь к специалисту. Только после консультации с врачом и сдачи необходимых анализов можно начать принимать препараты в рекомендованной дозировке и быть уверенными в том, что не будет вреда для здоровья.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!