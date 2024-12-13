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Продукты для похудения: как похудеть перед Новым годом
Питание и еда

Сегодня, 20:00

4 мин.

Нутрициолог составила список вкусных продуктов, на которых можно худеть перед Новым Годом

Диана Никитина
Нутрициолог
Стройная девушка
Фото PonyWang, iStock
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Похудение — это трудоемкий процесс, который требует комплексного подхода, включающего в себя сбалансированное питание, физическую активность и модификацию образа жизни. А некоторые продукты могут вам в этом помочь: благодаря своим питательным свойствам они способствуют ускорению обмена веществ и даже снижению аппетита.

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Нутрициолог Диана Никитина собрала основные рекомендации для здорового снижения лишнего веса перед праздничными застольями и поделилась вкусной и при этом диетической едой.

Основные рекомендации к похудению

  • Оптимальное потребление воды дает чувство насыщения, улучшает пищеварение и снижает аппетит. А еще усиливает обменные процессы организма и выводит токсины, так как 80% токсинов — водорастворимые. Для улучшения показателей воды (pH, окислительно-восстановительного потенциала, минерализации) можно использовать специальные минеральные композиции на основе кораллов.

  • Не голодайте весь день, чтобы не возникло переедания в вечернее время. Основные приемы пищи — это завтрак и обед, а на ужин выбирайте такие легкие блюда, как суп/бульон или тушеные овощи с небольшой порцией белка.

  • Принимайте пищу, только когда появляется чувство голода. Прислушивайтесь к своим ощущениям и ешьте осознанно, тщательно прожевывая пищу и не отвлекаясь на гаджеты.

  • Ешьте ягоды (до 250 г в день) и фрукты (1-2 шт. в день) в качестве десерта, а не как отдельный прием пищи.

  • Придерживайтесь трехразового питания без перекусов. Иногда благоприятно практиковать двухразовое при нормальном уровне гормона лептина.

  • Выдерживайте оптимальный промежуток между ужином и завтраком (12-14 часов) и старайтесь ужинать не позднее 3-4 часов до сна.

  • Используйте растительные ферменты для наилучшего усвоения питательных веществ. Подойдут, например, ассимилятор и папайя. Они уменьшают дискомфорт в желудке и кишечнике.

  • Контролируйте стресс и разрешайте себе все, что доставляет вам удовольствие: массаж, пение, йога, дыхательные практики, медитации. К сожалению, именно высокий уровень кортизола способствует набору веса.

  • Старайтесь соблюдать режим дня и ложиться спать до 22:30. Это крайне важный момент для ночного метаболизма.

  • Соблюдайте минимальную физическую активность в виде 7 -10 тысяч шагов на ежедневной основе.

Улыбающаяся женщина наслаждается смузи
Фото BraunS, iStock

Предпраздничное питание для снижения веса

За основу можно взять средиземноморскую диету, богатую на жирную рыбу, большое количество свежих овощей, зелени, фруктов, ягод и оливковое масло. Тем более что это не просто режим, а целая культура питания, основанная на традициях Франции, Испании, Греции и Италии. Такая диета становится все более популярной благодаря своим оздоравливающим свойствам и положительному влиянию на общее состояние организма.

Средиземноморская диета построена на принципах потребления мононенасыщенных жиров и ограничения насыщенных, большого количества овощей, фруктов, бобовых и злаков, сокращения молочных продуктов и ограничения мяса, особенно красного, переработанных продуктов и сладостей.

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Такой стиль питания подойдет практически всем. Исключение составят только те, у кого есть аллергия на определенные продукты. Согласно исследованиям, люди, которые придерживаются такой диеты, живут дольше, реже болеют онкологическими и сердечными заболеваниями, меньше страдают от лишнего веса, повышенного давления, болезни Альцгеймера, депрессии и сахарного диабета.

Девушка ест диетическую еду
Фото shironosov, iStock

Продукты, которые подойдут в период похудения

Она имеет высокое содержание Омега-3 жирных кислот. Они играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира, особенно в области живота.

Сорта жирной рыбы способствуют длительному насыщению, а это помогает контролировать аппетит и снижать потребление калорий в течение дня и исключить переедания в вечернее время. Исследования также показывают, что Омега-3 может улучшать чувствительность к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови. Также в рыбе много белка, который поможет сохранить мышечную массу при похудении.

Они содержат полезные жиры, которые помогают улучшить обмен веществ и дарят долгое насыщение организму. А клетчатка в составе авокадо, орехов и семян замедляет переваривание пищи и помогает контролировать аппетит.

Они содержат антиоксиданты, способствуют ускорению обмена веществ и расщеплению жиров, особенно при сочетании с физической активностью.

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