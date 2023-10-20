Пшеничные отруби: польза и вред

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Пшеничные отруби — продукт, который получают при производстве муки из пшеницы. У отрубей долгая история. Раньше ими кормили скот: размачивали в теплой воде и давали животным в виде пойла или смешивали с вареной картошкой и давали свиньям.
Сегодня пшеничные отруби вошли в рацион людей по всему миру. Они широко используются в пищевой промышленности и домашней кулинарии. Пшеничные отруби часто добавляют в хлебобулочные изделия, каши, йогурты, мюсли и другие продукты.
В 100 г пшеничных отрубей содержится 165 ккал, а также:
белков — 16 г;
жиров — 3,8 г;
углеводов — 16,6 г.
Пшеничные отруби содержат большое количество пищевых волокон, которые помогают регулировать работу кишечника, улучшают микрофлору кишечника и препятствуют возникновению дисбактериоза.
Пшеничные отруби помогают очищать кишечник, выводить лишний холестерин, токсины, тяжелые металлы.Валентина ТоршинаНутрициолог
Пищевые волокна в отрубях замедляют усвоение сахара, за счет чего снижается гликемический индекс продуктов.
Регулярное употребление отрубей — отличная профилактика минерального дефицита. Все благодаря кальцию и цинку, которые в них содержатся.
Более того, кальций в составе отрубей также оказывает положительное воздействие на зубную эмаль. Она становится более устойчивой к повреждениям.
Пищевые волокна в отрубях создают ощущение сытости на длительное время. Это помогает контролировать аппетит и предотвращает переедание. Особенно полезно такое свойство отрубей при похудении.
Противопоказания к употреблению отрубей — воспалительные заболевания ЖКТ, склонность к диарее и метеоризму, синдром раздраженного кишечника (СРК), синдром избыточного бактериального роста (СИБР).Валентина ТоршинаНутрициолог
Во время беременности и лактации есть отруби можно, однако не стоит превышать рекомендованную норму, чтобы не спровоцировать нежелательные реакции со стороны ЖКТ.
С осторожностью нужно добавлять отруби в рацион, если в нем много овощей и фруктов. Есть риск превысить допустимую норму клетчатки. При наличии определенных проблем с ЖКТ это может быть чревато раздражением слизистых оболочек.
Здоровому человеку достаточно около 30 г пищевых волокон в сутки — такое количество содержится в 70 г отрубей. Однако нужны разные виды клетчатки. Поэтому пшеничные отруби будут полезны лишь в небольшом количестве — и лучше в составе блюд, мучных изделий.Валентина ТоршинаНутрициолог
В домашней косметологии популярны средства с использованием пшеничных отрубей. Они способствуют смягчению кожи, лифтинг-эффекту и мягкому пилингу.
Маска из пшеничных отрубей способна привести в порядок деятельность сальных желез и убрать скопившееся кожное сало из пор. Чтобы приготовить маску из отрубей, залейте их теплой водой или молоком, дайте настояться в течение 20 минут. Затем нанесите на лицо, подержите 20-25 минут и смойте теплой водой.
Такой способ поможет избавиться от ороговевшей кожи. Сначала смочите кожу теплой водой. Пшеничные отруби залейте небольшим количеством воды и размешайте до образования кашицы. Нанесите рукой кашицу на кожу лица и помассируйте. Затем смойте отруби водой.
Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с дерматологом.
Ингредиенты:
творог — 300 г;
бананы — 2 шт.;
куриное яйцо — 1 шт.;
пшеничные отруби — 1 стакан;
жареный арахис — 65 г;
молотая корица — 3 ст. л.
Способ приготовления:
Перетереть бананы в пюре.
В банановое пюре добавить творог и хорошо перемешать.
Взбить яйцо и тщательно перемешать со смесью.
Добавить корицу, отруби и измельченный арахис, перемешать.
Застелить противень пергаментной бумагой и на нее выложить сырники.
Выпекать в духовке при 180°C примерно 40-60 минут до румяности.
Ингредиенты:
овсяные хлопья — 100 г;
обезжиренный творог — 250 г;
яичный белок — 1 шт.;
молотая корица — по вкусу;
пшеничные отруби — 1 ст. л.;
оливковое масло — 2 ч. л.;
орехи — 50 г;
яблоко — 1 шт.;
изюм — 3 ст. л.
Способ приготовления:
Все ингредиенты тщательно перемешать.
В форму для запекания выложить пергамент, смазать оливковым маслом. Сформировать пирожные и аккуратно выложить в форму.
Пирожные запекать в духовке при температуре 180°C 25-30 минут.
Пшеничные отруби в магазине стоит покупать в измельченном виде: так они не проходят дополнительную обработку и вероятность наличия вкусовых добавок меньше. Нужно также посмотреть на срок годности продукта и целостность упаковки. Кроме того, обратите внимание на цвет: качественные отруби серо-желтые и не имеют запаха. Если на вкус отруби горькие или кислые, значит, они испорчены.
Хранить отруби следует в сухом темном месте. При попадании влаги отруби будут набухать, комковаться. В них может завестись плесень (грибки), в которой быстро появляются «жучки». Следует соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке, а из открытой упаковки отруби лучше пересыпать в контейнер с плотной крышкой.
В день пшеничных отрубей можно есть не больше 3-4 столовых ложек. Их нужно употреблять с большим количеством жидкости.
Пшеничные отруби не перевариваются ЖКТ и впитывают жидкость. Чтобы избежать запора, при употреблении отрубей нужно много пить. Именно поэтому отруби полезно добавлять в различные каши, кисели и супы, где уже есть жидкость.
Отруби богаты клетчаткой, которая является важным продуктом для худеющих и спортсменов.
Клетчатка — это нерастворимое пищевое волокно, которое не переваривается ЖКТ, впитывает воду и усиливает перистальтику кишечника.Валентина ТоршинаНутрициолог
Клетчатка уменьшает процент всасывания питательных веществ, что снижает общую калорийность съеденных продуктов. Необработанные продукты безопасно выводятся из организма, а не откладываются в жир.
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