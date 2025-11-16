Проще простого: 5 рецептов блюд в микроволновке от шеф-повара

Бывает так, что времени на готовку совсем не хватает, но поесть что-то вкусное все же хочется. Тогда на помощь приходит микроволновая печь. Шеф-повар Антон Прокофьев поделился самыми простыми рецептами блюд в микроволновке.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

мука пшеничная — 4 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

сливочное или растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 5 г.

Фото Irina Taskova, iStock

Способ приготовления:

Муку просеять. В миске смешать сухие ингредиенты: сахар, муку, какао, разрыхлитель. Добавить яйцо, молоко и масло. Перемешать тесто с помощью венчика. Массу вылить в форму для запекания подходящего размера или в кружку с толстыми стенками. Заполнить емкость наполовину: во время приготовления в микроволновке кекс поднимется. Выпекать кекс в течение 3 минут. Проверить готовность кекса деревянной шпажкой: если она выходит сырой, кекс можно допечь еще 1-2 минуты на средней мощности.

Макароны с сыром

Ингредиенты:

макароны — 50 г;

вода — 120 мл;

молоко 2,5% - 3 ст. л.;

сыр — 25 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото 4kodiak, iStock

Способ приготовления:

Смешать в миске макароны, холодную воду и соль. Готовить макароны 2 минуты на максимальной мощности. Затем вынуть миску и все перемешать. Снова поставить миску в микроволновку, повторить действия два-три раза. Это займет 8—10 минут в зависимости от типа микроволновки. Добавить к пасте молоко и натертый сыр. Перемешать. Поставить миску на максимальную мощность микроволновки еще на минуту. Готовое блюдо перемешать. Украсить свежей зеленью.

Перцы фаршированные

Ингредиенты:

фарш куриный — 230 г;

болгарский перец — 1 шт.;

вода — 4 ч. л.;

сыр — 20 г;

красный лук — 13 г;

свежая петрушка — 20 г;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

паприка — 1,5 ч. л.;

кумин — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото rudisill, iStock

Способ приготовления:

Смешать фарш с чесноком, паприкой, кумином и петрушкой. Посолить и поперчить. Помыть болгарский перец, разрезать на две части и очистить от семян. Поместить перцы в отдельные глубокие миски. Добавить по две чайные ложки холодной воды в каждую. Положить в перцы начинку из фарша. Примять ее вилкой. Поставить перцы на максимальную мощность в микроволновку и накрыть сверху тарелками. Готовить 8—10 минут. Фарш должен изменить цвет с красного на коричневый.

Комментарий эксперта: «Можно добавить сверху сыр и продолжать держать перцы на высокой мощности еще пару минут после того, как фарш приготовился».

Сырный суп

Ингредиенты:

тертая морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

плавленный сыр — 80 г;

тертая луковица — 1 шт.;

теплые сливки — 130 мл;

небольшой сельдерей — 1 шт.;

вода — 2 ст.;

специи, травы — по вкусу.

Фото Fascinadora, iStock

Способ приготовления:

Залить нарезанные овощи водой и нагреть под крышкой в течение 10-12 минут при максимальной мощности. Положить соль и перец перед тем, как начать варить. Добавить сливки и сыр, установить среднюю мощность и прогреть еще 10 минут. Как следует перемешать всю массу.

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

яблоки среднего размера — 3 шт.;

мед, сироп или варенье — по 1 ч. л. на каждое яблоко;

орехи — по вкусу;

изюм — по вкусу;

корица — 1 щепотка;

сахарная пудра для посыпки — по вкусу.

Фото kasia2003, iStock

Способ приготовления: