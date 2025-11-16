Проще простого: 5 рецептов блюд в микроволновке от шеф-повара

16 ноя 19:00
Бывает так, что времени на готовку совсем не хватает, но поесть что-то вкусное все же хочется. Тогда на помощь приходит микроволновая печь. Шеф-повар Антон Прокофьев поделился самыми простыми рецептами блюд в микроволновке.
мука пшеничная — 4 ст. л.;
сахар — 4 ст. л.;
какао-порошок — 2 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
молоко — 3 ст. л.;
сливочное или растительное масло — 3 ст. л.;
разрыхлитель — 5 г.
Муку просеять.
В миске смешать сухие ингредиенты: сахар, муку, какао, разрыхлитель.
Добавить яйцо, молоко и масло. Перемешать тесто с помощью венчика.
Массу вылить в форму для запекания подходящего размера или в кружку с толстыми стенками. Заполнить емкость наполовину: во время приготовления в микроволновке кекс поднимется.
Выпекать кекс в течение 3 минут.
Проверить готовность кекса деревянной шпажкой: если она выходит сырой, кекс можно допечь еще 1-2 минуты на средней мощности.
макароны — 50 г;
вода — 120 мл;
молоко 2,5% - 3 ст. л.;
сыр — 25 г;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Смешать в миске макароны, холодную воду и соль.
Готовить макароны 2 минуты на максимальной мощности. Затем вынуть миску и все перемешать. Снова поставить миску в микроволновку, повторить действия два-три раза. Это займет 8—10 минут в зависимости от типа микроволновки.
Добавить к пасте молоко и натертый сыр. Перемешать.
Поставить миску на максимальную мощность микроволновки еще на минуту.
Готовое блюдо перемешать. Украсить свежей зеленью.
Если при готовке паста впитала всю жидкость до того, как истекло время на микроволновке, следует добавить пару чайных ложек воды.Антон ПрокофьевШеф-повар
фарш куриный — 230 г;
болгарский перец — 1 шт.;
вода — 4 ч. л.;
сыр — 20 г;
красный лук — 13 г;
свежая петрушка — 20 г;
сушеный чеснок — 1 ч. л.;
паприка — 1,5 ч. л.;
кумин — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Смешать фарш с чесноком, паприкой, кумином и петрушкой. Посолить и поперчить.
Помыть болгарский перец, разрезать на две части и очистить от семян.
Поместить перцы в отдельные глубокие миски. Добавить по две чайные ложки холодной воды в каждую.
Положить в перцы начинку из фарша. Примять ее вилкой.
Поставить перцы на максимальную мощность в микроволновку и накрыть сверху тарелками. Готовить 8—10 минут. Фарш должен изменить цвет с красного на коричневый.
Комментарий эксперта: «Можно добавить сверху сыр и продолжать держать перцы на высокой мощности еще пару минут после того, как фарш приготовился».
тертая морковь — 1 шт.;
картофель — 2 шт.;
плавленный сыр — 80 г;
тертая луковица — 1 шт.;
теплые сливки — 130 мл;
небольшой сельдерей — 1 шт.;
вода — 2 ст.;
специи, травы — по вкусу.
Залить нарезанные овощи водой и нагреть под крышкой в течение 10-12 минут при максимальной мощности. Положить соль и перец перед тем, как начать варить.
Добавить сливки и сыр, установить среднюю мощность и прогреть еще 10 минут. Как следует перемешать всю массу.
Перед подачей на стол желательно дать супу настояться и посыпать его зеленью.Антон ПрокофьевШеф-повар
яблоки среднего размера — 3 шт.;
мед, сироп или варенье — по 1 ч. л. на каждое яблоко;
орехи — по вкусу;
изюм — по вкусу;
корица — 1 щепотка;
сахарная пудра для посыпки — по вкусу.
Срезать у яблок верхнюю часть и аккуратно вынуть серединку. Донышко должно остаться неповрежденным, поэтому удобнее всего это делать столовой ложкой, а не специальным приспособлением.
Внутрь яблока влить мед.
После в каждое яблоко положить немного изюма и рубленых орехов. Добавить немного корицы.
Готовить в микроволновке около пяти минут на максимальной мощности. Через три минуты после начала готовки можно уже проверить, стали ли яблоки мягкими.
Посыпать сахарной пудрой готовое блюдо.
Лучше всего подходит не жидкий, а засахаренный мед, можно немного подогреть его в той же микроволновке. В качестве альтернативы ему можно взять жидкое варенье или сделать сахарный сиропАнтон ПрокофьевШеф-повар