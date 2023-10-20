Пшеничные отруби: польза и вред

Пшеничные отруби — продукт, который получают при производстве муки из пшеницы. У отрубей долгая история. Раньше ими кормили скот: размачивали в теплой воде и давали животным в виде пойла или смешивали с вареной картошкой и давали свиньям.

Сегодня пшеничные отруби вошли в рацион людей по всему миру. Они широко используются в пищевой промышленности и домашней кулинарии. Пшеничные отруби часто добавляют в хлебобулочные изделия, каши, йогурты, мюсли и другие продукты.

Калорийность и БЖУ пшеничных отрубей

В 100 г пшеничных отрубей содержится 165 ккал, а также:

белков — 16 г;

жиров — 3,8 г;

углеводов — 16,6 г.

Польза пшеничных отрубей

Улучшают работу ЖКТ

Пшеничные отруби содержат большое количество пищевых волокон, которые помогают регулировать работу кишечника, улучшают микрофлору кишечника и препятствуют возникновению дисбактериоза.

Помогают контролировать уровень сахара в крови

Пищевые волокна в отрубях замедляют усвоение сахара, за счет чего снижается гликемический индекс продуктов.

Полезны для ногтей и костей

Регулярное употребление отрубей — отличная профилактика минерального дефицита. Все благодаря кальцию и цинку, которые в них содержатся.

Более того, кальций в составе отрубей также оказывает положительное воздействие на зубную эмаль. Она становится более устойчивой к повреждениям.

Помогают контролировать вес

Пищевые волокна в отрубях создают ощущение сытости на длительное время. Это помогает контролировать аппетит и предотвращает переедание. Особенно полезно такое свойство отрубей при похудении.

Вред пшеничных отрубей

Во время беременности и лактации есть отруби можно, однако не стоит превышать рекомендованную норму, чтобы не спровоцировать нежелательные реакции со стороны ЖКТ.

Фото www.istockphoto.com/Michelle Lee Photography

С осторожностью нужно добавлять отруби в рацион, если в нем много овощей и фруктов. Есть риск превысить допустимую норму клетчатки. При наличии определенных проблем с ЖКТ это может быть чревато раздражением слизистых оболочек.

Пшеничные отруби в косметологии

В домашней косметологии популярны средства с использованием пшеничных отрубей. Они способствуют смягчению кожи, лифтинг-эффекту и мягкому пилингу.

Маска для лица из пшеничных отрубей

Маска из пшеничных отрубей способна привести в порядок деятельность сальных желез и убрать скопившееся кожное сало из пор. Чтобы приготовить маску из отрубей, залейте их теплой водой или молоком, дайте настояться в течение 20 минут. Затем нанесите на лицо, подержите 20-25 минут и смойте теплой водой.

Очистка кожи лица пшеничными отрубями

Такой способ поможет избавиться от ороговевшей кожи. Сначала смочите кожу теплой водой. Пшеничные отруби залейте небольшим количеством воды и размешайте до образования кашицы. Нанесите рукой кашицу на кожу лица и помассируйте. Затем смойте отруби водой.

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с дерматологом.

Вкусные блюда с пшеничными отрубями

Сырники с пшеничными отрубями в духовке

Ингредиенты:

творог — 300 г;

бананы — 2 шт.;

куриное яйцо — 1 шт.;

пшеничные отруби — 1 стакан;

жареный арахис — 65 г;

молотая корица — 3 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/Yulia Gusterina

Способ приготовления:

Перетереть бананы в пюре. В банановое пюре добавить творог и хорошо перемешать. Взбить яйцо и тщательно перемешать со смесью. Добавить корицу, отруби и измельченный арахис, перемешать. Застелить противень пергаментной бумагой и на нее выложить сырники. Выпекать в духовке при 180°C примерно 40-60 минут до румяности.

Овсяные пирожные

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 100 г;

обезжиренный творог — 250 г;

яичный белок — 1 шт.;

молотая корица — по вкусу;

пшеничные отруби — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ч. л.;

орехи — 50 г;

яблоко — 1 шт.;

изюм — 3 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/kaorinne

Способ приготовления:

Все ингредиенты тщательно перемешать. В форму для запекания выложить пергамент, смазать оливковым маслом. Сформировать пирожные и аккуратно выложить в форму. Пирожные запекать в духовке при температуре 180°C 25-30 минут.

Как выбрать пшеничные отруби

Пшеничные отруби в магазине стоит покупать в измельченном виде: так они не проходят дополнительную обработку и вероятность наличия вкусовых добавок меньше. Нужно также посмотреть на срок годности продукта и целостность упаковки. Кроме того, обратите внимание на цвет: качественные отруби серо-желтые и не имеют запаха. Если на вкус отруби горькие или кислые, значит, они испорчены.

Как хранить пшеничные отруби

Хранить отруби следует в сухом темном месте. При попадании влаги отруби будут набухать, комковаться. В них может завестись плесень (грибки), в которой быстро появляются «жучки». Следует соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке, а из открытой упаковки отруби лучше пересыпать в контейнер с плотной крышкой.

Популярные вопросы

Можно ли есть пшеничные отруби каждый день

В день пшеничных отрубей можно есть не больше 3-4 столовых ложек. Их нужно употреблять с большим количеством жидкости.

Как правильно есть пшеничные отруби

Пшеничные отруби не перевариваются ЖКТ и впитывают жидкость. Чтобы избежать запора, при употреблении отрубей нужно много пить. Именно поэтому отруби полезно добавлять в различные каши, кисели и супы, где уже есть жидкость.

Помогают ли пшеничные отруби при похудении

Отруби богаты клетчаткой, которая является важным продуктом для худеющих и спортсменов.

Клетчатка уменьшает процент всасывания питательных веществ, что снижает общую калорийность съеденных продуктов. Необработанные продукты безопасно выводятся из организма, а не откладываются в жир.

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